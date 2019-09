Miami— Nuestro tema hoy es una palabra.

Parece ser la palabra del momento, al menos en la izquierda política. Difícilmente se puede leer una página de opinión o ver noticias por cable sin confrontar este término agotador, este idioma molesto.

Por amor al cielo, gente, por favor, dejen de decir “elegibilidad”.

Tenga en cuenta, por favor, que el último presidente fue un hombre negro con el improbable nombre de Barack Hussein Obama, Jr., quien asumió el cargo con solo unos pocos años de experiencia en el Senado. Su sucesor fue un presentador de reality show de televisión sin experiencia gubernamental alguna y una historia de comportamiento racista, misógino e incompetente.

Ninguno de los dos era elegible por ninguna medida tradicional. Ambos fueron elegidos, sin embargo. Entonces, ¿qué significa “elegibilidad”?.

Algunos pueden afirmar que la palabra, en este contexto, simplemente denota una búsqueda del candidato mejor equipado para derrotar a Donald Trump. En cualquier grado que sea cierto, uno no puede discutir con eso. Pero aquí está la cosa: es difícil escapar de la convicción de que aquellos que plantean preguntas sobre “elegibilidad” en realidad tienen mucho más en mente. Lo que significa una necesidad percibida de influir en los votantes de Trump en las elecciones del próximo año. Ese es el subtexto inevitable del debate en curso sobre si los candidatos demócratas se están moviendo “demasiado a la izquierda” al ofrecer planes para, por ejemplo, perdonar la deuda de préstamos estudiantiles o extender la atención médica a todos.

Perdón, pero: ¿“demasiado lejos a la izquierda” para quién? Eso no respalda ninguna de las ideas audaces que presentan Elizabeth Warren y Kamala Harris. Es, más bien, decir que algo está mal cuando la audacia misma se identifica como un problema. Uno aprende a no esperar perfiles de coraje de un partido que agoniza como Hamlet sobre si destituir al presidente más digno de la destitución de la historia, pero incluso para los estándares de los demócratas, este debate es desalentador. Pregúntese: ¿cuándo es la última vez que vio al Partido Republicano exagerar si sus políticas eran atractivas para los votantes de Obama? Gane o pierda, la derecha sabe lo que cree, y no cambia eso para perseguir a los votantes que lo desprecian. Tenga en cuenta que después de su “autopsia” de 2012 le aconsejó a la fiesta que fuera más inclusiva, el Partido Republicano, en cambio, duplicó su mensaje de agravio blanco y ganó.

Para ser justos con los demócratas, es probable que sea más fácil para los republicanos ser implacablemente decididos, dado que su audiencia es relativamente monocromática y agrupada en torno a algunos temas centrales. Abraza armas, aborto desdeñoso, inmigrantes y homosexuales y suelta el nombre de Jesús de vez en cuando y casi has cubierto todas las bases.

Los demócratas, por el contrario, deben lidiar con una coalición de intereses difícil de manejar que toca derechos reproductivos, derechos de inmigrantes, derechos LGBTQ, derechos laborales, derechos afroamericanos, medio ambiente, atención médica, condonación de préstamos estudiantiles, pobreza, reforma de la justicia penal y control de armas, para nombrar unos pocos.

Y aunque ese es un buen argumento para un tercero, te hace ver como un tonto persiguiendo a los votantes que se dejaron perfectamente en claro cuando votaron por un estafador racista de color naranja: simplemente no te interesan. Tratar con él. Decide en qué crees y encuentra el coraje para defenderlo.

Los argumentos sobre la elegibilidad son, en el mejor de los casos, una distracción molesta de los políticamente obsesionados. Pero cuando se transforman en un medio de sofocar el debate, especialmente en una causa tan infructuosa como atraer a los votantes de Trump, es hora de recordar la lección de la noche en que Obama llegó a la victoria hace 11 años. Es decir que ni los expertos ni los políticos definen quién es elegible.

Para eso están las elecciones.