Por qué el premio Nobel de la Paz es un duro golpe para Facebook

La concesión del Premio Nobel de la Paz a los periodistas María Ressa y Dmitry Muratov es una gran victoria para la libertad de expresión. En una era en la que los ataques a la prensa han ido en aumento, Ressa y Muratov son un recordatorio del papel fundamental que desempeña el Cuarto Poder en la defensa de la democracia. Pero la victoria de Ressa también tiene otra dimensión: también es una acusación de las fallas de Facebook.

Ressa, ex periodista de CNN, es cofundadora de Rappler, el medio de comunicación independiente más destacado de Filipinas. Rappler comenzó su vida en 2011 como una página de Facebook antes de pasar a un sitio web de noticias completo. Al igual que varios otros países de su región, Filipinas depende en gran medida de esta red social para acceder al mundo en línea. Se sabe que los filipinos dicen que Facebook es virtualmente equivalente a Internet para ellos.

La primera vez que escuché hablar a Ressa, contó cómo una vez había tratado de explicarle a Mark Zuckerberg que el dominio de la empresa en su país traía consigo una enorme responsabilidad social. Ressa le dijo a Zuckerberg que el 97 por ciento de los filipinos usaba Facebook, y ella lo invitó a Filipinas para comprender mejor los problemas que resultan de eso. Zuckerberg pareció ignorar la invitación, concentrándose en cambio en cómo Facebook podría aumentar su dominio en el país. “¿Qué está haciendo el otro 3 por ciento, María?” supuestamente preguntó.

Desde el ascenso del presidente Rodrigo Duterte, Ressa ha dado voz elocuente a un malestar generalizado sobre el papel de Facebook. Ha criticado no sólo su papel activo en la difusión de la desinformación, sino también su aparente falta de preocupación por las implicaciones más amplias de sus actividades en los mercados no occidentales donde vive la mayoría de sus usuarios. (Facebook ha soportado críticas generalizadas por no hacer cumplir sus propias políticas contra el discurso de odio en India y su falta de atención al contenido violento que instigó al genocidio en Myanmar).

Ressa y su equipo de intrépidos reporteros de Rappler han investigado las ejecuciones extrajudiciales del régimen de Duterte y la intimidación de sus oponentes. Después de las elecciones que llevaron a Duterte al poder en 2016, Ressa descubrió un grupo de páginas de Facebook que estaban difundiendo desinformación a 3 millones de personas. Envió sus pruebas a Facebook, pero la empresa no hizo nada. Como Ressa le dijo a Kara Swisher del New York Times en 2019: “Facebook es ahora el mayor distribuidor de noticias del mundo y, sin embargo, se ha negado a ser el guardián, y cuando lo hace, cuando permite que las mentiras se pongan en el mismo campo de juego como si fueran hechos, contamina toda la esfera pública”.

Facebook también ha fracasado en evitar la avalancha de abusos que Ressa y su equipo han enfrentado por parte de Duterte y sus matones. Ella y su personal han experimentado virulencia en línea violenta, amenazante, a menudo sexualizada, que amenaza su credibilidad, seguridad personal y salud mental, en gran parte organizada por partidarios de Duterte a quienes se les paga para actuar como “ejércitos de trolls”. El abuso se ha hecho eco y ha reforzado activamente los esfuerzos del Gobierno de Duterte para obligar a Ressa a guardar silencio, incluidos los cargos penales por supuestos delitos, desde la evasión de impuestos hasta el libelo cibernético. Ressa ha pasado noches en la cárcel y enfrentó otras restricciones a su libertad de movimiento.

Según un informe publicado este año por el Centro Internacional de Periodistas y la UNESCO, por cada comentario de Facebook en apoyo de Ressa, otros 14 la atacaron y socavaron. La llamaron “prostituta”. Los usuarios pidieron su violación y decapitación. Facebook hizo poco para detener el ataque; su inacción es aún más espantosa debido a los claros vínculos entre el abuso y la habilidad del régimen de Duterte para organizar trolls en línea. Aunque Filipinas es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista, Ressa dice que la plataforma le dijo que había poco que podía hacer para protegerla debido a su condición de figura pública.

La compañía afirma estar trabajando para eliminar dicho abuso, aunque sus documentos internos muestran que permite a los usuarios pedir la muerte de figuras públicas como Ressa. Y así, los ataques contra Ressa y sus colegas continúan prácticamente sin cesar, al igual que el uso patrocinado por el Estado de cuentas falsas, medios manipulados y campañas de desinformación para influir en el discurso público. Ressa ha seguido presionando, a pesar del abuso, a pesar de los cargos penales, a pesar de las violentas amenazas. Ha mantenido su presión sobre el régimen de Duterte y otro régimen que es más grande, más influyente y quizás más peligroso: el propio Facebook.

El premio del Comité Nobel a Ressa es un reconocimiento a su valentía al enfrentarse a un hombre fuerte, sí, pero también es una muestra de aprecio por todo lo que le ha enseñado al mundo sobre las formas en que las redes sociales, y Facebook en particular, pueden ser utilizadas para dañar la seguridad pública y la democracia. Comenzó esta cruzada antes de que las “noticias falsas” se convirtieran en una frase familiar, y merece el reconocimiento mundial por su visión de futuro.

Su premio Nobel es sólo un reconocimiento a la importancia que tiene el periodismo en el apoyo a la democracia y la defensa de los derechos humanos. Pero también es una acusación del sufrimiento que las plataformas de redes sociales han causado al difundir desinformación dañina y no proteger a las mujeres y otras comunidades marginadas del abuso en línea. Darle a Ressa el premio por la paz es una declaración que todos deberíamos tener en cuenta: la desinformación amenaza la paz.