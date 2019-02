Pocas palabras en español en el Oscar dijeron muchas cosas

Chicago— Bien, Diego Luna ya puede abandonar la casa del perro, porque se las arregló para conseguir el indulto durante la noche del Oscar.

En el 2013, no me agradó mucho cuando Luna, que es mayormente famoso por la película “Rogue One: A Star Wars Story”, estuvo en el programa de Conan O’Brien para promover su película futurista “Elysium” y mostró algunos aburridos estereotipos a los millones de televidentes.

O’Brien comentó: “En esta película están profetizando que en el futuro todos van a hablar español, porque así van a ser las cosas”.

Luna respondió: “Sí y eso no va a tomar mucho tiempo. Si quieres retener tu empleo en esta televisora vas a tener que aprender español”.

O’Brien replicó: “Sí, porque el país está cambiando”.

Luna: “Cuarenta y siete millones de personas hablan español actualmente y a todos nos gusta tener sexo, así que, multiplica eso por ocho en 10 años, y otros ocho en otros 10 años”.

Critiqué a Luna por tratar de empujar una narrativa sobre la hipersexualidad de los latinos y le sugerí que consultara al Centro de Investigación Pew para tener una información más precisa antes de abrir la boca.

Eso se debe a que, al igual que todos los demás grupos de inmigrantes que los han antecedido, los latinos tratan de aprender inglés rápidamente.

El mismo año en que Luna hizo esos comentarios, un blog de Pew hizo notar que “un récord de 31 millones de latinos hablan actualmente inglés de una manera correcta, en comparación con los 8 millones que había en 1980. Nuestros estudios muestran que entre los latinos que nacieron en Estados Unidos, una significativa mayoría ve noticias, programas de televisión, escucha música y hasta piensa en inglés”.

Aun cuando el número de latinos que hablan español en casa sigue aumentando debido al crecimiento general de la población latina, el porcentaje de latinos que habla ese idioma disminuyó durante la década pasada, de acuerdo a la información de Pew del 2015, que es la que está disponible más recientemente.

Sólo el 73 por ciento de los latinos hablaba español en casa en el 2015, lo cual representa una disminución del 78 por ciento respecto al 2006, de acuerdo a un análisis de la información del Buró del Censo.

Cuando empecé a impartir clases en el 2005, todos mis alumnos hispanos hablaban español como su idioma nativo. En este año, muchos de ellos hablan inglés como nativos, aunque no obstante requieren ayuda para entender e internalizar las complejidades del idioma debido a que crecieron en un hogar en donde el inglés sólo se hablaba como segundo idioma.

Luna estuvo completamente equivocado en el 2013, aunque esos tiempos deben dejarse a un lado porque ya no nos encontramos en un ambiente político en donde un mexicano pueda decir una cosa sin que provoque un acto violento.

En los años anteriores a la victoriosa campaña presidencial de Donald Trump, los crímenes de odio en contra de los latinos habían aumentado tanto que más de uno de cada cinco victimizaba a los latinos, de acuerdo a un análisis del Centro para la Integridad Pública.

En California, los crímenes de odio en contra de los latinos han aumentado en más del 50 por ciento desde el 2016, de acuerdo a un reporte reciente del Departamento de Justicia.

En tal ambiente, Luna aderezó su intervención como presentador de los Premios de la Academia con palabras en español como una declaración de orgullo en un idioma que nadie en el mundo debería sentirse avergonzado de hablar.

Cuando Luna y el chef José Andrés, concluyeron su presentación del nominado al Oscar 2019 por la mejor película, “Roma”, Luna dejó que el español fuera la última palabra que escuchó la mayoría de los asistentes anglosajones y telespectadores.

Básicamente dijo, “Bueno pues, aquí está un pequeño pedazo de “Roma”.

Fue un pequeño momento que probablemente pasó demasiado rápido para que pudiera ser captado por alguien que no habla español. Y uno enorme para todos los que reconocieron el argot que se habla en el centro de México y sintieron que Diego no sólo les estaba hablando a ellos, sino por ellos.

“Cuando Diego Luna dijo “Bueno, pues”, yo lo sentí”, comentó una fan de las películas @voyalcinesola en Twitter.

Yo también lo sentí justo en el esternón.

Al igual que todos los demás que sintieron que las emociones empezaron a agitarse cuando Andrés repitió la ocurrencia de Luna diciendo: “Esta hermosa e íntima cinta, les da la voz a los que no la tienen, nos recuerda el entendimiento y la compasión que todos le debemos a esas personas invisibles que ha habido en nuestras vidas —los inmigrantes y mujeres— que han impulsado a la humanidad”.

Incontables personas de color se sintieron agradecidas con Andrés y Luna por recordarnos que a pesar de cualquier intento por deshumanizarnos y romper nuestro espíritu, sólo hacen falta unas cuantas palabras para inspirar a nuestros compatriotas y tener una sensación de una experiencia compartida, independientemente de si uno es rico y sofisticado o totalmente pobre.

De esta manera, la presentación de esta dupla fue tan conmovedora y asombrosa como la misma película “Roma”.