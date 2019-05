Nueva alcaldesa afroamericana de Chicago ofrece esperanza

Chicago— Bueno, finalmente lo logramos. La robusta y poderosa ciudad con la reputación de días de gloria de ser la capital del mundo de la industria porcina inauguró a su primera alcaldesa afroamericana gay.

El lunes,Lori Lightfoot, una ex subprocuradora federal, rindió juramento al lado de su esposa, Amy Eshleman, y su hija de 10 años, Vivian.

Fue un apropiado cuadro de una familia que, más probable de encontrar en el más liberal norte de Chicago, aún representa a importantes electores en todas los rincones de la ciudad: madres que luchan por encontrar un lugar en una ciudad que pronto se está tornando muy costosa para vivir, personas LGBTQ que buscan tanto la igualdad como un visible ejemplo de tener acceso al poder, y menores afroamericanos que deben navegar por las complejidades de la adopción.

Es el momento preciso.

Chicago ha estado dominado por alcaldes varones blancos que han ejercido lo que la gente de estas partes llama la influencia, entregando favores comerciales y personales a jefes de feudos de vecindarios a cambio de operaciones de obtención de votos que virtualmente aseguran la permanencia de sus mandatos. ¿Y a dónde ha llevado todo esto a la ciudad? Déficits de presupuesto, excedentes de pensiones y sorprendentes inequidades en escuelas públicas y vecindarios con una masiva falta de recursos vs. enclaves acaudalados con suntuosas escuelas privadas.

Ha reforzado la percepción de una anarquía letal en el sur de la ciudad y una afluencia segura y refinada en el norte. Además le ha dado a la ciudad una preferencia por los grandes proyectos, como importantes museos y gemas arquitectónicas al mismo tiempo que se descuida una crisis de vivienda para los más pobres y los habitantes de medianos recursos.

Tales problemas que por largo tiempo se han ido arraigando tan profundamente no serán mágicamente solucionados por el color de piel de la alcaldesa, su competencia cultural o preferencias románticas de pareja.

Aun así… lo que ha se ha pasado por alto en todas las menciones que se hacen de ella haciendo historia con su demografía es el hecho de que Lightfoot se sobrepuso a su color de piel, cultura e identidad sexual para sortear los inevitables obstáculos y lograr sus metas profesionales. Lightfoot de alguna manera logró evadir las infinitas expectativas que se tienen cuando se es una persona pobre y una mujer gay afroamericana.

Consiguió un título en Derecho y posteriormente tuvo una carrera plagada de reconocimientos en el ámbito del cumplimiento de la ley, primero como fiscal y luego en puestos de supervisión de una de las más altamente visibles organizaciones de la ciudad, el Departamento de la Policía de Chicago.

El impacto de sus logros es aún más sorprendente cuando vemos la labor de investigación en casi todo, desde estudiantes que registran mayores logros académicos de parte de maestros con antecedentes más afines a los de ellos, hasta pacientes de edad avanzada que se recuperan mejor cuando son atendidos por un doctor que sea de su misma raza o etnicidad.

A los dos tercios de hispanos que viven en Chicago les queda una pequeña pero esperanzada expectativa, de que una alcaldesa que ha eludido tantas marañas raciales y de género quizás finalmente les ofrezca la atención e inversión necesarias para que ellos prosperen otra vez.

El adagio “uno no puede ser lo que uno no ve” es otra manera de decir que una gran idea o identidad no es posible, al menos a una escala masiva, hasta que uno lo pueda ver con sus propios ojos. Ahora la primera alcaldesa afroamericana de Chicago es abiertamente gay y adora a una familia interracial de mujeres. Es asombroso imaginar a cuánta gente —de todas las razas, etnicidades, edades, géneros e identidades— ella, su esposa e hija llegarán a inspirar. Pero no se equivoquen: Lightfoot meterá la pata. Cometerá torpes errores.

Pero por ahora —en un momento en la historia de nuestra nación en el que parece haber muy pocas personas de color a las que se les confía el poder y prominencia para hacer importantes cambios positivos— Lightfoot tiene dos oportunidades.

La primera es demostrar, una vez más, que las mujeres afroamericanas (y por apoderamiento, otras mujeres de color) son ganadoras ultra competentes que pueden hacer el trabajo, aún mucho después de que acabemos de celebrar sus atributos demográficos. Y la segunda, y la más importante, es que Lightfoot tiene el potencial para demostrarle a Chicago y al resto del país que las inversiones estratégicas de dinero y otros recursos en aquellas ignoradas comunidades tienen el potencial para reparar y reconstruir una clase media que parece desvanecerse con rapidez. Aquellos que resultarán beneficiados —en verdad, somos todos nosotros— le deseamos lo mejor.