Por qué muchas personas consideran a Biden una presa fácil

Washington— La vehemencia con las que muchos políticos y críticos de los medios de comunicación de la izquierda y derecha han atacado al presidente Joe Biden no debería ser sorprendente.

Tomando en cuenta las caóticas y conmovedoras escenas de Afganistán, el comandante en jefe se ha convertido en un objetivo muy obvio, especialmente para la prensa que está desesperada por demostrar que no tienen un sesgo liberal.

Sin embargo, “caótico” no es igual que “fallido” y sólo porque nuestra comunidad de inteligencia volvió a fallar (nuevamente) no significa que Estados Unidos haya abandonado a sus aliados afganos.

Desde el 14 de agosto, hemos evacuado a más de 37 mil personas. Estados Unidos cuenta con una serie de aliados para que reciban a los refugiados. Y nuestros aliados han cerrado filas y no reconocerán ni otorgarán ayuda al Talibán hasta que estemos seguros de que no están frenando nuestra evacuación y respeten los derechos humanos.

A pesar del torrente de ira en la cobertura mediática, una reciente encuesta realizada por CBS News encontró que el 63 por ciento de los estadounidenses está de acuerdo en que nos salgamos de Afganistán. Y aunque los porcentajes de aprobación de Biden han disminuido, mayormente debido al resurgimiento del Covid-19, el descenso es menor a lo que uno esperaría.

En el sondeo de NBC News, por ejemplo, se ha desplomado sólo un punto entre los votantes registrados (del 51 al 50 por ciento) desde el mes de abril. Así que, ¿por qué los medios de comunicación están decididos a asegurar que el esfuerzo de Biden ha sido “fallido”?.

Muchos reporteros adoptan la narrativa de los críticos de la administración, aun cuando esos críticos están interesados en convertir a Biden en un hombre fallido.

Por ejemplo, la prensa, ha repetido como loro el esfuerzo deliberado de la derecha para impugnar los motivos que ha tenido la administración Biden para “abandonar a los afganos”, mientras está trasladando en avión a decenas de miles de personas para sacarlos del país, e ignoran la destrucción que ocasionó el equipo de Trump en el sistema de visas.

Con un rostro serio, los reporteros están pidiendo la opinión de los políticos y militares que mintieron hace dos décadas acerca del avance en Afganistán (como si ellos y los reporteros no hubieran contribuido a esa narrativa de color rosa y falsa acerca de la viabilidad el ejército afgano).

Los medios de comunicación han hecho circular la idea de que la administración Biden rompió la “moral” de los afganos en lugar de enfocarse en nuestra falla al no poder forjar un ejército nacional, la corrupción endémica en su gobierno y los líderes afganos que se han vendido al Talibán por dinero.

La prensa casi por definición opera basada en anécdotas. Ellos han observado a miembros del parlamento europeo criticar a Biden y quejarse acerca de una crisis entre nuestros aliados.Sin embargo, el secretario de Estado Antony Blinken le comentó este domingo a Chris Wallace de Fox News:

“Desde el principio, he pasado mucho tiempo con nuestro aliados de la OTAN en Bruselas, virtualmente desde antes de que el presidente tomara esa decisión, hasta cuando la tomó. Hemos estado trabajando muy pero muy cercanamente. Hemos unido al Grupo de los 7, a la OTAN, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así mismo logrado que 113 países, gracias a nuestra diplomacia, entiendan claramente los requisitos del Talibán para permitir que nuestra gente salga del país. En todos lados he escuchado una profunda valoración y agradecimiento de nuestros aliados y socios por todo lo que hemos hecho para lograr que nuestros aliados y socios no resulten afectados. Esto ha sido la parte más extraordinaria de ese esfuerzo, los he visto ponerse de pie, ofrecerse para ayudar, incluyendo, como ya lo dije, a través de acuerdos con más de dos docenas de países que ahora nos están ayudando a salir de allí. Y además de eso, juntos nos hemos enfocado en seguir adelante, incluyendo la manera en que hay que seguir adelante en Afganistán, y estableciendo unas expectativas muy claras para el Talibán, en los días, semanas y meses por venir”.

Lo cual es el mejor indicador de los sentimientos de nuestros aliados: ¿deberíamos evadir los comentarios de la prensa o todas las acciones que Blinken ha señalado?

Cuando ex oficiales como el general retirado David Petraeus o el ex secretario de la Defensa Leon Panetta comentaron acerca de la incompetencia del equipo de Biden, hay que recordar que esas mismas figuras, ya sea deliberadamente hicieron circular una falsa narrativa sobre el avance del ejército afgano o no tienen ninguna idea acerca de la realidad en tierra.

Por supuesto, ellos quieren que nosotros creamos que una salida de una catastrófica guerra era posible. Eso podría ser mucho más fácil que aceptar la responsabilidad de la debacle. Esto es algo similar a lo que Robert McNamara o el general William Westmoreland insistieron que las cosas no serían tan horribles en Vietnam si tan sólo la embajada de Estados Unidos en Saigón hubiera sido evacuada antes.

Los medios de comunicación y los críticos conservadores, asesores militares y expertos que defendieron la guerra, ahora están muy presionados para negar que la guerra era probablemente inútil desde el principio. Por supuesto, ellos quieren mantener la pretensión de que no seamos engañados por el ejército y las fallidas mentiras sobre el plan de salida de Biden.

Sin embargo, ex funcionarios de Trump tales como el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el ex vicepresidente Mike Pence —los mismos que trataron al Talibán como unos socios legítimos en la negociación, redujeron las tropas a 2 mil 500 y acordaron la liberación de unos 5 mil terroristas extremistas y atrofiaron el proceso de otorgamiento de visas especiales para inmigrantes— quieren culpar al equipo de Biden.

Algunos aseguran que el trato que negociaron con el Talibán fue sólo un ardid y que no tuvieron la intención de retirarse de Afganistán. ¿Realmente, el ex presidente Donald Trump iba a insertar miles de tropas después colocar al ejército afgano a punto del colapso? Ellos insisten en que a Trump le importaban realmente los afganos. Hay que hacer notar que la administración Trump suspendió el proceso de solicitudes de visas especiales para inmigrantes después de marzo del 2020.

La muchedumbre que quiere “terminar esas guerras interminables” incluyendo a la mayoría de los competidores demócratas a la presidencia del 2020, desde hace mucho contemplaban un escenario en que abandonar abruptamente la guerra derrotados podría hacerse sin caos ni problemas.

En lugar de aceptar las consecuencias de la derrota, ellos insisten en que todo esto pudo haberse manejado “mejor”. ¿De qué manera? ¿Por qué no dijeron cómo?.

Si Biden hubiera sabido que las estimaciones de la comunidad de inteligencia sobre cuánto tiempo podría durar el gobierno afgano estaban totalmente erróneas, él hubiera empezado la evacuación masiva antes. Pero ellos no pueden explicar con precisión qué tan anticipadamente la salida masiva no hubiera provocado que se desplomara el gobierno afgano.

La administración Biden cometió errores específicos, tales como creer en las proyecciones de nuestra comunidad de inteligencia sobre cuánto tiempo tenía para evacuar el país y no aumentar las fuerzas en tierra o ampliar la fecha límite del 31 de agosto.

También tomó la decisión que muchos objetan: decidir enfrentar cualquier caos para dar por terminada una guerra inútil en lugar de perpetuar el ciclo de altibajos con las consabidas bajas estadounidenses.

Por lo menos, la representante republicana Liz Cheney de Wyoming ha sido consistente al denunciar tanto a la administración Trump como a la de Biden y defender una significativa presencia de tropas indefinidamente, aun con el riesgo de sufrir bajas.

Sin embargo, el esperar una salida impecable de un pantano que se perpetuó por más de dos décadas es injusto… y cobarde. Los reporteros que han girado en torno al avance de la guerra deberían ser más honestos acerca de lo que la administración está logrando a pesar del caos.

Aunque parece que no existe mercado para ese mensaje en este momento.