Papá subió a un puente para protestar por el fallo antiaborto

Washington— Desde la distancia, el manifestante que se paró en lo alto del Puente Conmemorativo Frederick Douglass en Washington D.C. el viernes parecía una mancha.

Pero a medida que pasaban las horas y las publicaciones en las redes sociales comenzaron a aparecer en línea, él se centró en él y pronto quedó claro: era un padre preocupado por el futuro de sus hijos.

“Ok, tengo una vida. Un trabajo, los niños que amo, hay casi cualquier lugar en el que preferiría estar que la parte superior de este maldito puente”, publicó Guido Reichstadter en Twitter. “Pero tengo la responsabilidad con aquellos a quienes amo de dar un paso adelante, levantarme y defender sus derechos. ¡Y tú también! ¡Así que levantémonos, sin violencia, por el derecho al aborto!”

La decisión de la Corte Suprema de anular la ley Roe vs. Wade atrajo a muchas personas a protestar en la capital de la nación el viernes, pero ninguna causó una escena tan llamativa como Reichstadter.

Escaló los altísimos arcos del puente por la mañana y permaneció en esa posición precaria mientras la policía y los espectadores se reunían debajo. Se quedó allí toda la noche hasta el sábado.

Si bien las acciones de Reichstadter pueden haber sido extremas, sus razones para tomarlas son identificables: es un padre que está preocupado por el país que estamos creando para la próxima generación.

Hablé con el hombre de 42 años por teléfono mientras estaba parado en ese puente, y habló sobre sus dos hijos, una niña y un niño.

“Tengo una hija de 12 años y no puedo quedarme sentado mientras le quitan su futuro o le quitan todos sus derechos”, dijo.

Como muchos padres, haría cualquier cosa por sus hijos, dijo.

“Son mi vida”, dijo. “Con mucho gusto daría mi vida por ellos. Me sorprende que los padres puedan mirar a sus hijas a los ojos y seguir con su vida diaria mientras sus derechos están bajo ataque... El amor no es un sustantivo. Es un verbo. Y parte de eso significa salir de tu comodidad y defender los derechos de tus seres queridos cuando son atacados”.

Reichstadter dijo que comenzó a subir el puente alrededor de las 9:30 a.m. y planeó quedarse todo el tiempo que su cuerpo le permitiera. Un desafío a la cantidad de tiempo que podía permanecer allí se presentó tan pronto como llegó a la cima. Abrió su bolsa y su botella de agua se salió y cayó al fondo del puente.

Ese percance lo dejó sin agua mientras se sentaba sin sombra al sol y en la noche. También lo dejó pensando en cómo perder ese recurso vital no fue diferente del esfuerzo del país para garantizar los derechos de las mujeres y abordar la crisis climática. Describió ambas oportunidades como si se estuvieran escapando, fuera de su alcance.

Su esperanza de escalar el puente, dijo, era que podría hacer que más personas pensaran y participaran en la resistencia civil no violenta. Esperaba obligar a las personas que apoyaban pasivamente el derecho al aborto a tomar medidas.

“Pensamos en las protestas pacíficas como sostener un cartel, hacer estas marchas de un día”, dijo. “Eso es genial, pero no hace el negocio. Lo que impacta es que las personas interrumpan de manera no violenta la función del gobierno, la función de la economía, día tras día, hasta que se satisfagan sus necesidades”.

Desde el puente, publicó en diferentes plataformas de redes sociales, compartiendo sus pensamientos y vistas vertiginosas desde lo alto.

“¡Si puedo llegar a la cima de este puente siempre amoroso, sé que tú puedes llegar a la calle!” tuiteó el viernes. “Cerrémoslo sin violencia día tras día hasta que nuestros derechos estén protegidos. ¡Estaré aquí arriba, mucho amor para todos!”.

El sábado por la mañana, tuiteó: “De la noche a la mañana, los cuerpos y los derechos de decenas de millones de mujeres cayeron bajo el poder de hombres crueles y violentos, que las verían acusadas de asesinato por ejercer el derecho a sus propios cuerpos. Esto es una abominación”.

Reichstadter dijo que llegó a la capital de la nación desde Miami después de que se filtrara la decisión de la Corte Suprema hace semanas.

Como forma de protesta, el 6 de junio, se puso un candado de bicicleta alrededor del cuello y lo aseguró a la cerca frente a la Corte Suprema.

La policía finalmente lo soltó y lo arrestó. Los funcionarios de las dos agencias de aplicación de la ley que manejaron el caso, la Oficina del Fiscal General y los EU y la Fiscalía federal, dijeron que los fiscales no presentaron cargos en su contra.

El documentalista Ford Fischer filmó a Reichstadter encerrándose en esa cerca y lo entrevistó antes de su arresto.

En un video de la entrevista que Fischer publicó en línea, Reichstadter expresa su apoyo a la organización Rise up 4 Abortion Rights y explica cómo el color verde tiene raíces en el movimiento por el derecho al aborto en América Latina. (Desde el puente, colgó una pancarta verde y usó una bengala para liberar humo verde).

En otro video que publicó Fischer, Reichstadter explica por qué vino a Washington.

“De verdad, no lo soy, no soy un tipo radical”, dice. “Solo soy un padre y no puedo quedarme sentado mientras le quitan los derechos a mi hija”.

“Es increíble para mí que las calles no estén ya llenas de miles de papás. De verdad, no puedo creerlo. Así que por eso tengo que estar aquí. No puedo estar en ningún otro lugar. Simplemente no es una opción para mí", agrega.

Cuando Fischer escuchó el viernes que una persona estaba parada en un D.C. puente, sabía que era Reichstadter. Dijo que Reichstadter le había mencionado que podría colgar una pancarta de un puente, pero Fischer no esperaba que eligiera una que, con un desliz, pudiera matarlo.

Observando nerviosamente desde debajo del puente, Fischer llamó varias veces a Reichstadter para hablar con él.

Durante una llamada, le dijo a Reichstadter que esperaba estar a salvo.

“La verdad del asunto”, respondió Reichstadter, “es que ninguno de nosotros está a salvo”.