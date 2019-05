Que las cifras de guerra no queden en mera estadística

Washington— “Una única muerte es una tragedia; un millón de muertes es una estadística”. El enunciado es brutal tanto como es verdadero, y por lo regular se le atribuye a Joseph Stalin, un hombre con un terrible conocimiento sobre la muerte a cualquier escala, desde una única bala al cerebro de algún ex asociado a los millones que murieron de hambre en Ucrania. Pero la idea general ha estado presente por siglos.

Es el switch en el cerebro humano que hace que la guerra y otras atrocidades sean posibles. Hace muchos años, un amigo mío perdió a su hijo de 10 años en un incendio; la noticia me golpeó tan duro como si me hubieran doblegado físicamente, y décadas después aún me siento mal por ello con sólo pensarlo. Pero pensar sobre el bombardeo de Tokio no me hace sentir 100 mil veces peor. Semejante dolor sería insoportable.

Se podría argumentar que esto también es parte de la distancia que crece entre los soldados en combate y los civiles a los que sirven. El soldado que se encuentra en la batalla tiene una mayor noción de la humanidad detrás de las estadísticas, un sentimiento mucho más apasionado por las vidas de las personas –amigos y enemigos– que se cobran una por una, y de 10 en 10, hasta miles, un millón, o 10 millones.

Cerca de 7 mil infantes de la Marina de Estados Unidos murieron en la batalla que duró 36 días por las ocho millas cuadradas de Iwo Jima. El estadista ve esa cifra y calcula un promedio de cerca de 200 al día y casi mil por milla cuadrada; El veterano sobreviviente carga en su memoria con los gritos de sus amigos y los sesos salpicados, semana tras semana bajo el intenso sol. Y donde los libros de historia dicen que 18 mil japoneses acudieron a la pequeña isla y sólo 216 salieron librados, hombres que fueron enviados a realizar esa aterradora reducción lo entienden de manera numérica, mas no visceral.

El Día de los Caídos puede ser una oportunidad para cerrar —un poco, por un momento— la brecha entre lo específico y lo general, entre la tragedia y la estadística. El día festivo tuvo sus orígenes tras el trauma de la Guerra Civil; era una manera de personalizar el enorme sacrificio. Un día en plena primavera, la temporada de vida y renovación, los estadounidenses realizaban un ritual de decorar las tumbas y monumentos de los muertos en la guerra. La abstracción de la guerra se vinculaba por un momento con la pérdida de personas reales con caras, nombres y familias.

A esa guerra le siguieron otras tantas, y a los muertos de la Guerra Civil se les unieron los muertos de otras generaciones. Lo que originalmente se llamaba Día de las Decoraciones, se convirtió en Día de los Caídos. Y sin importar cuantas fiestas se celebren con cerveza, cuantas ventas de liquidación o aperturas de albercas se programen para ese día, su razón de ser es la remembranza y la reflexión.

La festividad no es necesariamente antibélica, pero si despierta un sentimiento probélico en su corazón, quizás no la esté celebrando correctamente. Lo que el Día de los Caídos nos pide es que respetemos la guerra lo suficiente para llegar a entender su poder destructivo y alto precio. Lo que el Día de los Caídos comprende es que el respeto hacia la guerra comienza con el duelo de una vida que ha quedado trunca, una tragedia, una tumba. Desde ahí podemos intentar imaginar el dolor multiplicado al millón. Podemos intentar transfundir vida hacia las estadísticas.

Yo solía pasar con frecuencia por el Cementerio Nacional Arlington. En veces volteaba a mirar los 624 acres de colinas verdes moteadas con lápidas blancas. Pero si me detenía a imaginar a sólo una persona bajo una de esas lápidas, la enormidad me abrumaba.

“Nosotros somos los muertos. Cortos fueron nuestros días / Vivimos, caímos al amanecer, vimos el brillo del atardecer, / Amamos y fuimos amados, y ahora yacemos aquí, / En los Campos de Flanders”.

Si usted no vive cerca de un cementerio nacional o un campo de batalla conmemorativo, le sugiero que utilice su computadora para visitar YouTube o Vimeo. Busque el video “The Fallen of World War II” (Los caídos de la Segunda Guerra Mundial) de un hombre llamado Neil Halloran. Esta “visualización cinematográfica” de 18 minutos de duración brillantemente lo conducirá de la tragedia de un individuo que murió en la guerra a la catástrofe de la muerte de 60 millones de personas.

Más brillante aún, Halloran ilustra la paz por comparación que se vivió en los años después de 1945. Esa también es una estadística que necesita de una nueva vida.

Ya que se ha convertido en una moda, en muchos rincones del mundo, optar por aquellos líderes de mano dura que cuestionan el valor de las alianzas, los tratados y colaboraciones, estos nuevos nacionalistas se lamentan del costo del orden mundial en términos de dinero y una problemática soberanía. Juegan con querer desmantelar la Unión Europea, destrozar a la OTAN, bloquear las arterias del comercio que unen a las naciones.

Tal manera de pensar es posibilitada por el switch en el cerebro que convierte la masacre en simples datos. Cualquiera que haya batallado por comprender el mundo tal como era antes de que estas redes pacíficas fueron establecidas –las guerras mundiales, los genocidios, las hambrunas deliberadas y las llamadas revoluciones que juntas diseminaron los inicios del siglo XX– no puede desear regresar al pasado. Eso sería una tragedia de verdad.

Los muertos tienen una lección qué darnos. El Día de los Caídos es para escuchar –y aprender.