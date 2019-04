Nuestra desgracia en la frontera

N

ueva York— Supongamos que una noche alguien toca a tu puerta. La abres para encontrar a 100 familias desaliñadas que tiemblan en tu patio: exhaustas, sucias, aterrorizadas. El primer grito de tu corazón sería aceptarlos, pero sabrías que eran demasiados.

Pero todavía hará algo. Reunirá a vecinos y a las autoridades locales y establecerá algún sistema, alguna forma de brindar atención inmediata, averiguar quiénes eran estas personas y cómo, dentro de sus posibilidades, podá elevarlos.

Y esto es precisamente lo que Estados Unidos no ha logrado en el manejo de los refugiados que se están inundando a través de la frontera sur. No hay nada remotamente parecido a un sistema adecuado para manejar a los cientos de miles de personas que huyen de la violencia en Centroamérica o buscan oportunidades económicas. Y no hay posibilidad de que se ponga en marcha un plan por parte de los republicanos o los demócratas.

Y de esa manera, la crisis fronteriza es paradigmática de nuestra política en este momento. Ambos partidos se contentan con adoptar posturas ideológicas abstractas. Tampoco está interesado en crear un sistema funcional que equilibre las compensaciones y realmente funcione. En la era de Trump, la política nacional es el mundo del espectáculo: un arte de autorrealización para hacer que la base se sienta bien consigo misma.

El show de Trump tiene que ver con la dureza y la crueldad. La administración adoptó una política de tolerancia cero que supuestamente debía disuadir a los inmigrantes potenciales. Falló miserablemente. Aproximadamente 103 mil inmigrantes no autorizados llegaron a la frontera de Estados Unidos y México en marzo, el doble que en marzo de 2018.

Aparte de mostrar sus colmillos, a Trump no le interesa procesar a los refugiados adicionales. Las instalaciones están desbordadas. Más de 800 mil personas ya tienen sus casos pendientes. Los nuevos solicitantes de asilo son retenidos por un par de semanas, abandonados en las calles, y la mayoría esperará hasta el 2021 para obtener sus audiencias formales. Mis colegas Michael Shear, Miriam Jordan y Manny Fernández citan las palabras que usan los funcionarios para describir la situación: “emergencia operativa”, “crisis de todo el sistema”, “el sistema está en llamas”.

El campo está abierto para que los demócratas presenten un plan decente. Pero en muchos temas, los demócratas de 2020 realmente no tienen una campaña principal; están teniendo una prueba de pureza. Los candidatos no están seguros si pueden desviarse de donde los guerreros de las redes sociales han definido el borde hacia la izquierda. Así que el programa demócrata consiste en generalidades indignadas destinadas a sonar radicales sin cambiar nada.

Muchos demócratas en el Congreso están negando que incluso haya una crisis en la frontera. El único candidato demócrata con un plan de inmigración hasta ahora es Julián Castro, quien quiere derogar una disposición de 1929 que hizo de la entrada ilegal un delito federal. Otros hacen gestos hacia la multitud de la frontera abierta con políticas como la eliminación del ICE. Este es el extremismo trumpiano invertido.

La inmigración es uno de esos temas en los que las posiciones extremas están equivocadas, porque la respuesta correcta significa equilibrar los productos de la competencia.

Por un lado, estas personas son nuestros vecinos. Muchos de ellos acuden a nosotros con historias desgarradoras de esposos asesinados, hijas violadas, extorsión masiva. Es nuestra obligación y alegría llegar a ellos con una mano de solidaridad. Es una barbarie devolverlos a la anarquía.

Por otro lado, muchos de los que se encuentran buscando asilo no califican para ello. Cuando obtienen sus audiencias, solo el 20 por ciento gana el derecho a permanecer en los Estados Unidos porque enfrentarán la persecución en sus países de origen. Muchos vienen por razones económicas tradicionales. La tasa de homicidios en El Salvador se ha reducido a la mitad desde 2015, mientras que el número de solicitantes de asilo se ha disparado.

Los Estados Unidos no pueden admitir a todos los que quieren venir. Así que la primera tarea es establecer prioridades. Las víctimas de la violencia y la persecución tienen la máxima prioridad, a continuación, a las personas a quienes se les niega sistemáticamente sus derechos básicos porque su país se ha convertido en un estado fallido, y luego aquellos que buscan una mejora económica.

Luego creas un sistema para implementar esas prioridades. A corto plazo, haga lo que cualquier alcalde práctico haría: construir nuevos centros de detención en la frontera; ampliar las capacidades en los puertos de entrada; ampliar el número de equipos de jueces, para acelerar a través de la acumulación; crear un procedimiento de liberación ordenada coordinado con agencias humanitarias; aumentar el número de consejeros para que los refugiados puedan navegar por el sistema; vetar a los niños en sus países de origen para obtener el estatus de refugiado, de modo que no tengan que hacer un viaje infructuoso.

A largo plazo, ayuda a construir mejores sistemas de Policía y justicia en los países de origen. Usted coopera con México para abordar conjuntamente este desafío que enfrentamos juntos. Puede cambiar a un sistema de inmigración más basado en habilidades mientras aumenta la cantidad de refugiados que acogemos cada año.

Diseñar una respuesta práctica que gane un amplio apoyo no es, en teoría, difícil. Pero requiere comenzar con una cierta pregunta: ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Gran parte de la política de hoy comienza con una pregunta diferente: ¿Qué postura puedo adoptar que se refleje bien en mí? ¿Qué puedo decir para demostrar que soy viril o que me desperté?

Esto es lo que sucede cuando las políticas de la acción práctica son reemplazadas por las políticas del narcisismo performativo.