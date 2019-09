Nuestros niños se merecen algo mejor

Nueva York– Cuando a un niño guatemalteco de 2 años le estaba costando trabajo quedarse callado en un tribunal migratorio, el juez lo señaló con el dedo.

“Tengo un perro enorme en mi oficina y, si no te callas, saldrá a morderte”, le gritó el juez, V. Stuart Couch, exinfante de la marina estadounidense, a un niño pequeño en una audiencia de 2016, de acuerdo con una queja formal compartida por el Charlotte Center for Legal Advocacy (Centro Charlotte para la Defensa Legal) sobre la que informó esta semana Mother Jones.

“¿Quieres que te muerda?”, le preguntó Couch.

El niño, su madre y su defensor poco después comenzaron a llorar. Couch más tarde reconoció que “no manejó la situación adecuadamente”, de acuerdo con el juez que investigó la queja, Deepali Nadkarni.

Evidentemente, Couch no estaba pensando en el bienestar de un niño ese día. Sin embargo, ignorar el bienestar de nuestros jóvenes es un problema cotidiano en Estados Unidos, donde nuestros niños están rezagándose en comparación con los que viven en otros países adinerados.

El jueves debatirán diez candidatos presidenciales demócratas. Sería una oportunidad natural para iniciar una conversación nacional al respecto. Sin embargo, no se han hecho preguntas sobre la pobreza infantil en un debate presidencial en veinte años, desde un debate de las primarias republicanas en 1999, de acuerdo con el Children’s Defense Fund (Fondo de Defensa Infantil).

A los candidatos presidenciales les han preguntado sobre la Serie Mundial, sobre las groserías en las películas e incluso sobre los prendedores con forma de bandera más recientemente de lo que se les ha cuestionado sobre la pobreza infantil. Hemos tenido 147 debates presidenciales seguidos sin una sola pregunta sobre el tema. Espero que el debate del jueves no se convierta en el número 148.

La UNICEF dice que Estados Unidos está en el lugar 37 en cuanto al bienestar infantil de todos los países del mundo, y Save the Children clasifica al país en el puesto 36. Los países europeos dominan los primeros lugares.

La última vez que se hizo un recuento, era un 76 por ciento más probable que los niños estadounidenses murieran en su primer año que los niños de otros países avanzados, de acuerdo con un artículo del año pasado en la revista Health Affairs. Salvaríamos las vidas de 20 mil niños estadounidenses cada año si tan solo pudiéramos llegar a los mismos índices bajos de mortalidad infantil que el resto del mundo adinerado.

Medio millón de niños estadounidenses también se envenenan con plomo cada año, y la tasa de suicidios entre los jóvenes está en su nivel récord más alto.

Esos problemas han aumentado en el gobierno del presidente Donald Trump, aunque las políticas estadounidenses han dejado en desventaja a los niños en general durante décadas. La Oficina del Censo informó esta semana que el número de niños que no cuentan con seguro médico aumentó a 425 mil el año pasado.

Trump también dio luz verde a un pesticida que yo llamo el Pesticida de Gas Nervioso de Dow Chemical. Antes llamado clorpirifós, se asocia con el daño cerebral en los niños pequeños. A pesar de las objeciones de la Academia Estadounidense de Pediatría, el gobierno de Trump afirma que es seguro. ¿Entonces cuándo veremos que lo aplican en la Casa Blanca para encargarse de las cucarachas?

James Heckman, galardonado con el premio Nobel de Economía, quien trabaja en la Universidad de Chicago, calcula que las inversiones en los programas de infancia temprana para niños en riesgo tienen un rendimiento astronómico, gracias a la productividad mejorada y el gasto reducido en fuerzas policiacas, tribunales, cárceles, educación especial y atención médica.

Heckman tiene un nuevo artículo sobre un programa de infancia temprana de Carolina del Norte que comenzó en la década de 1970, el proyecto Abecedarian, mediante el que halló un rendimiento anual a la inversión de casi un catorce por ciento. En otro artículo reciente, encontró que el programa prescolar Perry en Michigan durante la década de 1960 no solo benefició a los niños involucrados sino también a sus hijos una generación más tarde.

De igual manera, un estudio halló que cada dólar invertido en la reducción del envenenamiento por plomo en los niños se paga solo por lo menos diecisiete veces.

A continuación, una sugerencia para los candidatos: apéguense a un informe histórico de este año por parte de las Academias Nacionales de la Ciencia, la Ingeniería y la Medicina que explica cómo reducir la pobreza infantil a la mitad en cuestión de diez años. Es posible: El Reino Unido durante el gobierno de Tony Blair redujo a la mitad la pobreza infantil en menos de una década.

Las academias nacionales calculan que una combinación de programas de empleo y las asignaciones económicas por hijo podrían reducir la pobreza infantil a la mitad en Estados Unidos con un costo de alrededor de 100 mil millones de dólares al año. Sí, es mucho dinero. No obstante, la pobreza infantil tiene un costo delictivo, productividad perdida y otros gastos con un total de por lo menos 800 mil millones de dólares al año, informan las academias. La verdadera pregunta no es si podemos darnos el lujo de actuar, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo.

No nos faltan las herramientas ni los recursos para ayudar. El desafío simplemente es que, en nuestro sistema político, los niños no cuentan y nunca se mencionan en los debates presidenciales.

“Los niños no votan”, señala Nadine Burke Harris, cirujana general de California y experta en los costos de toda una vida del trauma infantil. “Nosotros debemos hablar por ellos”.