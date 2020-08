Putin es imprudente porque le permitimos serlo

David Ignatius / The Washington Post

Washington— Hablamos a menudo del regreso de la Guerra Fría. Rara vez se demuestra tan claramente como en el anuncio del presidente Vladimir Putin el pasado martes de que la vacuna contra el coronavirus de Rusia se llamará “Sputnik 5”, evocando al satélite soviético de 1957 que inició la carrera espacial.

“Creo que lo ven como una especie de golpe de propaganda”, dijo el senador Angus King, y señaló que aparentemente Rusia planea dispensar la vacuna este mes antes de completar las pruebas de seguridad habituales. King, que forma parte de los comités de Inteligencia y Servicios Armados del Senado, vio esta noticia como otro ejemplo de cómo Rusia busca agresivamente expandir su influencia, a bajo costo y con el máximo impacto.

Estados Unidos es el principal objetivo de Putin en esta campaña de “todo se vale” para revivir la reputación de su país como superpotencia. Eso incluye un nuevo impulso ruso para apoyar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales, repitiendo su intromisión de hace cuatro años, según William Evanina, jefe del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos.

“Analizamos que Rusia está utilizando una serie de medidas para denigrar principalmente al ex vicepresidente Joe Biden y lo que considera un establecimiento antirruso”, dijo Evanina en un comunicado la semana pasada, y agregó que “algunos actores vinculados al Kremlin también buscan impulsar la candidatura del presidente Trump”. También advirtió sobre la interferencia electoral china e iraní, pero los profesionales de inteligencia dicen que esos esfuerzos son menos sofisticados y peligrosos que los de Rusia.

Putin parece ajeno a los riesgos y consecuencias, pero puede ser más astuto que eso. La reelección de Trump puede parecer una posibilidad remota ahora, pero incluso si pierde, la discordia postelectoral en Estados Unidos beneficiará a Putin. ¿Qué pasa si la vacuna Sputnik no funciona? Putin puede negar los resultados negativos, ignorarlos o simplemente robar la versión que funciona. ¿Qué pasa si los cazarrecompensas en Afganistán y los asesinos en Europa quedan expuestos? No importa, Putin ha logrado intimidar a sus adversarios.

En su búsqueda de reconocimiento y venganza, Putin sigue desafiando las normas de comportamiento internacional. Es por eso que importa el tema de las recompensas rusas a los talibanes, y la negativa de Trump a confrontar a Putin al respecto debería preocuparnos. Este líder ruso no se detiene hasta que alguien lo desafía.

Las agencias de inteligencia tienen pruebas sólidas de que los oficiales de inteligencia militar rusos, de la oscura Unidad 29155 del Departamento Central de Inteligencia (GRU), pagaron dinero a los combatientes talibanes cuyo bombardeo mató a tres marines estadounidenses en abril de 2019. Además, según las fuentes, existen vínculos forenses entre los oficiales del GRU involucrados en la operación afgana y los colegas que llevaron a cabo el intento de asesinato del desertor ruso, Sergei Skripal, en marzo de 2018 en Salisbury, Inglaterra.

Lejos de disuadir a Putin, la exposición del supuesto intento de asesinato de Salisbury fue un preludio de las imprudentes recompensas del GRU. Putin está atrapado en un ciclo interminable de venganza. La Unión Soviética está muerta y se fue, y la Guerra Fría es historia antigua, pero no para este exoficial de la KGB. Todavía está luchando contra la causa perdida: no basta con denigrar a sus enemigos; los persigue activamente y trata de matarlos. En lugar de reformar el sistema autoritario y corrupto de Rusia, trabaja para socavar la frágil democracia de Estados Unidos.

Europa ha seguido el brutal ajuste de cuentas de Putin, lo que no es difícil porque sus agentes apenas se molestan en ocultar la evidencia. El sitio web de investigación británico, Bellingcat, ha alegado que, en 2015, dos agentes del GRU envenenaron a un fabricante de armas búlgaro; Bellingcat también ha descrito el papel del GRU en un intento de golpe de estado en 2016 en Montenegro. Mientras tanto, el fiscal especial, Robert Mueller, presentó la evidencia de que el GRU asaltó los sitios web del Partido Demócrata en 2016. Gran Bretaña ha revelado el papel de los oficiales del GRU en el presunto asesinato de Skripal en marzo de 2018. Al mes siguiente, cuatro oficiales del GRU fueron atrapados en una operación fallida de pirateo informático en los Países Bajos.

Los guerreros encubiertos del GRU fueron tan descarados que incluso crearon una “base trasera” en los Alpes franceses, utilizada por 15 agentes, según un informe de diciembre de 2019 de Le Monde. La inteligencia rusa no solo ha intentado asesinar a desertores en Gran Bretaña, sino que un informe del New York Times, de 2018, alega que Rusia envió a un sicario a Florida cuatro años antes para matar a un desertor no identificado allí.

¿Cómo debería Estados Unidos lidiar con Putin? George Shultz y William Perry, dos ex secretarios de Estado y de Defensa muy respetados, respectivamente, se unieron a más de 100 expertos destacados para respaldar una carta abierta, publicada en el diario Politico, en la que pedían un intento pragmático y desapasionado de reconstruir las relaciones con Moscú.

