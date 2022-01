Putin enfrenta obstáculos para imponer su voluntad en Ucrania y Occidente

Washington— Sólo una persona sabe si la crisis de Ucrania conducirá a la guerra, el hombre que la inició: Vladimir Putin. Pero hasta ahora, la administración Biden ha reaccionado a la escalada militar de Putin de manera inteligente, con una combinación adecuada de disuasión y diplomacia. Ha animado a los países europeos a permanecer unidos, ha proporcionado más armas a Ucrania y ha puesto a algunas tropas en alerta máxima para indicar una mayor determinación. También ha dado a conocer los tipos de guerra híbrida en los que Rusia está participando y señaló las sanciones que Rusia enfrentaría si siguiera adelante con una invasión.

Pero Washington también ha ofrecido la diplomacia, describiendo formas en que Estados Unidos y Rusia pueden elaborar mejores medidas de fomento de la confianza con respecto a los arreglos de seguridad en Europa del Este.

La semana pasada, describí los intereses y fortalezas de Rusia en esta crisis. Es vital entender sus debilidades también. “Cuando Putin tomó Crimea en 2014, perdió Ucrania”, como escribe Owen Matthews en un ensayo que invita a la reflexión. Después de declarar su independencia en 1991, Ucrania se dividió entre un segmento descaradamente prorruso de su población y otro más nacionalista. Pero al anexar Crimea y sumergir el Este de Ucrania en un conflicto abierto, escribe Matthews, Putin ha energizado el nacionalismo ucraniano y alimentado un creciente sentimiento antirruso. Y las matemáticas no ayudan. Putin sacó a millones de ucranianos prorrusos en Crimea y Donbas del cálculo político del país. (Los que están en Donbas no votan en las elecciones ucranianas porque el área es demasiado inestable). Como resultado, un político ucraniano me explicó que los escaños prorrusos en el parlamento de Ucrania se han reducido de una pluralidad a apenas el 15 por ciento del total.

En retrospectiva, si el objetivo de Putin fuera mantener a Ucrania inestable y débil, habría tenido mucho más sentido dejar esas partes de Ucrania dentro del país, apoyando a las fuerzas y políticos prorrusos de diversas maneras para que pudieran actuar como un quinto columna dentro del país, siempre instando a Kiev a forjar lazos más estrechos con Moscú. En cambio, Ucrania ahora está compuesta principalmente por una población que es orgullosamente nacionalista y que se ha vuelto mucho más anti rusa.

Los objetivos de Putin probablemente sean dos: debilitar a Ucrania y hacerla más dependiente de Rusia, pero también dividir a Occidente y hacer que la OTAN sea menos efectiva. En lo que respecta a esto último, sucede lo contrario. La OTAN, que durante mucho tiempo buscó un propósito posterior a la Guerra Fría, se ha visto estimulada por la amenaza rusa. Dinamarca está enviando una fragata al Mar Báltico. Los Países Bajos están trasladando aviones de combate a Bulgaria. Francia ha ofrecido poner tropas en Rumania bajo el mando de la OTAN. España también ha ofrecido mover buques de guerra hacia el Este. Estados Unidos ha puesto en alerta máxima a 8 mil 500 soldados en caso de que sea necesario desplegarlos en Europa del Este. Algunos en Finlandia y Suecia incluso están reconsiderando su neutralidad de larga data.

El éxito más significativo de Putin ha sido en Alemania. La nueva coalición gobernante alemana ha expresado dudas sobre armar a Ucrania, someter a Rusia a graves sanciones o cancelar Nord Stream 2, el gasoducto a través del cual Rusia podría enviar más gas natural directamente a Alemania y Europa, sin pasar por Ucrania.

Este enfoque refleja un antiguo deseo alemán de tener una relación especial con Rusia, una actitud expresada durante la Guerra Fría por un enfoque que los alemanes llamaron “Ostpolitik”. Más recientemente, la ex canciller Angela Merkel, quien como alemana oriental vivió bajo el comunismo, fue más dura en su trato con Putin. Tras su partida, Alemania parece estar volviendo a su búsqueda más tradicional de un término medio entre Oriente y Occidente. El gobierno de Biden ha estado atento a este problema, envió al director de la CIA, William J. Burns, a Berlín e invitó al sucesor de Merkel, Olaf Scholz, a Washington para reunirse con el presidente Biden.

Matthews señala que Putin no se beneficiaría de una guerra, especialmente si las sanciones que se discuten se aplican contra Rusia. Si bien Putin ha acumulado formidables reservas de divisas, restringir las exportaciones rusas de gas y petróleo devastaría la economía rusa. La mayoría de los adultos jóvenes rusos, aquellos que serían llamados a luchar, no están entusiasmados con la guerra contra Ucrania, lo que consideran positivo. Los índices de aprobación de Putin han caído considerablemente.

Esto no significa que la guerra sea imposible, incluso improbable. Las guerras pueden ocurrir debido a percepciones erróneas, malentendidos, e incluso porque, arrinconados, los países no pueden encontrar el camino para reducir la escalada. El canciller ruso ha dicho que las recientes respuestas escritas de Occidente a las demandas rusas no abordan el "problema principal", por lo que se refiere a los miembros ucranianos