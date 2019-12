Por qué no deberías creer en los números del Producto Interno Bruto

Nueva York— El Departamento de Comercio anunciará el último índex del Producto Interno Bruto (P.I.B.) el viernes, y probablemente serán sólidos. La economía parece estar creciendo a una tasa anual de alrededor del 2 por ciento, lo que no es malo para el undécimo año de expansión.

Después de que salgan los números, probablemente sucederá algo más: los expertos expresarán una vez más el desconcierto sobre la aparente desconexión entre la economía estadounidense saludable y el mal humor nacional.

Pero realmente no hay desconexión. La culpa, con disculpas a Shakespeare, está en nuestras estadísticas, no en nosotros mismos.

Los estadounidenses están insatisfechos, y lo han estado durante años, en gran parte porque la economía, como la mayoría de las personas experimenta, no ha estado en auge. El P.I.B. O producto interno bruto, la producción total de la economía, sigue aumentando, pero ya no rastrea el bienestar de la mayoría de los estadounidenses. En cambio, una parte descomunal del crecimiento económico fluye hacia los ricos. Y sin embargo, P.I.B. se trata como una medida totémica de la prosperidad del país.

Considere la verdadera imagen: el crecimiento de los ingresos de la clase media ha sido lento durante décadas. El hogar típico todavía es más pobre de lo que era antes de que comenzara la crisis financiera en 2007. Lo más alarmante es que la esperanza de vida promedio ha disminuido recientemente. No es de extrañar que las encuestas muestren que la mayoría de los estadounidenses han estado insatisfechos con la dirección del país durante los últimos 15 años seguidos, un período que abarca la totalidad del actual P.I.B. expansión, la más larga registrada.

Así que es hora de dejar de preguntarse por qué los estadounidenses no están contentos y, en su lugar, crear una versión de P.I.B. eso refleja la realidad. Lo que finalmente puede estar a punto de suceder.

Un equipo de economistas del Departamento de Comercio ha estado trabajando en una nueva versión de P.I.B., una que mostrará cuánto de la generosidad de la economía está fluyendo a diferentes grupos de ingresos. El número del titular todavía existiría, pero los nuevos datos, conocidos como “cuentas de distribución, dejarían en claro quién se beneficiaba y quién no. El departamento espera publicar una estadística prototipo el próximo año.

Mientras tanto, varios miembros del Congreso han presentado un proyecto de ley que requeriría que el departamento publique estos datos de distribución junto con el producto interno bruto en números cada trimestre. Eso es importante, porque cambiaría la discusión nacional que ocurre cada vez que P.I.B. es dado a conocer.

“El gobierno todavía está usando una televisión en blanco y negro”, me dijo Chuck Schumer, el líder del Senado demócrata. “Tenemos que ponernos al día, así que obtenemos una imagen más precisa”. Schumer planea reintroducir el proyecto de ley en los próximos días, y dijo que esperaba que un republicano lo copatrocinara. La versión ampliada de P.I.B. incluiría estimaciones para cada déficit de la distribución del ingreso (percentil 10, 20 y así sucesivamente), así como para el 1% superior.

Si sucede, Heather Boushey, autora de una historia reciente de la economía estadounidense, “Sin consolidar”, dice que podría ser la mejora más significativa en las estadísticas económicas en décadas.

También sería parte de un cambio más amplio. La Reserva Federal creó recientemente sus propias cuentas de distribución, para ofrecer datos más detallados sobre la riqueza. Y Australia y los Países Bajos han comenzado a lanzar sus propios números internanos.

El economista que supervisó la primera versión de P.I.B. en Estados Unidos, Simon Kuznets, un futuro ganador del Premio Nobel, probablemente habría estado a favor de estos desarrollos. Kuznets advirtió que la gente no debe confundir la producción total de la economía con el bienestar económico. “El bienestar económico”, escribió en 1934, “no puede medirse adecuadamente a menos que se conozca la distribución personal de los ingresos”.

El fracaso del poro crecimiento del producto interno bruto no importó mucho en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque el crecimiento económico fue notablemente inclusivo. En todo caso, la clase media y los pobres recibieron aumentos que superaron el crecimiento económico.

Sin embargo, a mediados de la década de 1970, y especialmente en la década de 1980, la situación cambió. Los ingresos que fluyen a todos menos a los ricos comenzaron a seguir el crecimiento económico, por mucho.

¿Por qué? Los sindicatos laborales disminuyeron, dando a los trabajadores menos poder de negociación. Los ejecutivos de negocios e inversores decidieron maximizar las ganancias corporativas, independientemente de los efectos sociales. El gobierno se volvió más pasivo sobre la regulación de las grandes empresas. El gobierno también escatimó en inversiones que crean empleos bien remunerados, como la educación. Y los impuestos cayeron mucho más para los ricos que para todos los demás.

Algunos economistas académicos y agencias gubernamentales publican estadísticas que describen estas tendencias, por supuesto. Pero no tienen la misma autoridad, y no siempre tienen el mismo rigor, que el departamento de comercio es por eso que arreglamos nuestro P.I.B. los números serían un paso hacia la creación de una economía que funcione para la mayoría de los estadounidenses.