Otro tiroteo policial sin sentido

Washington— Nada computa en el asesinato de Atatiana Jefferson, una vendedora farmacéutica de 28 años que murió después de que un oficial de Policía disparó por una ventana a su casa en Fort Worth, Texas, donde había estado jugando videojuegos con su hija de 8 años. sobrino temprano el sábado. Sin molestar a nadie y sin violar las leyes, fue alcanzada por una sola bala en su propia habitación y declarada muerta en la escena.

No calcula que la Policía, respondiendo a una llamada que no era de emergencia de un vecino, solo se preocupaba de que las puertas delanteras y laterales de Jefferson estaban entreabiertas, aparcadas fuera de la vista de la casa. No tiene sentido que el oficial disparó su arma sin identificarse, y casi simultáneamente gritó: "¡Muéstrame tus manos!" No tiene sentido que en las horas posteriores al tiroteo, la Policía de Fort Worth publicó una foto de una pistola en la casa de Jefferson, una que tenía derecho legal a poseer, pero sin decir exactamente dónde se encontró o si la había tenido en la mano. o apuntó al oficial.

Nada se calcula sobre el asesinato de Jefferson, excepto por una cosa: era afroamericana y el oficial que la mató, Aaron Dean, era blanco. Y esa es una ecuación muy familiar. Renunció el lunes poco antes de que el departamento de policía planeara despedirlo, dijeron las autoridades.

Los civiles afroamericanos inocentes son asesinados a tiros por la policía blanca con tanta frecuencia que sería una ceguera deliberada negar un patrón. Las circunstancias varían, pero el hecho permanece.

Esta vez, la víctima era una joven que esperaba asistir a la escuela de medicina. La casa de su madre enferma, donde se alojaba mientras ayudaba a su madre a recuperarse de una lesión, se encuentra en un barrio de clase trabajadora poblado principalmente por afroamericanos e hispanos, en una ciudad con una tasa de criminalidad modesta.

Según el departamento de policía, el agente, moviéndose por el perímetro de la casa, vio a Jefferson a través de su ventana y percibió “una amenaza”. Esa es una afirmación, no una explicación. La pregunta en este caso, como en tantos otros tiroteos policiales injustificados, es qué podría hacerlo sentir amenazado en tal situación.

Hace solo dos semanas, en Dallas, un ex policía blanco llamado Amber Guyger fue condenado y sentenciado a 10 años de prisión por dispararle a su vecino, un hombre afroamericano desarmado, Botham Jean, mientras estaba sentado en su propio departamento comiendo hielo. crema. Ella dijo que confundió su apartamento con el suyo.

Los familiares de Jean, junto con su abogado y amigos, dijeron que esperaban que el resultado del juicio, el veredicto de culpabilidad extremadamente raro en un asesinato relacionado con un oficial, enviara un mensaje: que la policía no tiene derecho a disparar primero y hacer preguntas después; que los oficiales deben ser entrenados para reducir la escala; que las culturas y los regímenes de capacitación de los departamentos de policía deben ser eliminados por prejuicios y responsabilidad.

Ese mensaje, si se envió, no parece haber sido recibido a pocas millas de distancia en Fort Worth. Una vez más, una familia está pidiendo una investigación transparente e imparcial, por una agencia independiente, no por la policía de Fort Worth, que ha iniciado una investigación criminal del oficial. Tienen derecho a eso por lo menos; también lo tiene cualquier otro estadounidense.