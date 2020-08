¿Podrá Trump desafiar a los votantes? Hay que dejar que lo intente

Matt Bai / The Washington Post

En el 2017, Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en la historia del país en quejarse acerca de la equidad de una elección que acababa de ganar. Así que, no debería sorprender a nadie que Trump ya declinó aceptar los resultados de una elección que es probable que pierda.

La votación de noviembre será “incorrecta y fraudulenta”, según comentó Trump en un tweet en su más reciente bombardeo sobre el tema, intensificando los temores de que se convertirá en el primer presidente estadounidense en rehusarse a una transferencia ordenada del poder.

¿Saben qué? Deberíamos esperar que lo haga.

Debido al tipo de crisis constitucional podría ser exactamente lo que el país necesita para dejar esta pesadilla en el pasado.

Realmente no hay duda de que Trump va a desafiar la voluntad del electorado si pierde, aunque no sabemos cómo lo hará. Durante meses, ha estado arremetiendo contra la credibilidad del voto por correo y no ha dicho si va a aceptar los resultados de la elección.

Mi colega Max Boot escribió recientemente acerca de un proyecto en el que él y otros expertos trataron de pronosticar cómo será esa situación en este otoño. En el escenario más probable, Trump podría lanzar un desafío legal sobre los resultados en varios estados que tienen legislaturas encabezadas por republicanos, capitalizando el apoyo de los legisladores estatales para intervenir y escoger sus propios electores.

Finalmente, cualquier desafío legal o político podría terminar en la Suprema Corte, que falló a favor de los republicanos en la más reciente y reñida elección hace 20 años.

Aunque existe un temor más profundo de que Trump, quien desplegó a las fuerzas armadas en contra de manifestantes pacíficos, podría ordenarles a los generales que lo mantengan en la presidencia después de la elección, bajo el disfraz de preservar el orden civil.

Hay que entender por qué la amenaza aterra a los contrincantes de Trump. En el centro de todos esos escenarios está una sensación de que las instituciones que son la piedra angular de Estados Unidos, dañadas por décadas por el partidismo y golpeadas durante cuatro años por el ataque implacable de Trump, no están a la altura para salvaguardar la democracia.

Hemos visto a generales que han marchado por la Plaza Lafayette, agentes federales que han salido a las calles de Portland, Oregon, fiscales de carrera acosados por hackeos políticos.

Hemos visto a los medios de comunicación tan debilitados por los ataques metódicos de Trump –en algunas ocasiones ayudado por extraviados mojigatos– que aun las verdades más irrefutables son descartadas por algunos segmentos grandes de electores.

Hemos perdido la fe en los bastiones de una sociedad civil, y tenemos miedo de que haya llegado el tiempo en que un presidente demagogo podría transformarse exitosamente en un emperador, o por lo menos destruir lo que queda del país mientras lo intenta.

Aunque no ha ocurrido eso y no puede hacerlo.

Las instituciones de la democracia no están preparadas para una amenaza como la de Trump, y no siempre lo han estado e incluso han enfrentado mayormente esa prueba. Sin embargo, son más resistentes de lo que uno piensa.

En los últimos meses, hemos visto al presidente del Estado Mayor Conjunto disculparse por permitir haber sido utilizado para propósitos políticos en la Plaza Lafayette y al secretario de la defensa civil desafiar a su propio presidente al oponerse públicamente al uso del Decreto de Insurrección, desarmando las tropas en Washington y regresando a casa las que estaban apostadas fuera de Washington.

La Suprema Corte, encabezada por un magistrado, se ha puesto en contra de Trump en la pregunta sobre si puede retener su declaración de impuestos y no proporcionárselas a los investigadores penales, entre otras cosas.

Los republicanos del Congreso, que han estado ahogados en vergüenza y sumisión durante la mayoría de los últimos cuatro años, inmediatamente echaron abajo la propuesta que Trump hizo circular a principios de esta semana, acerca de retrasar la elección.

No creo que la Suprema Corte pueda proteger al presidente que ha dado señales durante meses de que no tiene intención de respetar al electorado. Estoy de acuerdo en lo que comentó el presunto nominado demócrata, Joe Biden, en junio –que los líderes militares podrían llegar a la Casa Blanca con la noticia de desalojo de Trump si ocurre eso.

Estoy seguro que le darán la bienvenida a esa oportunidad en ese momento.

Y así es como debería terminar realmente ese capítulo distópico –no con Trump descubriendo inesperadamente su estatista interno y conjurando la ilusión de que su presidencia fue como todas las demás, sino con guardianes de la democracia lanzándolo a la calle.

Si usted llega a casa y encuentra a un ladrón llevándose su televisión, no le abre la puerta frontal y espera a que salga. Usted querría que la policía apareciera y restaurara la sensación de orden en el vecindario.

Trump nos haría ese favor --- finalmente --- al darnos la oportunidad de demostrar que aunque la mayoría de las instituciones del gobierno podrán doblarse no están quebradas.

Hace 46 años, Richard Nixon se dio cuenta de su tonta señal de victoria que hizo mientras abordaba el helicóptero que lo transportaría fuera de la Casa Blanca por última vez, inmerso en la ignominia. La imagen más perdurable que tenemos de Nixon --- es el momento en que triunfó el imperio de la ley sobre la banalidad.

Eso sería un buen final para lo que Trump ha forjado. Él merece un despido más rudo y nosotros también.