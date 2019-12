O’Malley entra a un bar y despotrica contra un funcionario de Trump

San Diego— Una porra por la vergüenza pública.

Si siguen las payasadas de los políticos, es posible que hayan escuchado que el ex gobernador de Maryland, Martin O’Malley, recientemente despotricó contra Ken Cuccinelli en un bar irlandés en Washington.

El subsecretario interino de Seguridad Nacional de la administración de Trump fue a The Dubliner por una Guinness, luego le dijo a Fox News en un comunicado sobre el incidente. Cuccinelli nunca obtuvo su cerveza. Pero sí se recibió un sermón de O’Malley acerca de cómo su carrera se había desviado.

De hecho, desde todos los puntos de vista, fue un regaño a la usanza de la vieja escuela. Parece que O’Malley no se muestra amable con nadie que apoye, defienda o implemente cualquier parte de la publicitada cruzada del presidente Trump contra los inmigrantes.

No es que este tipo de cosas sea inusual. En el pasado, otros funcionarios de la administración de Trump también fueron reprendidos en público, desde el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, hasta la entonces secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, hasta la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Pero, para O’Malley, separar a las familias inmigrantes y poner a los niños en jaulas es lo que realmente saca al irlandés que lleva dentro. Como él lo ve, nadie debería tolerar eso —especialmente si se proviene de una descendencia de inmigrantes, como la mayoría de nosotros provenimos.

Cuccinelli ciertamente también desciende de inmigrantes. Con un nombre como ese, probablemente podrán adivinar que sus antepasados no llegaron en el Mayflower.

De 1880 a 1920, más de cuatro millones de italianos emigraron a Estados Unidos. Y no recibieron un buen trato cuando llegaron. Los antepasados de Cuccinelli fueron insultados, golpeados, discriminados e incluso, en un infame caso en Nueva Orleans.

Incluso, en ese entonces, había políticos en Nueva York o Boston que estaban ansiosos por etiquetar a los inmigrantes italianos como delincuentes y “bad hombres”.

O’Malley conoce muy bien su historia, por eso, en un mensaje de texto a los periodistas, dijo que Cuccinelli es “hijo de abuelos inmigrantes que enjaula a niños para un presidente fascista”.

En otras palabras, el demócrata dijo la verdad. Pero como siempre lo he dicho, en política como en periodismo decir la verdad puede meterte en graves aprietos.

Siendo un mexicano-estadounidense que se gana la vida criticando a los que critican a los inmigrantes especialmente a los inmigrantes hispanos me he tornado sospechoso de los demócratas que de repente quieren ser mis amigos. Se ponen a criticar a Trump y a su administración por sus políticas racistas como si nunca hubieran visto algo tan horrible en sus vidas.

Eso podría ser. Después de todo, es difícil ver la imagen completa teniendo en cuenta que traían puestas las anteojeras durante los años en que un demócrata estuvo en la Casa Blanca.

Sin embargo, O’Malley es una excepción. Cumple con lo que dice, incluso cuando tiene que decirle la verdad al mismo presidente de su partido.

En el verano del 2014, cuando el presidente Obama estaba violando el debido proceso al enviar cargas de aviones de posibles refugiados, incluidas mujeres y niños, de vuelta a las violentas ciudades de Centroamérica sin siquiera una audiencia, O’Malley declaró públicamente lo obvio: Una nación civilizada no da sentencias de muerte a niños.

Hablando en ese entonces con los periodistas en una reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores en Nashville, Tennessee, O’Malley dijo lo siguiente sobre la crisis fronteriza: “No somos un país que deba rechazar a niños y enviarlos de vuelta a una muerte segura”. Incluso llamó a las instalaciones de detención de Obama “perreras”.

Eso requirió agallas, especialmente teniendo en cuenta que los secuaces de Obama podían ser mezquinos y muy groseros cuando castigaban a sus críticos.

Según lo informado por los medios de comunicación en ese momento, O’Malley recibió una llamada de Cecilia Muñoz, una hija de inmigrantes bolivianos que entonces era jefa del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca y la principal apologista de Obama. Según CNN, medio que citó fuentes anónimas que estaban “familiarizadas con la conversación”, Muñoz y O’Malley entraron en una “acalorada discusión”.

Muñoz mencionó que la administración estaba considerando alojar a algunos de los niños refugiados restantes en un antiguo Centro de Reserva del Ejército en Westminster, Maryland. Las fuentes dijeron que a O’Malley no le gustó esa idea, lo cual probablemente era el objetivo de la amenaza. Aun así, siguió criticando a la administración.

O'Malley es el gran McCoy. Bien por él. Cuccinelli es una desgracia para sus antepasados. Pero el irlandés ha hecho lo suyo.

Mientras tanto, en el futuro, tengamos más de esa vergüenza pública. Después de todo, la pandilla de Trump tiene mucho de qué avergonzarse.