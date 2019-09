Por qué los almuerzos escolares de sus hijos importan

Chicago– Le sorprendería cuántos libros se han escrito sobre los almuerzos escolares. Siento que los he leído todos —por lo general durante mi breve almuerzo como maestra, acurrucada sobre una bandeja de plástico verde pastel sobre la que posa una especie de substancia fría y semi-gelatinosa que da la apariencia de comida.

La semana pasada estaba preparada para una conversación con Jennifer Gaddis, autora de “The Labor of Lunch: Why we Need Real Food and Real Jobs en American Public Schools” (El trabajo del almuerzo: Por qué necesitamos alimentos y empleos reales en las escuelas públicas estadounidenses). Acababa de comer una hamburguesa tibia con queso (el queso estaba totalmente sin fundir) y luego me comí el plátano que lo acompañaba, ya que no pude soportar la lechuga marchita que llamaban “ensalada” o las papas empapadas y poco cocidas que venían con la “comida”.

Pero la experiencia culinaria de la escuela pública no es lo que hace que el nuevo libro de Gaddis sea importante. Es una lectura obligada para cualquiera que desee que esta parte de la jornada escolar de nuestros estudiantes sea nutritiva, no solo para los niños, sino también para las mujeres que los alimentan.

“Gran parte del trabajo de alimentar a los niños es una cuestión de género: la mayoría de los trabajadores en el servicio alimenticio, especialmente el servicio de alimentos de primera línea, son mujeres”, me dijo Gaddis. “Ya sea que esté sucediendo en la escuela o en los hogares de los millones de estudiantes que llevan su propio almuerzo a la escuela, la alimentación de los estudiantes generalmente es realizada por mujeres”.

En su libro, Gaddis nos cuenta la notable historia del programa de almuerzos, y sus raíces no solo como un bien social para los niños de bajos recursos, sino como un servicio de conveniencia que ahorra tiempo a las mujeres de clase media alta que presionaron por programas e inicialmente los financiaron.

“La gente cree que (el programa de almuerzo escolar) comenzó en 1946, y es cierto que fue cuando se aprobó la legislación para destinar un apoyo federal para el programa. Pero en realidad tomó 50 años de organización dirigida por mujeres que estaban en contra de los consejos escolares que estaban compuestos casi exclusivamente por hombres conservadores que creían que darles a los niños pobres comida gratis solo alentaría a los padres perezosos a volverse dependientes del estado”.

¿Acaso le suena familiar?

Sin embargo, lo que las mujeres crearon a su favor fue el movimiento cultural para alimentos más limpios que fue impulsado por una nueva investigación científica sobre métodos de almacenamiento y preparación de alimentos y las inquietudes de salud pública por los alimentos sucios y con infusión de plomo como se describe en “The Jungle” (La jungla) de Upton Sinclair.

Al igual que hoy —cuando el movimiento de comer limpio se está enfrentando a los canales de Pinterest dedicados a almuerzos en caja presentados artísticamente con temas infantiles de género— Gaddis explica que entre las familias de mayores recursos había un cierto nivel de presión social para enviar a los niños a la escuela con almuerzos “saludables”.

Pero incluso en aquel entonces, hacerlos era una pérdida de tiempo para las mamás. ¿No había una mejor manera?

He aquí donde entra mano de obra barata y femenina.

“Los programas de almuerzo escolar nunca han sido realmente buenos, ofrecen trabajos de calidad para las mujeres, aunque en el pasado se consideraban un buen trabajo para las madres porque las horas de medio tiempo se alineaban con el horario escolar de sus hijos”, me dijo Gaddis. “Pero siempre ha existido el supuesto que este tipo de trabajo guarda una cercana relación con la maternidad, una forma de trabajo no remunerada, que nunca se ha considerado que necesite de un salario digno”.

Todo nuestro concepto de lo que podría ser el almuerzo escolar tendría que cambiar para que este país encuentre la voluntad política de modernizar y financiar almuerzos escolares más deliciosos, saludables y de origen local: unos que ofrezczn oportunidades económicas para todos, desde los agricultores hasta los cocineros y las mujeres que sirven a los niños durante lo que a menudo es la parte favorita del día de los estudiantes.

“Esto es algo que requiere de una inversión, pero no es ciencia espacial”, dijo Gaddis. “Alimentar a los niños es algo de lo que debemos estar orgullosos. Se deben proporcionar alimentos de alta calidad y buenos trabajos que atraigan a las personas. Pero lo que se interpone en el camino de eso, al menos en parte, son las grandes empresas de alimentos industriales que reconocen que los distritos escolares se burlarían de los tipos de inversiones que se requieren para cambiar sus sistemas alimentarios, por lo que ofrecen alimentos que tienen características que los hacen parecer un sustituto aceptable de los alimentos locales frescos —tiras de pollo en lugar de nuggets de pollo. Pero comprar ‘mejores’ alimentos producidos en masa no es lo mismo que cocinar alimentos reales ahí mismo en la cafetería”.

Como muchos de mis contemporáneos, alcancé la mayoría de edad cuando las mujeres que habían pasado décadas preparando comida en cocinas reales fueron despedidas de sus carreras como cocineras y recontratadas (con un salario mínimo) para desempaquetar y empacar paquetes de alimentos en el microondas para alimentar a los niños.

Y ahora entiendo por qué algunas de ellos parecían estar tan amargadas.