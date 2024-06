Por qué no debería obsesionarse con la deuda nacional de EU

El Gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de más de 34 billones de dólares. ¿Sabías que nuestro Gobierno debe $34 billones? 34 millones de millones ¡Son $34 billones!

Cada vez que escribo sobre política económica, recibo muchos correos y comentarios preguntando por qué no hablo más sobre la deuda nacional. Así que pensé que podría ser útil hablar sobre cómo veo el tema de la deuda pública y por qué no es una de mis mayores preocupaciones.

Específicamente, permítanme hacer tres puntos. Primero, aunque $34 billones es una cifra muy grande, es mucho menos aterradora de lo que muchos imaginan si se pone en un contexto histórico e internacional. Segundo, en la medida en que la deuda sea una preocupación, hacer que la deuda sea sostenible no sería en absoluto difícil en términos puramente económicos; es casi completamente un problema político. Finalmente, las personas que afirman estar profundamente preocupadas por la deuda son, con demasiada frecuencia, hipócritas: el nivel de su hipocresía a menudo alcanza lo surrealista.

¿Qué tan aterradora es la deuda? Es un gran número, incluso si excluyes la deuda que básicamente es dinero que un brazo del Gobierno debe a otro: la deuda en manos del público aún ronda los $27 billones. Pero nuestra economía también es enorme. Hoy en día, la deuda como porcentaje del producto interno bruto (PIB) no es algo sin precedentes, ni siquiera en Estados Unidos: es aproximadamente la misma que al final de la Segunda Guerra Mundial. Es considerablemente menor que la cifra correspondiente para Japón en este momento y muy por debajo de la proporción de deuda de Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial. En ninguno de estos casos hubo algo que se asemejara a una crisis de deuda.

¿Pero no ha habido muchas crisis de deuda en la historia? ¿Qué pasa con América Latina en la década de 1980, el sur de Europa en 2010–2012 y otras? Bueno, casi todas las crisis de deuda que he podido encontrar en los registros históricos involucraron a un país que tomó prestado en la moneda de otro, lo que lo dejó vulnerable a una crisis de liquidez cuando los prestamistas por alguna razón se fueron y no pudo imprimir dinero para pagarles hasta que el pánico se disipara. De hecho, la crisis del euro se desvaneció rápidamente después de que Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, dijo pocas palabras: “Lo que sea necesario”, implicando que el banco proporcionaría efectivo a las naciones deudoras bajo estrés.

El único ejemplo claro que conozco de una crisis nacional provocada por una alta deuda en la propia moneda del país es Francia en 1926, y esa historia es extremadamente complicada.

Aun así, incluso muchos de nosotros que no creemos que el nivel actual de deuda cause una implosión financiera y económica no podemos evitar sentirnos un poco incómodos por las proyecciones que muestran la deuda como porcentaje del PIB aumentando constantemente en los próximos 30 años. Entonces, ¿qué se necesitaría para calmar esta inquietud?

Ten en cuenta que los gobiernos, a diferencia de los individuos, nunca tienen que pagar su deuda. ¿Cómo pagamos la deuda de la Segunda Guerra Mundial? No lo hicimos. La deuda federal cuando John F. Kennedy asumió la Presidencia era ligeramente mayor que en 1946. Pero la deuda como porcentaje del PIB había disminuido considerablemente, gracias al crecimiento y la inflación.

Entonces, ¿qué se necesitaría para estabilizar la deuda como porcentaje del PIB durante los próximos 30 años? Bobby Kogan y Jessica Vela del Centro para el Progreso Americano, trabajando con cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estiman que necesitaríamos aumentar los impuestos o reducir el gasto en un 2.1 por ciento del PIB.

¡Esa no es una cifra grande! (Sí, la cifra exacta podría ser mayor o menor, pero en cualquier caso probablemente no lo suficiente como para cambiar el punto básico). Estados Unidos recauda un porcentaje mucho menor de su PIB en impuestos que la mayoría de los otros países ricos; recaudar dos puntos porcentuales adicionales aún nos dejaría como una nación de bajos impuestos y sería poco probable que dañara la economía. Si estabilizar la deuda parece difícil, es solo porque, dado nuestro panorama político profundamente dividido, incluso los pasos modestos hacia la responsabilidad son extremadamente difíciles de dar.

Y por política profundamente dividida me refiero principalmente a los republicanos, quienes declaman sobre los males de la deuda mientras persiguen políticas que ponen la sostenibilidad fiscal a largo plazo aún más fuera de alcance. En un análisis relacionado, Kogan y Vela estiman que la extensión permanente de los recortes de impuestos de Trump de 2017 –muchos de los cuales están programados para expirar después de 2025– empeoraría sustancialmente las perspectivas fiscales. Sin embargo, es difícil encontrar republicanos en el Congreso que se opongan a dicha extensión.

Peor aún, los republicanos de la Cámara de Representantes están presionando para realizar recortes drásticos en el presupuesto del IRS, privando a la agencia de los recursos necesarios para reprimir a los evasores de impuestos ricos. Es decir, incluso mientras gritan sobre los déficits presupuestarios, están buscando recortar impuestos y tratando de bloquear los esfuerzos para recaudar los impuestos que los estadounidenses de altos ingresos deben según la ley actual.

Así que la política –específicamente la política de derecha– y no el tamaño de la deuda, es el problema.

Lo cual explica por qué no hablo más sobre la deuda. Estados Unidos, con su enorme economía y sus impuestos relativamente bajos, no enfrenta un problema fundamental de sostenibilidad fiscal. Dada la voluntad política, podríamos resolver las preocupaciones sobre la deuda con bastante facilidad. En la medida en que la deuda sea un problema, eso refleja la disfunción política, principalmente la radicalización del Partido Republicano. Esa radicalización me preocupa profundamente por varias razones, empezando por el destino de la democracia: y la deuda federal no está ni cerca de la cima de la lista.