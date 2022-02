Occidente está ‘unido’ en Ucrania pero falla de todos modos

Washington— Estados Unidos y sus aliados europeos acaban de pasar tres días celebrando su unidad al oponerse a la presunta invasión rusa de Ucrania y prometiendo castigar a Moscú después de un ataque. Pero esa unidad es un pequeño consuelo para los ucranianos, que se preparan para la guerra. En su opinión, Occidente les está fallando, y tienen razón.

Este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Munich, a la que asistí, funcionarios estadounidenses y europeos cantaron la canción de la “unidad” una y otra vez. Los versos vinieron de la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken, así como de los líderes de la OTAN, la Unión Europea, Alemania, Gran Bretaña y otros, tanto en el escenario principal como en las reuniones privadas en el Hotel Bayerischer Hof. Pero este coro bien orquestado se interrumpió abruptamente el sábado por la tarde cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, subió al escenario y señaló que esta “unidad” dejaba a su país en gran medida sólo para enfrentarse a 150 mil soldados rusos.

PUBLICIDAD

En efecto, Zelensky hizo una simple pregunta a los dignatarios reunidos: ¿Cuál es el sentido de una arquitectura de seguridad europea que no parece dispuesta o capaz de hacer la única cosa para la que fue construida, es decir, para prevenir la guerra?

“La arquitectura de la seguridad mundial es frágil y necesita ser actualizada”, dijo. “Las reglas que el mundo acordó hace décadas ya no funcionan. No se mantienen al día con las nuevas amenazas”.

Acusó a Occidente de apaciguar al presidente ruso Vladimir Putin al retener el apoyo a Ucrania en los muchos años que ha estado bajo el constante ataque ruso. Recordó a los europeos que una gran guerra en Ucrania no se quedará en Ucrania. Señaló que ningún líder estadounidense o europeo podría nombrar las sanciones “rápidas y severas” que se supone que asustarán a Putin para que retroceda, o qué las desencadenaría exactamente.

Zelensky presentó una larga lista de cosas que Occidente debería hacer para aumentar su apoyo a Ucrania antes, no después, de un posible ataque. Incluyeron imponer algunas sanciones a Rusia, entregar más armas (incluidas las más sofisticadas), brindar a Ucrania más apoyo económico y financiero a medida que su economía sufre y hacer declaraciones afirmativas sobre el progreso de Ucrania para unirse a la OTAN y la UE. Acusó a Occidente de abandonar las garantías de seguridad que le dio a Ucrania en 1994 a cambio de que Kiev renunciara a sus armas nucleares.

“Agradecemos cualquier ayuda, pero todos deben entender que estas no son contribuciones caritativas que Ucrania debería pedir o recordar”, dijo. “Estos no son gestos nobles por los que Ucrania debería inclinarse profundamente. Esta es su contribución a la seguridad de Europa y del mundo”.

Si Zelensky parecía una voz solitaria en la conferencia, eso fue sólo porque a varios otros funcionarios ucranianos en Munich no se les dio un papel destacado como oradores. En un evento paralelo el sábado, el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, llamó a Occidente a esperar hasta después de una invasión para hacer más.

“Este es el momento en que la neutralidad o la incapacidad para actuar, la voluntad de esperar y ver cómo evolucionan las cosas, favorece a Rusia, favorece una mayor escalada”, dijo. “Este no es el momento para una estrategia de sentarse y esperar”.

Los funcionarios de la administración de Biden insisten en que retrasar las sanciones hasta después de un ataque es la mejor manera de disuadir a Putin. Pero varios ucranianos en Munich señalaron que Putin no parece estar disuadido.

“No podemos esperar hasta que toda Ucrania esté ocupada y separada en diferentes partes”, me dijo Lisa Yasko, miembro del parlamento de Ucrania. “Las sanciones deberían ser muy fuertes en este momento. Necesitan sentir la presión económica, política y militar. Esto es lo único que entiende Putin”.

“Ha habido suficiente apoyo emocional. Ha habido suficiente gente diciendo: ‘Estamos unidos más que nunca’”, me dijo la parlamentaria ucraniana Kira Rudik, líder del partido Golos (Voz). “Necesitamos que todos los amigos de Ucrania actúen ahora”.

Los defensores del enfoque actual argumentan que el nivel actual de unidad entre los aliados occidentales es un logro notable, aunque imperfecto. La unidad occidental en la preparación de una respuesta para Putin después de un ataque es importante, me dijo el representante Tom Malinowski, demócrata de Nueva Jersey, porque garantizará que cualquier invasión de Ucrania sea una pérdida para Rusia a largo plazo.

“Cualquiera en la posición de Zelensky estaría diciendo, ‘danos más’”, dijo. “Pero no creo que si hubiéramos impuesto esas sanciones hace dos meses, hace seis meses, hace 10 meses, eso hubiera cambiado el cálculo de Putin”.

Por supuesto, nadie sabe cómo será la unidad occidental después de que empiecen a caer las bombas. ¿Alemania realmente cancelará el gasoducto Nord Stream 2 en medio de una crisis energética? ¿Europa realmente aceptará cortar los bancos rusos? ¿Las agresiones rusas, salvo una invasión total, como el reconocimiento por parte de Putin el lunes de dos provincias ucranianas como independientes, recibirán una respuesta unificada? ¿Y cuál será el efecto sobre la unidad occidental de los millones de refugiados ucranianos que llegan a Europa?

“Ahora estamos en una situación en la que no sabemos qué desencadena las sanciones, no sabemos cuáles van a ser. Y luego, en medio de la destrucción, vamos a tratar de mantener la unidad”, me dijo el senador Lindsey Graham, repubicano de Carolina del Sur. “La unidad no es el objetivo. El objetivo es la paz en el continente europeo”.

¿De qué sirve la unidad que no incluye a las personas que enfrentan el ataque? ¿De qué sirve la unidad que no implica hacer todo lo posible para detener ese ataque? ¿De qué sirve una unidad que es tan vaga que los partidos unidos ni siquiera pueden revelar los detalles de las cosas en las que supuestamente están unidos?

Estados Unidos y sus socios europeos han logrado la unidad entre ellos, pero su estrategia unida es tan limitada que no está resolviendo el problema, y Ucrania pronto podría pagar el precio.