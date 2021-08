Rebelión vs gobernadores republicanos pro-Trump y anti cubrebocas toma fuerza

Digamos esto desde el principio: una ley Trumpiana superior no requiere que los gobernadores republicanos usen poderes oficiales para frustrar activamente los esfuerzos para combatir la propagación del Covid-19. Algunos están optando por no hacer eso: en Dakota del Sur, el gobernador dejó las decisiones sobre los mandatos de las mascarillas a los funcionarios locales, y en Arkansas el gobernador admitió que una prohibición anterior de ellos fue un “error”.

Pero los gobernadores republicanos de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, son únicos en su clase. Sus estados están experimentando algunas de las peores oleadas de Covid en la nación, sin embargo, continúan impidiendo que los funcionarios locales actúen para proteger a sus electores.

Es por eso que estos gobernadores se enfrentan a una especie de rebelión. En ambos estados, informa ABC News, los funcionarios están desafiando los límites de los mandatos de cubrebocas, creando conflictos directos con esos gobernadores.

Esto sacará a la luz la naturaleza verdaderamente retorcida de lo que están haciendo DeSantis y Abbott. Afirman piadosamente estar defendiendo la libertad de sus electores de los mandatos gubernamentales. Pero están usando su poder para evitar que los funcionarios locales implementen medidas básicas de salud pública de una manera altamente selectiva que se moldea claramente en torno a las obsesiones de Donald Trump y su movimiento, no ancladas en ningún fundamento genuino de interés público.

El desarreglo de esta posición es particularmente claro en Texas. El lunes, Abbott anunció que está buscando la ayuda de profesionales médicos externos para lidiar con el aumento del coronavirus en el Estado. También está pidiendo a los hospitales que pospongan todos los procedimientos médicos electivos a medida que se llenen.

En medio de todo esto, el superintendente de las escuelas de Dallas ha anunciado razonablemente que los estudiantes, los visitantes y el personal tendrán que usar cubrebocas en las escuelas. Señaló que la decisión es un asunto “urgente” de “proteger” a los niños, maestros y trabajadores.

Sin embargo, esta directiva le exigía que desafiara la orden ejecutiva de Abbott que prohíbe los mandatos de cubrebocas de las entidades gubernamentales. Para ser claros, las propias acciones de Abbott equivalen a una severa admisión de que el estado está en serios problemas; sin embargo, continúa prohibiendo que las localidades tomen medidas para proteger la salud pública.

El resultado absurdo, como informa The New York Times, es que los funcionarios locales están revisando los códigos legales para encontrar formas de sortear el bloqueo de Abbott sobre la implementación de medidas de salud pública. No es así como los funcionarios deberían gastar tiempo y recursos durante una emergencia de salud pública.

En Austin, donde los casos están aumentando, los funcionarios locales han recomendado el recubrimiento facial, pero no pueden exigirlo, lo que ha llevado al alcalde de Austin a declarar la situación “grave”. El distrito escolar de Austin acaba de anunciar un requisito de mascarillas, desafiando a Abbott.

Mientras tanto, en Florida, el superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Alachua está avanzando con el cubrebocas obligatorio. Esto desafía la reciente orden ejecutiva de DeSantis que autoriza al estado a retener fondos para castigar a las juntas escolares que implementan mandatos de mascarillas faciales.

Increíblemente, parece que DeSantis puede cumplir con esta amenaza. La superintendente, Carlee Simon, dijo este martes que recibió una carta del estado exigiendo una justificación para su mudanza y que esencialmente indica que la financiación está en riesgo si continúa.

Mientras tanto, un puñado de padres de Florida ahora están demandando a DeSantis. Una madre le dijo a CNN que “nunca imaginó” que el gobernador “trataría activamente de dañar a su hijo”, y lamentó que los límites a los mandatos de cubrebocas están interfiriendo con la capacidad de su hijo para recibir una educación segura.

Cualquiera que haya llevado a un niño pequeño a un campamento o reunión este verano ha sido testigo de cómo los niños que juegan juntos continúan a la deriva de un contacto muy cercano. Es particularmente ridículo y corrupto prohibir que los funcionarios locales actúen para defender a estos niños de la propagación.

A Abbott y DeSantis les encanta proclamar que están defendiendo la libertad de los residentes de sus estados de proceder libres de los mandatos de salud pública, y que simplemente deben ejercer una “responsabilidad personal” al tratar con el Covid. Pero es difícil discernir una visión ideológica genuina aquí, ya que no tienen ninguna objeción aparente a todo tipo de otros mandatos de salud pública.

“Tenemos muchos mandatos”, dijo Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Texas en Austin. “Requerimos que los estudiantes de la escuela primaria reciban varias vacunas. Requerimos que los conductores usen cinturones de seguridad. Requerimos que los adultos usen ropa”.

“Hay muchas formas en las que las leyes de todos los estados, incluidos Florida y Texas, imponen mandatos diseñados para proteger a las personas”, continuó Vladeck.

Todo lo cual sugiere que la verdadera ideología de trabajo aquí es algo que podríamos llamar “excepcionalísimo sobre el Covid”.

Obviamente, en teoría, DeSantis y Abbott podrían creer, de buena fe, que los mandatos contra el coronavirus representan incursiones inaceptables en la libertad mientras que otros mandatos no lo hacen.

Pero todos saben que la verdadera razón por la que DeSantis y Abbott se preocupan repentinamente por proteger a las personas de los mandatos de salud pública, sobre el virus en particular, es que los funcionarios gubernamentales ansiosos por luchar contra la enfermedad de esta manera se han asociado con una variedad de enemigos de Trump y sus seguidores.

Debido a que Trump y su movimiento han requerido esta adhesión al excepcionalísimo sobre el Covid, los funcionarios locales se ven impedidos de cumplir con sus propias responsabilidades oficiales para actuar en defensa de la salud pública. Es difícil encontrar el lenguaje adecuado para describir el desdén por el servicio público y el bien público que realmente se muestra aquí.