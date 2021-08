¿Quieren saber cómo es el alma de los conservadores afroamericanos?; Larry Elder puede decírselos

San Diego— Hace 27 años fui copresentador de un programa de radio nocturno en ABC News Radio en Los Ángeles. Al otro lado del pasillo, en el mismo estudio, se encontraba un conservador afroamericano que era presentador de su propio programa.

Después que ambos programas terminaban a la media noche, en algunas ocasiones íbamos a desayunar a un restaurante que estaba abierto toda la noche en Hollywood y hacíamos lo que hacen todos los presentadores de los programas: hablar. Platicábamos acerca de adónde iba la ciudad, el estado y el país —y a dónde deberían ir—.

Ese locutor de radio era Larry Elder, quien creció en la parte sur-centro de Los Ángeles. Se graduó de la Preparatoria Crenshaw antes de asistir a la Universidad Brown y a la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan.

Su historia fue exitosa aún en ese entonces y cambió sus carreras universitarias para probar suerte como presentador de radio.

Mi programa salió del aire en 1995, y luego me dediqué a escribir editoriales en una columna nacional. Elder permaneció en la radio y después de varios altibajos, se convirtió en sindicalizado nacional en el 2002.

Actualmente, Elder es el republicano favorito para reemplazar al gobernador Gavin Newsom en la revocación de mandato que se someterá a votación el 14 de septiembre en California.

Y como es de suponerse, mi amigo es un conservador afroamericano que ha sido atacado y ridiculizado por los liberales blancos de los medios de comunicación. Él nunca va a recibir un trato justo.

Nicholas Goldberg, columnista de Los Ángeles Times caricaturizó a Elder como “un presentador de un programa de entrevistas de la derecha” y como “el candidato que menos me agrada”.

El primero de todos los pecados de Elder, escribió Goldberg, es que consideró que el cambio climático era un mito. ¡El muy canalla!.

En cuanto a la pregunta sobre si Newsom merece ser destituido por no hacer bien su trabajo como gobernador, la respuesta está en el aire.

Un nuevo sondeo realizado por CBS News y YouGov encontró que, entre los probables votantes, el 48 por ciento apoya la destitución y el 52 por ciento se opone a ello.

Yo estoy en el 48 por ciento y todo eso se debe a la responsabilidad. Newsom no es un maestro que esté protegido por un sindicato, ni es un servidor civil o un profesor titular. Él sirve al placer de la ciudadanía, así que, puede ser despedido por tener un mal desempeño.

Y aunque eso podría suceder normalmente cuando Newsom está decidido a reelegirse en el 2022, la Constitución de California les da a los votantes la oportunidad de destituirlo en este momento.

Aún cuando Newsom fuera removido de su puesto, no se sabe si Elder es la persona adecuada para reemplazarlo. Pero desde mi punto de vista, independientemente de lo que decidan los votantes de California, Elder —tan sólo por su existencia— está proporcionando un valioso servicio al público.

A través de su candidatura, los californianos —y las partes interesadas de todo el país— están recibiendo un destello de lo que hace que los conservadores afroamericanos tengan aceptación.

Tomando en cuenta mi amistad con Elder y mi propia experiencia personal como latino centrista, tengo cierta idea de lo que ha sido esto para mi amigo.

Yo recibí una dosis de condescendencia liberal a finales de los años 1990. Mientras escribía una columna política para The Arizona Republic, critiqué a un demócrata liberal blanco por no defender los derechos civiles de los latinos. Un enojado lector liberal me informó que si pensaba bien las cosas, me daría cuenta que todas mis oportunidades habían sido una cortesía del Partido Demócrata y que debería estar agradecido, dijo. Lo que él quiso decir es, que fuera obediente.

Yo nunca he obedecido bien, nunca lo he hecho. Eso me pone en desventaja con la izquierda, que desea una completa lealtad y control sobre las vidas de personas como yo.

Algunos estadounidenses no pueden concebir la idea de que existen personas de color que no son demócratas. Que fue un presidente republicano, Abraham Lincoln, quien liberó a los esclavos y otro, Dwight Eisenhower, quien instituyó Central High School en Little Rock, Arkansas.

En 1957, fueron los republicanos quienes lograron la aprobación del Decreto de Derechos Civiles en 1964 y el Decreto del Derecho al Voto de 1965.

Sin embargo, los demócratas —específicamente los Dixicratas del sur— fueron los villanos defensores de la segregación, linchamientos y violencia en contra de los afroamericanos.

Los afroamericanos empezaron a votar por los demócratas a mediados de los años 1960, y nunca han dejado de hacerlo. El Partido Demócrata tiene con esa comunidad una deuda incalculable, una que nunca podrá pagar.

Aun así, cuando un republicano afroamericano se aparece en escena, los medios de comunicación dicen que algo está mal con esa persona. ¿Cómo se atreve a pensar por sí mismo?.

La filosofía de Elder es que —aún como afroamericano en Estados Unidos— no existe gloria en ser una víctima, o de interpretar a una en la radio. Él cree que los afroamericanos y otras personas de color estarían bien atendidos si dejaran de ser un demócrata liberal y aprendieran a hablar de lo que piensan y acataran lo que dicta su corazón.

Ese argumento merece ser escuchado. Gracias a Larry Elder, lo está haciendo posible.