¿Por qué deberíamos preocuparnos de que EU pueda volver a convertirse en una ‘anocracia’?

Washington— Nunca olvidaré la entrevista a Berina Kovac, que había vivido en la multiétnica Sarajevo a principios de la década de 1990, cuando Bosnia y Herzegovina avanzaba hacia la independencia de Yugoslavia. Aunque las milicias habían comenzado a organizarse en las colinas y sus antiguos colegas la atacaban cada vez más con insultos étnicos, Kovac siguió yendo a trabajar, asistiendo a bodas y tomando vacaciones los fines de semana, confiando en que todo saldría bien. Una tarde de marzo de 1992, estaba en casa con su hijo pequeño cuando se fue la luz. “Y luego, de repente”, me dijo Kovac, “empezamos a escuchar ametralladoras”.

La guerra civil que siguió, sin embargo, no sorprendió a quienes habían estado siguiendo los datos. Un año y medio antes, la CIA había emitido un informe en el que predecía que Yugoslavia se desmoronaría en dos años y que la guerra civil era una clara posibilidad. Una de las razones, señaló la agencia, era que los ciudadanos se estaban organizando en facciones étnicas rivales, lo que tiende a ocurrir en sociedades que los politólogos llaman “anocracias”.

Las anocracias no son ni totalmente democráticas ni totalmente autocráticas; sus ciudadanos disfrutan de algunos elementos del gobierno democrático (por ejemplo, elecciones), mientras que otros derechos (por ejemplo, el debido proceso o libertad de prensa) sufren. En las últimas semanas de la presidencia de Donald Trump, el respetado Center for Systemic Peace (CSP) calculó que, por primera vez en más de dos siglos, Estados Unidos ya no calificaba como democracia. Durante los cinco años anteriores, se había convertido en una anocracia.

Esa calificación mejoró a “democracia” sólo este mes, pero para ponerlo en perspectiva, el puntaje actual de Estados Unidos es el mismo que el de Brasil en 2018 (el más reciente disponible para ese país), que estaba dos puntos por debajo del de Suiza.

Esto podría sorprender a muchos estadounidenses. Mientras nos ocupamos de nuestra vida diaria, nuestro poder ejecutivo continuó acumulando poder durante décadas hasta el punto en que un presidente en ejercicio se negó a aceptar el resultado de una elección. El retroceso democrático se había producido de forma incremental, como la erosión de una costa. El proceso es especialmente difícil de reconocer para los estadounidenses porque el excepcionalismo está integrado en nuestro mito fundacional: somos una ciudad en una colina. Somos diferentes.

O no. La clasificación CSP, llamada “Polity Score” –bien considerada en parte por su alcance histórico y geográfico– utiliza varios criterios para ubicar a los gobiernos en una escala que va de -10 (más autocrático) a +10 (más democrático). Las anocracias están en el medio, entre -5 y +5. El Polity Score de Estados Unidos cayó de +10 en 2015 a +5, una anocracia, para 2020.

Nuestra caída política comenzó en 2016, cuando el CSP citó la conclusión de los observadores internacionales de que la elección no fue del todo justa: las reglas electorales se cambiaron para servir a los intereses partidistas, se infringieron los derechos de voto y un país extranjero (Rusia) interfirió en nombre de un candidato (Trump). El puntaje volvió a caer en 2019, luego de que el presidente se negara a cooperar con el Congreso y nuevamente al final del mandato de Trump, cuando sembró desconfianza en las elecciones e intentó detener la transferencia pacífica del poder.

La toma de posesión pacífica de Joe Biden y las restricciones restablecidas sobre el poder presidencial llevaron al CSP a aumentar el puntaje político de los Estados Unidos, de +5 a +8. Eso es sin duda una buena noticia. Pero el hecho de que incluso se sumerja en la zona de anocracia es profundamente alarmante.

La mayoría de los estadounidenses no parecen particularmente preocupados. Tienen fe en nuestras instituciones de larga data, y la amenaza del autoritarismo parece distante.

Pero la anocracia, no la autocracia, es nuestra amenaza más inmediata. La anocracia suele ser transitoria (un gobierno represivo permite reformas o una democracia comienza a desmoronarse) y es volátil. Cuando un país pasa a la zona de la anocracia, el riesgo de violencia política alcanza su punto máximo; los ciudadanos se sienten inseguros sobre el poder y la legitimidad de su gobierno. En comparación con las democracias, las anocracias con características más democráticas que autocráticas tienen tres veces más probabilidades de experimentar inestabilidad política o guerra civil.

Encuentro nuestra complacencia bastante preocupante. En el transcurso de 30 años, he entrevistado a numerosas personas que han vivido guerras civiles en lugares como Bagdad y Etiopía, y ninguno de ellos vio venir la guerra. Todos se sorprendieron.

Si expertos como los que prepararon el informe de la CIA sobre Yugoslavia hubieran evaluado a Estados Unidos al final del mandato de Trump, es casi seguro que nos habrían considerado en “alto riesgo” de inestabilidad y violencia política. Estados Unidos era una anocracia, descubrió el CSP, con partidos cada vez más organizados en torno a agravios basados en la identidad. Estas fuerzas subyacentes no van a desaparecer. Fácilmente podríamos volver a caer en la anocracia.

Esto es en lo que deberían pensar los ciudadanos promedio cuando escuchan que la democracia estadounidense está decayendo. Están siendo conducidos, sin darse cuenta, a una espiral descendente de inestabilidad, en la que los extremistas y los oportunistas propagan el miedo y luego toman el poder por la fuerza.

Barbara F. Walter, profesora de la Cátedra Rohr de Relaciones Internacionales en la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, es autora de “Cómo comienzan las guerras civiles: y cómo detenerlas”.