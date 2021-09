¿Qué debería hacer el Departamento de Justicia para detener la ley de aborto de Texas?

La legislatura de Texas y cinco jueces de la Corte Suprema han unido fuerzas para aplastar los derechos de aborto de las mujeres: la legislatura al crear y los jueces al dejar en su lugar un sistema de recompensas privadas diseñado para intimidar a todos los que ayudarían a las mujeres a ejercer el derecho a elegir. Pero el gobierno federal tiene, y debe usar, sus propios poderes, incluido el enjuiciamiento penal, para evitar que se aplique la ley y reducir sus efectos paralizantes.

Por supuesto, el mejor enfoque sería que el Congreso codificara el derecho al aborto en la ley federal, aunque es probable que los demócratas carezcan de los votos para que eso suceda, y existe el riesgo de que esta Corte Suprema conservadora encuentre que tal estatuto excedió la autoridad del Congreso bajo la Cláusula de Comercio.

Pero mientras el presidente Joe Biden pide una respuesta de “todo el gobierno” al hecho de que a miles de mujeres en Texas —y sin duda pronto en otros lugares— se les niegan sus derechos constitucionales, hay otras soluciones que ya existen en la ley federal.

El Procurador General Merrick Garland tiene el poder, bajo las leyes federales de derechos civiles, de perseguir a cualquier vigilante que emplee la ley de Texas para buscar recompensas de proveedores de servicios de aborto u otras personas que ayuden a las mujeres a conseguir abortos.

El fiscal general debe anunciar, tan pronto como sea posible, que utilizará la ley federal en la medida de lo posible para disuadir y evitar que los cazarrecompensas empleen la ley de Texas. Si Texas quiere empoderar a los vigilantes privados para intimidar a los proveedores de servicios de aborto para que no atiendan a las mujeres, ¿por qué no hacer que los cazarrecompensas se lo piensen dos veces antes de involucrarse en esa intimidación?.

Por ejemplo, la Sección 242 del código penal federal lo convierte en un delito para aquellos que, “bajo el pretexto de la ley,” privan intencionalmente a las personas “de cualquier derecho, privilegio o inmunidad garantizados o protegidos por la Constitución o las leyes de Estados Unidos”.

Este estatuto, originalmente diseñado para perseguir al Ku Klux Klan, encaja perfectamente con la situación de Texas: los buscadores de recompensas, con derecho según la ley de Texas a cobrar multas de al menos 10 mil dólares se han convertido, en efecto, en fiscales generales privados de Texas. Actúan “bajo la apariencia de la ley estatal” y, a menos hasta que se anule la Roe v. Wade, tienen la intención inequívoca de impedir el ejercicio de un derecho constitucional.

Además, la sección 241 del código penal federal convierte en un delito aún más grave que “dos o más personas” accedan a “oprimir, amenazar o intimidar a” cualquier persona “en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado por la Constitución o las leyes de Estados Unidos, o por haberlo ejercido así”. Este crimen puede ser cometido incluso por personas que no actúan “bajo el amuleto de la ley”, sino como vigilantes puramente privados, siempre que actúen en conjunto con otros.

Una vez más, el esquema de Texas difícilmente podría diseñarse de manera más perfecta para coincidir con el lenguaje de esa sección. Después de todo, el objetivo de la ley de Texas es intimidar a los proveedores de servicios de aborto y a otros amenazándolos con multas de al menos 10 mil dólares más honorarios legales, en forma de recompensas que se pagarán al justiciero. Incluso los juristas que creen que la Constitución no protege el derecho al aborto podrían verse detenidos por esta incautación de propiedad privada, con sanciones ilimitadas no vinculadas a ningún daño real sufrido por el cazarrecompensas.

Sería particularmente apropiado, en sintonía no sólo con la letra sino con el espíritu de la ley, usar la Ley del Ku Klux Klan de esta manera. Después de todo, el estatuto se promulgó en 1871, después de la Guerra Civil, precisamente para evitar que los miembros del Klan lincharan e hicieran otros ataques contra ciudadanos afroamericanos anteriormente esclavizados, incluso para evitar que ejercieran su derecho constitucional al voto. Mientras el Klan arrasaba en la ex confederación, los estados del sur no se limitaron a hacer la vista gorda a su justicia vigilante, sino que la alentaron.

Además de estas disposiciones penales, existen acciones civiles disponibles bajo la ley federal, incluida la capacidad de buscar y obtener órdenes judiciales para detener el plan estatal ilegal. El Departamento de Justicia no puede utilizar directamente las disposiciones civiles de la Ley Ku Klux Klan; sólo la parte lesionada puede hacerlo. Pero la Ley de Todos los Mandatos, que permite a los tribunales federales “emitir todos los mandatos judiciales necesarios o apropiados en ayuda de sus respectivas jurisdicciones”, podría permitir al departamento acudir a los tribunales para buscar una orden que impida que se aplique la ley de Texas.

El Departamento de Justicia es comprensiblemente reacio a anunciar investigaciones o enjuiciamientos particulares antes de precisar más detalles de los que aún están disponibles. Pero, en algún momento, la necesidad de desarmar a aquellos que socavan cínicamente los derechos constitucionales mientras eluden todas las vías normales para desafiar su asalto al estado de derecho se vuelve primordial.

Llegamos a ese punto.