Permitan a los no-ciudadanos votar en las elecciones locales

San Diego— A los estadounidenses les gusta decirse a sí mismos que no tienen nada contra los inmigrantes. Los que no les agradan son los “inmigrantes ilegales”.

Eso es sólo un cuento. Muchos de ellos voltean la espalda y les faltan al respeto a los inmigrantes legales. Apoyan los esfuerzos encabezados por los republicanos en el Congreso para limitar la inmigración legal o apoyan a expertos anti-inmigrantes que desean mantener fuera del país a cualquier persona, sin importar su estatus legal.

Muchos estadounidenses también se oponen a las iniciativas de los municipios locales para darles el derecho a votar en las elecciones locales a los que tienen una tarjeta verde y que –aunque no son ciudadanos– están legalmente en el país.

Por supuesto, la Constitución establece la duda de si ser un ciudadano estadounidense es un requisito previo para votar. Lo es.

Sin embargo, esa prohibición sólo aplica en las elecciones federales, por ejemplo, para el Congreso o presidente. El documento fundacional no dice nada sobre si se requiere la ciudadanía para votar en las elecciones locales.

Después de todo, la Constitución limita el poder sólo del gobierno federal. Además, la Décima Enmienda especifica que todos los poderes que no son otorgados a Estados Unidos por la Constitución, ni están prohibidos por los estados, están “reservados para los estados respectivamente, no para las personas”.

Ningún estado permite que una persona que no sea ciudadana vote en las elecciones estatales, tales como la legislatura estatal o gobernador. Pero a nivel local, es una historia diferente.

La semana pasada, miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York adoptaron una medida con sentido común para permitir que los residentes que no son ciudadanos de Estados Unidos voten para elegir alcalde y puestos en el consejo de la ciudad.

Los inmigrantes indocumentados tienen prohibido votar y los que no son ciudadanos no pueden votar en las elecciones estatales ni federales.

Más de una docena de otros estados –incluyendo a Chicago, San Francisco, dos ciudades de Vermont y 11 en Maryland– actualmente permiten que los que no son ciudadanos voten en las elecciones del consejo de la ciudad o el consejo escolar.

Otras ciudades y poblaciones están sopesando sus propuestas para hacer lo mismo. De hecho, la pregunta no es por qué a los que no son ciudadanos deberían permitirles votar en las elecciones locales.

La mejor pregunta sería por qué no les permiten votar en las elecciones locales.

¿En qué terreno legal, moral o práctico a los residentes legales y permanentes les prohíben votar por las personas que los representan a nivel municipal? Honestamente, no encuentro ninguna razón.

Muchos estadounidenses dicen que no les agradan los inmigrantes indocumentados. Es fácil decir eso cuando esos inmigrantes hacen, entre otras cosas, las tareas básicas del hogar que permiten que muchos estadounidenses vayan a trabajar y vivan sus vidas. Aunque esas personas tienen documentos. Les llaman los tarjetas verdes. Les repito, esas personas están legalmente en el país.

Por otra parte, varios argumentos me vienen a la mente sobre por qué el que voten los que no son ciudadanos debería no sólo ser permitido sino alentado.

Primero, por una cuestión de equidad, los que no son ciudadanos pagan los impuestos sobre ventas, impuestos a los ingresos, de nómina y el predial. Así que, lo que tenemos actualmente es –¿cómo era la frase?– “pago de impuestos sin tener representación”. ¿Hay alguien que desee participar en el partido del té?

Lo siguiente, es que Estados Unidos debería aprovechar cada oportunidad para hacer lo correcto con los inmigrantes legales. Todos esos estadounidenses que les gusta afirmar en las cenas o en la radio que apoyan la inmigración legal deberían de hacer todo lo posible para darle ese derecho a los que acatan las reglas.

También, la mayoría de los que se oponen a que voten los que no son ciudadanos provienen presumiblemente del ala nativista del Partido Republicano. ¿O acaso el veneno ya infectó a todo el ave, no sólo a un ala? De cualquier manera, pensé que los republicanos adoraban el control local. Por supuesto que lo hacen cuando se trata del aborto, ¿pero no es así cuando se trata de votar?

Finalmente, para los que no creen que los que no son ciudadanos deberían votar debido a que ellos mantienen que la ciudadanía estadounidense es sagrada, les tengo buenas noticias. Permitir que las personas voten a nivel local podría incentivarlos para llevar a cabo el proceso para convertirse en ciudadanos, para que puedan votar en las elecciones federales.

Sin embargo, usted no tiene que escuchar esos argumentos. Usted sabe que permitir que voten los que no son ciudadanos en las elecciones locales es lo correcto.

También es lo que deben hacer los estadounidenses. Una de nuestras tradiciones más grandes es expandir constantemente la votación. A nivel federal, venimos de un largo camino.

Cuando nuestros Padres Fundadores empezaron a recorrer este camino, sólo los blancos con propiedades podían opinar quién debería gobernar.

Al paso del tiempo, el grupo de votantes elegibles fue expandiéndose para incluir a los pobres y la clase trabajadora, los esclavos libres, las mujeres y los que tenían 18 años.

Y cada vez, la membresía de ese club ha ido creciendo, nuestro país se convirtió en más grande, más fuerte y más democrático.

¿Quién podría estar en contra de eso?