¿Por qué violé la prohibición extrema del aborto en Texas?

Recién graduado de la escuela de medicina de la Universidad de Texas, comencé mi residencia en obstetricia y ginecología en un hospital de San Antonio el 1 de julio de 1972.

En ese momento, el aborto era ilegal en Texas, a menos que un psiquiatra certificara que la mujer tenía tendencias suicidas. Si la mujer tenía dinero, la referíamos a clínicas en Colorado, California o Nueva York. El resto estaba por su cuenta. Algunas cruzaron la frontera con México.

En el hospital ese año, vi morir a tres adolescentes a causa de abortos ilegales. Hubo una que nunca olvidaré: cuando llegó a la sala de emergencias, su cavidad vaginal estaba llena de trapos. Murió unos días después de una falla orgánica masiva causada por una infección séptica.

En la escuela de medicina de Texas, nos habían enseñado que el aborto era una parte integral del cuidado de la salud de la mujer. Cuando la Corte Suprema emitió su fallo Roe v. Wade en 1973, reconociendo el aborto como un derecho constitucional, me permitió hacer el trabajo para el que estaba capacitado.

Durante los siguientes 45 años, sin incluir los dos años que estuve en la Fuerza Aérea, fui obstetra y ginecólogo en ejercicio en Texas, realizando pruebas de papanicolaou, exámenes pélvicos y chequeos de embarazo; di a luz a más de 10 mil bebés y brindé servicios de aborto en clínicas que abrí en Houston y San Antonio, y otra en Oklahoma.

Luego, este mes, todo cambió. Una nueva ley de Texas, conocida como S.B. 8, prácticamente prohibió cualquier aborto más allá de la sexta semana de embarazo. Cerró alrededor del 80 por ciento de los servicios de aborto que brindamos. Cualquiera que sospeche que he violado la nueva ley puede demandarme por al menos 10 mil dólares. También podrían demandar a cualquiera que ayude a una persona a obtener un aborto más allá del nuevo límite, incluido, aparentemente, el conductor que trae a una paciente a mi clínica.

Para mí, es 1972 de nuevo.

Y es por eso que, en la mañana del 6 de septiembre, le hice un aborto a una mujer que, aunque todavía estaba en su primer trimestre, estaba más allá del nuevo límite del estado. Actué porque tenía el deber de cuidar a esta paciente, como lo hago con todas las personas que atiendo, y porque ella tiene el derecho fundamental de recibir esta atención.

Comprendí completamente que podría haber consecuencias legales, pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya en su intento de evitar que se pusiera a prueba esta ley descaradamente inconstitucional.

Aunque nunca preguntamos por qué alguien ha venido a nuestra clínica, a menudo nos lo dicen. Están terminando la escuela o ya tienen tres hijos, están en una relación abusiva o simplemente no es el momento. La mayoría son madres. La mayoría tienen entre 18 y 30 años. Muchas tienen dificultades económicas; más de la mitad califica para alguna forma de ayuda financiera de nuestra parte.

Varias veces al mes, una mujer confiesa que se está practicando el aborto porque ha sido violada. A veces, lo denuncia a la policía; más a menudo, no lo hace.

La nueva ley de Texas no hace excepciones por violación o incesto.

Incluso antes de la S.B. 8, Texas tenía algunas de las leyes de aborto más restrictivas del país. Eso incluye un período de espera de 24 horas, lo que significa que una mujer debe realizar al menos dos visitas a nuestra clínica. La ecografía es obligatoria. Se requiere el consentimiento de los padres para los menores, a menos que obtengan la aprobación de la corte.

Y, sin embargo, a pesar de las restricciones, siempre pudimos continuar brindando atención compasiva hasta el límite legal de 22 semanas. Significó contratar más personal, todo tomó más tiempo, pero lo logramos.

Hasta el 1 de septiembre.

Desde entonces, la mayoría de nuestras pacientes han avanzado demasiado en sus embarazos para calificar para la atención del aborto. Les digo que podemos ofrecer servicios sólo si no podemos ver la presencia de actividad cardíaca en una ecografía, lo que generalmente ocurre alrededor de las seis semanas, antes de que la mayoría de las personas sepan que están embarazadas. La tensión es insoportable mientras yacen allí, esperando escuchar su destino.

Si detectamos actividad cardíaca, tenemos que referirlas fuera del estado. Una de las mujeres con las que hablé desde que entró en vigor la ley tiene 42 años. Tiene cuatro hijos, tres menores de 12 años. Le aconsejé que podía ir a Oklahoma. Eso es un viaje de ida de nueve horas. Le expliqué que podíamos ayudar con la financiación. Me dijo que no podía ir, aunque la lleváramos en un jet privado. “¿Quién va a cuidar de mis hijos?” ella me preguntó. “¿Qué hay de mi trabajo? No puedo faltar al trabajo”.

Entiendo que al proporcionar un aborto más allá del nuevo límite legal, estoy asumiendo un riesgo personal, pero es algo en lo que creo firmemente. Representada por el Centro de Derechos Reproductivos, mis clínicas se encuentran entre las demandantes en una demanda federal en curso para detener la S.B. 8.

Tengo hijas, nietas y sobrinas. Creo que el aborto es una parte esencial de la atención médica. He pasado los últimos 50 años tratando y ayudando a pacientes. No puedo simplemente sentarme y vernos regresar a 1972.

Alan Braid es un médico que brinda servicios de aborto en San Antonio.