Padres anti-cubrebocas tratan de intimidar para que escuelas se dobleguen en su dirección

San Diego— Los gobernadores republicanos, que solían apoyar el control local sobre las escuelas, pero que ahora están ansiosos por anularlo, insisten en que su oposición al cubrebocas se trata de empoderar a los padres.

Eso dice Ron DeSantis.

El gobernador de Florida quiere que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades deje de entrometerse en la educación pública en el estado del sol.

Sin embargo, DeSantis no puede esperar para entrometerse en los protocolos de seguridad de los distritos escolares locales en Florida.

El probable candidato presidencial republicano de 2024 parece pensar que solo él tiene todas las respuestas y que su oficina debería tener todo el poder.

¡Hola, Florida! ¿Es esto federalismo? ¿O un feudo?

DeSantis firmó recientemente una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de cubrebocas escolares. Dice que los padres deben decidir si sus hijos usan cubrebocas. El republicano, a quien le gusta llamar a su estado un “oasis de libertad”, le dijo al presentador de radio de derecha Dan Bongino: “Básicamente, estamos capacitando a los padres para que puedan reconocer lo que es mejor para sus hijos. Estamos orgullosos de nosotros mismos en que las personas sean libres de elegir cómo quieren gobernar sus asuntos”.

Interesante. Entonces, ¿es así como se siente el empoderamiento?

Esta semana, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Julian Castro, tuiteó desde su ciudad natal de San Antonio: “Mi hijo y mi hija comienzan hoy primero y séptimo grado. Como lo hacen: los casos de Covid y hospitalizaciones están aumentando en Texas, incluso entre los niños; El gobernador Greg Abbott ha prohibido que las escuelas requieran cubrebocas; las escuelas no estarán obligadas a informar a los padres sobre los brotes de Covid en el aula. Los padres merecen saber que se está haciendo todo lo posible para mantener a sus hijos seguros en la escuela”.

Es difícil argumentar que los padres están siendo empoderados cuando sus hijos corren el riesgo de contraer COVID-19, y se mantienen en la oscuridad al respecto.

Cubrebocas o no cubrebocas. Para los distritos escolares de todo Estados Unidos, cuando los niños regresen a la escuela, esa es la cuestión. Lamentablemente, se ha convertido en una cuestión política.

Los gobernadores demócratas en al menos 10 estados, incluidos California, Washington, Nuevo México, Illinois y Nueva York, están exigiendo que los distritos escolares exijan cubrebocas.

Mientras tanto, los gobernadores republicanos en al menos ocho estados, como Utah, Arizona, Texas, Oklahoma y Arkansas, han prohibido a los distritos locales instituir un mandato de cubrebocas en sus escuelas.

En todo el país, las reuniones de la junta escolar se han convertido en un caos. En Asheville, Carolina del Norte, donde las tasas de infección por coronavirus entre los niños están aumentando, las cosas se calentaron. Cuando la junta escolar local aprobó un mandato de cubrebocas para estudiantes y maestros no vacunados, la representante Madison Cawthorn, Republicana por Carolina del Norte, calificó la medida de “abuso infantil psicológico” por parte de “funcionarios gubernamentales liberales y vivos que piensan que lo saben todo”.

¿Estamos empoderados todavía?

Como padre de tres niños en edad escolar, un estudiante de séptimo grado, un estudiante de noveno grado y un estudiante de undécimo grado, no me siento muy poderoso. Dado que vivo en un estado con un mandato de cubrebocas, podría pensar que el hecho de que los estudiantes de las escuelas públicas deban cubrirse la cara me daría tranquilidad.

No es así. La histeria del cubrebocas está enfrentando a vecino contra vecino. Una pequeña pero ruidosa minoría de padres —reunidos detrás del grito de guerra, “déjalos respirar” o “quitemos los cubrebocas a nuestros hijos”— están poniendo todo su peso. Con mucha indignación y poca empatía, estas personas parecen decididas a dirigir las escuelas.

El derecho es fuerte con este grupo. Piensan que las reglas no se les aplican. En lugar de doblarse para cumplir con los requisitos de la escuela, exigen que la escuela se estire para adaptarse a ellos.

Y, mientras tanto, los conservadores anti-cubrebocas afirman que quieren “empoderar” a los padres.

Dado el caos que han ayudado a crear y la confusión que han ayudado a sembrar, lo último que siente este padre en este momento es empoderamiento.

Asustado e inseguro, seguro. Nervioso y frustrado, por supuesto. ¿Pero empoderado? Lo siento. Ni siquiera un poquito.

La educación pública es un derecho. Pero que sus hijos asistan a la escuela de su elección, en las condiciones más favorables para usted, es más como un privilegio. Y, como volar en aviones o conducir en autopistas, los privilegios pueden ser revocados para aquellos que se niegan a cumplir con las medidas de seguridad.

Aquellos padres que no quieren que sus hijos usen cubrebocas son libres de mantener a sus hijos fuera de la escuela y educarlos en casa.

Por desgracia, los quejosos ya han decidido que esa no es una opción. Quieren que sus hijos salgan de casa y vuelvan a la escuela. Pero en sus términos.

Seamos claros. Esta es una rabieta glorificada por los matones del patio de la escuela. Y desafortunadamente, hay políticos republicanos que los empoderan.