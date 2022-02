¿Por qué sigue en Irak el Ejército estadounidense?

En la primera semana de 2022, los soldados estadounidenses en Irak frustraron dos ataques distintos con drones contra bases donde se encontraban soldados estadounidenses. Los ataques, atribuidos a milicias chiitas iraquíes, no sorprendieron a nadie: la presencia estadounidense en Irak es cada vez menos bienvenida. Se esperan más ataques si el gobierno de Biden decide mantener ahí a su Ejército.

Cada día que pasa, aumenta el riesgo de un ataque letal.

¿Y para qué?

La presencia de los soldados estadounidenses no evitará que haya ataques terroristas y no puede contener a Irán, que reforzó su control sobre algunas instituciones militares iraquíes desde 2003.

Es probable que los soldados estadounidenses mueran en vano porque, como sucedió en Afganistán, se les ha encomendado la tarea imposible de inclinar la balanza de la política de otro país.

Los estadounidenses deben preguntarse: ¿vale la pena? Estados Unidos se retiró de Afganistán el año pasado porque su presencia ya no convenía a sus intereses. Los mismo sucede con su permanencia en Irak.

Las experiencias de Estados Unidos en Afganistán e Irak han demostrado con dolorosa claridad que no hay una cifra mágica de soldados para erradicar el terrorismo.

Es evidente que los cerca de2500 elementos en Irak no pueden hacerlo. Aunque quienes establecen la política extranjera en Washington se soban las manos con nerviosismo por los riesgos de abandonar el país parecen ignorar el claro costo de quedarse.

El presidente Biden declaró que su decisión de abandonar Afganistán no se refería solo a este país. “Se trata de poner fin a una era de grandes operaciones militares para rehacer otros países”, proclamó.

Esa era no terminará de verdad sino hasta que Estados Unidos haya retirado todas sus fuerzas de Irak.

Biden debería anunciar planes para un retiro escalonado de sus soldados a más tardar esta primavera.

Debería haber una coordinación estrecha con socios iraquíes, regionales y europeos. El espectro de una reacción negativa en casa, similar a las críticas por la retirada de Afganistán, pesará mucho sobre Biden. Pero si no actúa, los ataques a los soldados estadounidenses aumentarán sin remedio, lo que dificultará una salida a nivel político y, al mismo tiempo, aumentará el riesgo de que Estados Unidos se vea arrastrado a un conflicto mayor en caso de un error de cálculo o una provocación por parte de una milicia descarada, Washington o Irán.

Veinte años con una estrategia fallida y costosa en Afganistán hicieron que la decisión de retirarse fuera lógica. Pero los argumentos a favor de salir de Irak son aún más fuertes.

Muchos líderes electos en el sistema político iraquí que Washington ayudó a encumbrarse quieren que el Ejército estadounidense salga del país. El hecho de que su presencia no haya motivado un intenso debate interno demuestra cuán acostumbrados estamos a una larga presencia militar en el extranjero.

Quienes están a favor de permanecer en Irak argumentan que es fundamental recabar inteligencia sobre grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda y evitar que un adversario llene cualquier “vacío” resultante de la retirada estadounidense. En el caso de Afganistán, se esgrimieron argumentos muy similares.

Pero la verdad es que la presencia estadounidense ha ayudado a alimentar insurgencias en Irak. Al-Qaeda, y después, el Estado Islámico, pudieron aprovechar sus victorias contra el gobierno y el caos que se produjo. Los vecinos de Irak siempre tendrán más interés en el futuro del país que Estados Unidos.

Además, el argumento de que los soldados son necesarios para combatir al Estado Islámico –como en el reciente operativo en el que murió el líder del Estado Islámico en el noroeste de Siria (un país con su propia pequeña presencia militar estadounidense)– no tiene sustento.

Irak y los países vecinos que combatieron al grupo son cada vez más capaces de evitar una resurgencia importante por su cuenta. Esperar a que la presencia del Estado Islámico sea nula es una receta para permanecer en Irak para siempre.

Al igual que en Afganistán, la justificación de la presencia militar estadounidense en Irak era la ingenua esperanza de que nuestros soldados pudieran matar más rápido de lo que nuestros enemigos podían reclutar nuevos adeptos.

Esta estrategia disfuncional derivó en un gobierno afgano débil que se disolvió ante nuestros ojos tan pronto como Estados Unidos dejó de inclinar la balanza. En Irak, ayudó al surgimiento del Estado Islámico.

Es poco probable que el gobierno de Irak se desmorone con la salida de los soldados estadounidenses. Aunque las divisiones entre los grupos sectarios de Irak han disminuido la capacidad del Estado para atender a sus ciudadanos, el gobierno en sí no está deslegitimado ni debilitado sin remedio, como ocurrió en Afganistán.

Y por muy incómodas que sean para Estados Unidos, las poderosas milicias chiitas también ven al Estado Islámico como un enemigo existencial y lo han combatido con un inmenso fervor.

Las fuerzas estadounidenses en Irak acabaron su misión de combate en diciembre. Desde entonces, el gobierno de Biden les ha asegurado a los estadounidenses que los soldados que permanecen en Irak están allí en una calidad estrictamente consultiva. Pero ese cuento ya lo hemos escuchado.

A finales de 2014, el entonces presidente Barack Obama hizo la declaración similar de que “nuestra misión de combate en Afganistán está llegando a su fin” y agregó que cambiaríamos por completo a una misión de “capacitación, asesoría y asistencia”. Sin embargo, se necesitaron 107 muertes estadounidenses más, 612 soldados estadounidenses heridos en combate, cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes y seis años más para que las operaciones estadounidenses de verdad terminaran.

Estados Unidos no tiene la respuesta a los problemas de Irak. No puede aliviar la frustración de los iraquíes por la falta de respuesta del gobierno y la violencia política; no está equipado para mediar entre las facciones que compiten en Irak ni desenredar la red de intereses entrecruzados que obstaculiza el progreso.

Tampoco puede cambiar la realidad de que algunos de los bloques políticos más poderosos de Irak vean sus intereses reflejados en Irán, mientras otros se sienten ignorados. Ni siquiera Irán tiene la capacidad para controlar las luchas internas de Irak o las descaradas artimañas de las milicias ávidas de poder, una realidad sobre la que un ex director suplente y subdirector de la CIA, Michael Morell, advirtió al Senado en junio de 2020.

La salida de Irak no estará exenta de problemas. Pero con la retirada de Afganistán tan reciente en nuestra memoria, los socios iraquíes podrían prepararse para que los soldados estadounidenses por fin se vayan. El precio de la inacción es obligar al Ejército estadounidense a ser un blanco fácil en un polvorín geopolítico.