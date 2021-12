Que esperar del mundo en 2022

Washington— El final de diciembre es cuando reflexionamos sobre lo que esperamos mejorar en el año venidero, y también el momento de mis predicciones anuales de titulares de noticias para los próximos 12 meses.

Por lo general, comienzo evaluando las predicciones del año pasado, pero este año sólo cabe mencionar una: por segunda vez en los últimos tres años, llamé correctamente al ganador con posibilidades de ganar la Serie Mundial. Predije que los Nacionales de Washington ganarían en 2019 y predije que los Bravos de Atlanta ganarían en 2021.

Aparte de eso, cuando llegó el 2021, mi bola de cristal estaba turbia (¿la de quién no?). Pero se está despejando. Aquí, entonces, están mis predicciones para 2022. Depende de los lectores adivinar cuáles se ofrecen con ironía:

1. Preocupados por el Blockchain, los miembros del Congreso continuarán exigiendo la regulación de las criptomonedas. Para alivio de los inversores, las agencias federales se moverán a su ritmo glacial habitual. Sin embargo, la Cámara y el Senado seguirán ocultando reglas ridículas sobre el tema en medio de proyectos de ley gruesos que aparentemente tratan de otros temas. Curiosamente, nadie en los medios de comunicación se atreverá a pedirle a ningún miembro que esté molesto por las criptomonedas que explique qué significa “blockchain”.

2. En relación con esto, las agencias federales que se enfrenten a evidencia de que sus sistemas han sido penetrados continuarán con su hábito de obstaculizar. Pero no se preocupen. Gracias al proyecto de ley de infraestructura, las redes digitales del Gobierno, que se han quedado muy por detrás de las de China y Rusia, tienen la misma posibilidad de tener una seguridad de nivel 2022 para el 2027.

3. Continuando con mi hábito de elegir tiros lejanos para ganar la Serie Mundial, iré con los Padres de San Diego sobre los Medias Rojas de Boston. (Lo sé, pero apuesto a que sintieron lo mismo el año pasado cuando elegí a Atlanta).

4. En 2022, la capa de hielo de Groenlandia se disolverá un poco más rápido que el verano pasado, cuando se derritió entre un 40 y un 50 por ciento por encima de lo que no hace mucho tiempo era la tasa normal. Aunque la tasa de fusión ha resultado difícil de predecir, varios modelos la duplican antes de finales del siglo XXI. Como siempre, sin un video emocionante, la gente tendrá problemas para concentrarse en lo que está sucediendo en Groenlandia, tal vez porque el daño de la pérdida de hielo ocurrirá tan lejos en el futuro.

5. En otras noticias sobre el clima, la huella de carbono de Internet, que en 2017 representó el 3.7 por ciento de las emisiones globales (más alta que todos los países excepto dos), continuará disparándose a medida que la gente siga trabajando y entreteniéndose desde casa. Para fines de 2022, sólo China generará más gases de efecto invernadero (sí, hay una doble contabilización, pero vean el punto).

6. Ya que estamos en el tema de las emisiones de carbono, con tanta gente que se queda en casa, los proveedores de contenido aumentarán su práctica reciente de publicar episodios semanalmente en lugar de subir una temporada de una vez, reduciendo aún más la diferencia entre la televisión y los servicios de transmisión. Así es como se relaciona esto con el cambio climático: la transmisión en HD genera una huella de carbono 20 veces mayor que la de ver el mismo contenido en formato estándar.

7. Más sobre películas: “Babylon” será la favorita de la crítica del año. El campeón de taquilla será “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” por un deslizamiento de tierra. Además, “Killers of the Flower Moon” será un éxito inesperado, porque ¿quién no pagaría por ver “Yellowstone” interpretada por Martin Scorsese?

8. Una nueva variante de Covid-19 altamente transmisible aparecerá en Europa Occidental en el otoño. Estados Unidos responderá prohibiendo a los viajeros que lleguen desde el sur de África.

9. En otras noticias de política exterior, Occidente cederá a las demandas del presidente ruso Vladimir Putin de que la OTAN frene su expansión hacia el Este, y también prometerá no sancionar el oleoducto Nord Stream 2. Enfurecido por la facilidad de su victoria, Putin invadirá Ucrania de todos modos. Estados Unidos amenazará con graves repercusiones si toma más del país de lo que quiere.

10. El precio de las acciones de Pfizer Inc. superará las previsiones de los analistas, que han pronosticado ingresos en 2022, impulsados por las ventas de vacunas, de alrededor de 100 mil millones de dólares. Furioso porque los desarrolladores de productos exitosos ganan mucho dinero, el Congreso aprobará un recargo fiscal especial sobre los ingresos relacionados con Covid de las grandes farmacéuticas.

11. Hablando del Congreso, aquí están los resultados de las elecciones del próximo año: como se pronosticó ampliamente, los demócratas pierden la Cámara de Representantes, aunque por un margen mucho menor de lo esperado. Para alivio de los progresistas, el partido asombra a los encuestadores al mantener un Senado 50 y 50. Los republicanos dan la vuelta a Georgia, ganan Carolina del Norte fácilmente y conservan Pensilvania por muy poco. Pero los demócratas cambian Wisconsin y, para su propia sorpresa, mantienen Nevada.

12. En otras noticias políticas, el ex presidente Donald Trump condenará públicamente a los candidatos republicanos que se nieguen a proclamar ilegítimas las elecciones de 2020. El resultado de esta presión será el voto demócrata sorprendentemente fuerte mencionado en el párrafo anterior.

13. Volver a los deportes profesionales. Los Empacadores de Green Bay superarán a Tom Brady en los playoffs y ganarán el Super Bowl sobre los Jefes de Kansas City (no puedo seguir eligiendo a Brady para ganar. Simplemente no puedo).

14. A pesar de los esfuerzos para reforzar la seguridad de los usuarios de Tor, aumentará la preocupación de que, debido a la interferencia de los actores estatales, las transacciones ya no sean secretas. Sumado a las preocupaciones de mucho tiempo atrás de que los protocolos de ocultación de Tor reducen significativamente el ancho de banda y aumentan la latencia, los problemas llevarán a los usuarios que desean el anonimato a buscar alternativas, aumentando la presión sobre los navegadores más populares para ofrecer un modo que sea verdaderamente privado.

15. En otras noticias de tecnología, como han predicho los observadores, el iPhone más nuevo de Apple no tendrá un puerto Lightning; en cambio, el dispositivo se cargará solo de forma inalámbrica. Los consumidores desconcertados buscarán soportes de carga, sólo para encontrarlos agotados en todas partes. El Congreso abrirá una investigación sobre las políticas de precios de los codiciosos fabricantes de soportes de carga.

Mientras tanto, frente a un aumento en la demanda de los consumidores, los fabricantes de automóviles gastarán generosamente mientras rediseñan todos los vehículos para incluir múltiples plataformas de carga. Las aerolíneas rediseñarán sus aviones. Los hoteles rediseñarán sus habitaciones. Los compradores de viviendas nuevas exigirán cargadores inalámbricos incorporados y los propietarios de viviendas existentes las renovarán frenéticamente. También los edificios de apartamentos. Y restaurantes. Y cafeterías. Y salas de espera médicas. El consiguiente auge económico impulsado por el cargador de iPhone durará a lo largo de 2023 y más allá, hasta las elecciones de 2024, cuando, oops, lo siento, el cristal está nublado de nuevo.

Que tengan un año nuevo maravilloso y seguro.