Realismo al designar a una afroamericana en Suprema Corte

San Diego— Cuando el presidente Joe Biden esté preparado para nominar a una juez a la Suprema Corte, los estadounidenses van a confrontar algo nuevo: la acción afirmativa para aquellos que son de Carolina del Sur.

Esta es la razón. James Clyburn, jefe de la bancada mayoritaria de la Cámara de Carolina del Sur, uno de los afroamericanos más poderosos del Congreso, salvó a Joe Biden en las primarias demócratas del 2020. El apoyo de Clyburn ayudó a ganar a Biden en las primarias de Carolina del Sur en febrero del 2020, lo cual eventualmente lo condujo a la Casa Blanca.

Ahora, será la primera vez que Biden designe a una mujer afroamericana a la Suprema Corte para reemplazar al juez Stephen Breyer, que se va a retirar, Clyburn está a favor de una nominada específica de Carolina del Sur.

La juez de la Corte de Distrito J. Michelle Childs es una de las favoritas. ¿Cuál es la razón? Clyburn está cabildeando arduamente a favor de ella.

Childs también cuenta con el apoyo de los senadores de Carolina del Sur, Tim Scott y Lindsey Graham, ambos son republicanos.

Scott les comentó a los reporteros que Childs “tiene un sólido récord y podría ser una fuerte candidata”.

Durante una entrevista en el programa “Face the Nation” de CBS, Graham comentó: “No puedo pensar en una mejor persona para que el presidente Biden considere a la Suprema Corte que Michelle Childs”.

En un Senado que está equitativamente dividido y que actualmente le hace falta un demócrata debido a que el senador Ben Ray Luján de Nuevo México se está recuperando de un ataque cerebral, tener el apoyo de dos republicanos no es nada.

Aunque, en el trayecto hacia la nominación, existe un par de obstáculos.

Uno tiene que ver con la geografía. Aunque ella nació en Detroit, Childs migró al sur para asistir y eventualmente graduarse de la Universidad del Sur de Florida y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur.

Muchos años después, Childs obtuvo una maestría en Estudios Judiciales de la Escuela de Derecho de la Universidad Duke, que está localizada en Durham, Carolina del Norte. Actualmente preside una corte federal en Columbia, Carolina del Sur. En otras palabras, sus credenciales al sur de la línea entre Mason y Dixon son sólidas.

El estatus de Childs como sureña la hace estar ultra calificada ante los ojos de su compañero sureño, James Clyburn.

“La inmensa mayoría de mujeres afroamericanas de este país han tenido sus raíces en el sur”, le comentó Clyburn al sitio noticioso Axios.

“Lo que Childs aporta al poder judicial y a la Suprema Corte es el tipo de antecedentes que podrían ser significativos. Ella demostrará quienes y para qué sirven los sureños”.

El otro obstáculo tiene que ver con sus credenciales académicas. Si Childs es nominada y confirmada, sería una de dos jueces actuales que no asistieron a Harvard o Yale. La otra es Amy Coney Barrett, quien se graduó de la Escuela de Derecho de Notre Dame. Childs podría ser la única juez que asistió a universidades estatales.

Sin embargo, las otras mujeres afroamericanas que están en la parte superior de la lista de nominaciones de Biden se graduaron de escuelas de derecho de universidades famosas. Ketanji Brown Jackson, quien preside la Corte de Apelaciones del Circuito Distrito Columbia, asistió a Harvard, y la juez Leondra Kruger de la Suprema Corte de California estudió en Yale.

Eso provocó que Graham argumentara agresivamente.

“Me gustaría ver que la Corte tuviera un poco más de equilibrio, algo de sentido común”, dijo Graham en el programa “Face the Nation”. “No todos tienen que ser egresados de Harvard o Yale. Está bien asistir a una universidad pública y obtener una licenciatura”.

Estoy impresionado con Childs. Aunque no estoy convencido de que sea la elección correcta.

Considérenme como un fanático del orgullo regional. Hay cosas peores que amar a nuestra ciudad o estado natal. Soy culpable de ambas cosas. La sensación de pertenecer a un lugar es una cosa bella. Pero es difícil argumentar el mérito, aunque hay que darle a alguien un empujón en base a la geografía.

En cuanto a las credenciales, normalmente yo estaría de acuerdo con Graham. Yo tengo dos licenciaturas de Harvard y aborrezco el elitismo. Pero este es un caso especial. No me siento cómodo con la idea de que la primera mujer afroamericana nominada a la Suprema Corte debe ser la única juez que asistió a universidades públicas. ¿Por qué un hombre blanco no puede tener esa distinción?

La primera mujer afroamericana en la Suprema Corte necesitará tener 10 pies de estatura y ser indestructible. Justo como las otras mujeres afroamericanas que ocupan un puesto a nivel profesional del que pueda uno pensar —desde Wall Street hasta Main Street— la eventual nominada va a ser doblemente buena como un hombre blanco promedio y recibirá la mitad del crédito.

Eso empieza con tener importantes credenciales. Nos guste o no, si a uno no le agrada, eso le dará ventaja a Kruger o Jackson.

Lo siento, Carolina del Sur.