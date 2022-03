Perros robóticos que patrullan la frontera no solucionarán la crisis de los migrantes

Washington— El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza está experimentando con una tecnología que podría permitir colocar a una nueva criatura en el desierto de Arizona: los perros robóticos.

Estos “drones terrestres” que no tienen cabeza, tienen cuatro patas, son de metal y pesan 100 libras tendrían la tarea de buscar migrantes en un área de 41 mil 50 millas cuadradas que representan la superficie de operaciones en Arizona.

Esos robots van a aumentar una inversión a 30 años que el Departamento de Seguridad Interna y sus predecesores han hecho en herramientas de vigilancia de alta tecnología para atrapar migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México y desalentar a otros de intentarlo.

Sin embargo, los perros robóticos son lo último que se requiere para solucionar las urgentes necesidades de los migrantes, los que buscan asilo y los residentes de comunidades locales.

El uso de un sistema de vigilancia de alta tecnología por la Patrulla Fronteriza en el desierto ya ha contribuido directamente a un alarmante aumento en las muertes de migrantes –es el resultado de un plan de control fronterizo que no ha frenado significativamente ni ha disuadido la migración sino que ha provocado que los migrantes utilicen un terreno inhóspito–.

A partir de mediados de los años 1990, la Patrulla Fronteriza empezó a empujar a los migrantes hacia el desierto al invertir recursos –mejorando significativamente los patrullajes, colocando barreras físicas, tecnología de vigilancia y puntos de revisión– en ciudades y otras posibles áreas de circulación.

Actualmente, la principal función del sistema de vigilancia del Gobierno es una serie de torres solares de 80 a 180 pies de alto, que incluyen cámaras de alta definición durante el día y noche, sensores térmicos de imagen y radares.

Los coyotes –personas que contrabandean migrantes por el desierto– les hacen una sencilla advertencia a las personas que contrabandean: “Si pueden ver las torres, las torres los van a ver”.

Nuestra investigación ha examinado la relación entre la primera generación de torres de vigilancia, que el CBP empezó a desplegar en el 2006, y la ubicación e índice de mortalidad en el desierto fronterizo de Arizona.

Desde el 2007, ha habido un significativo cambio estadístico en la ubicación de restos humanos hacia áreas fuera del alcance visual de las torres. Este cambio corresponde a un incremento del 643 por ciento en el índice de mortalidad entre el 2006 y 2020.

Esta relación es fácil de entender. La región fronteriza de Arizona es una de las más escarpadas y peligrosas en Estados Unidos–un espacio más grande que Massachusetts en donde las temperaturas de verano rutinariamente llegan a los 120 grados–.

Hay poca agua. Para los migrantes, evitar la vigilancia usualmente significa rutas más largas y difíciles de travesía que aceleran la deshidratación y amplían la exposición a un ambiente desértico extremo.

Para mantenerse alejados de las torres de vigilancia, la gente se adentra en las montañas y en los arroyos y otras grietas del desierto por períodos más largos de tiempo. Esas condiciones aumentan la posibilidad de que colapse la habilidad que tiene el cuerpo de regular el calor.

Cuando la temperatura básica de una persona llega más allá de los 104 grados Fahrenheit, va a experimentar una cascada de efectos que incluyen una cognición alterada, fallas orgánicas y eventualmente la muerte.

El año pasado estableció un récord en muertes fronterizas en Arizona, con la recuperación de 226 restos humanos. Aunque a pesar del hecho de que anualmente cientos de personas cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, millones más siguen intentando esa peligrosa travesía cada año.

Existe una sencilla razón por la que esa política fronteriza de Arizona está fallando: no toma en cuenta las motivaciones de la gente para migrar.

La mayoría, si no es que todas, las personas que buscan ingresar a Estados Unidos a través del desierto ya no tienen opciones para obtener la seguridad para ellos mismos o sus hijos, para reunirse con sus seres queridos en EU o encontrar alguna otra manera de tener una mejor vida. Si pudieran conseguir eso por otros medios, no escogerían esa traicionera travesía.

Ellos enfrentan el desierto tan sólo como un obstáculo más que hay que superar, entre muchas otras cosas en sus vidas.

En los últimos 30 años, EU ha gastado cientos de billones de dólares en lo que es esencialmente una ineficaz política de la aplicación de la ley. Al destinar más millones de dólares en el programa de vigilancia en la que incluye perros robóticos no tienen sentido.

Ese dinero podría ser usado mejor para ayudar a solucionar las ineficiencias en el sistema de asilo de Estados Unidos. También podría destinarse en solucionar las causas de raíz de la violencia, desigualdad e inestabilidad política y económica en los países de origen de los migrantes, con inversiones en infraestructura que podría permitir que la gente de ambos lados de la frontera no sólo sobreviviera sino también se desarrollara.

Llegó el momento de retirar a los perros y reconocer la amenaza de la vigilancia de alta tecnología en el desierto. Cualquier política que activamente dé lugar a las muertes de algunas de las personas más vulnerables del mundo debe ser abandonada.

Los perros programables podrían ser de utilidad en el mundo, pero no tienen lugar a lo largo de la frontera de Arizona.