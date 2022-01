¿Nos perdimos la frase más importante de Biden sobre Rusia?

Parece que ya se analizaron casi todas las frases cruciales de la reciente y maratónica conferencia de prensa del presidente estadounidense, Joe Biden, a excepción de una, que quizá sea la más premonitoria.

Había que estar muy atento porque pasó rápido. Fue cuando Biden le dijo al presidente Vladimir Putin que Rusia tiene algo mucho más importante de lo cual preocuparse que si Ucrania mira hacia el Oriente o el Occidente; a saber: “una tundra en llamas que no volverá a congelarse de manera natural”.

Mi traducción: Oye, Vladimir, mientras estabas ocupado metiendo a tus “hombrecillos verdes” (todos esos soldados rusos enmascarados con uniformes verdes sin insignias) en Ucrania, aparecieron pequeños brotes verdes en tu tundra que se calienta.

En Siberia, se produjo un fenómeno meteorológico totalmente extraño e hiperextremo: un incendio forestal que los bomberos tuvieron que apagar con sus botas porque las fuentes de agua locales estaban todas congeladas.

Estoy bastante seguro de que esta fue la primera vez que un presidente estadounidense intentó convencer a un líder ruso de salir del patio delantero de su vecino y mejor centrarse en salvar su propio patio trasero, porque si Siberia se ve afectada por el cambio climático, amenazará la estabilidad de Rusia mucho más que cualquier cosa que ocurra en Ucrania.

Por desgracia, Putin forma parte de una generación de líderes mundiales que saben cómo construir su popularidad solo con la fuerza de su resistencia a los enemigos en el extranjero y en casa.

Pero ahora estamos en el comienzo de una transición, predigo, en la que cada vez más líderes tratarán de construir, o necesitarán construir, su legado mediante la generación de resiliencia para su pueblo y sus vecinos en un mundo que se calienta y tiene problemas de agua.

Este extracto de un artículo del Moscow Times de noviembre explica por qué y a qué se refería Biden. Es distópico:

“Un incendio forestal inexplicable y extraño envolvió a la tundra rusa mientras el país se enfrenta a cambios significativos por el cambio climático, informó Interfax”. Unas 360 hectáreas “arden a pesar de las temperaturas bajo cero en la región de Magadán, a unos 10 mil kilómetros al este de Moscú. ‘La tundra suele estar cubierta de nieve en esta época del año, por lo que este tipo de incendios se producen con muy poca frecuencia’, señaló Interfax citando a una fuente no identificada.

Los esfuerzos de los bomberos por extinguir las llamas vieron obstaculizados por los depósitos de agua congelados, informó Interfax.

Un video publicado en internet muestra a los bomberos sofocando el fuego con los pies y con ramas de árboles”.

Y no es de extrañar: el territorio de Rusia se está calentando 2.5 veces más rápido que el promedio del planeta y la situación allí solo va a empeorar. El 20 de junio de 2020, el poblado siberiano de Verkhoyansk, a unos 112 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, alcanzó los 38 grados Celsius, la temperatura más alta jamás registrada al norte del Círculo Polar Ártico.

No me hago ilusiones de que Putin se haya dado cuenta de que Biden sugiere que Rusia es mucho más vulnerable a la expansión del cambio climático que a la de la OTAN, o de que pueda persuadírsele de haberse dado cuenta. No me parece un tipo muy interesado en el clima. Pero el clima está interesado en él.

Putin puede optar por ignorarlo. Su sucesor no tendrá esa opción.

“Cerca del 65 por ciento del territorio ruso está cubierto de permafrost”, explicaba The Moscow Times en otro artículo. “A medida que las temperaturas del aire han aumentado en las últimas décadas, este suelo que ha estado congelado durante milenios ha comenzado a descongelarse”. Si este deshielo se acelera, “se espera que cause daños significativos a los asentamientos humanos y a las infraestructuras clave de energía y transporte. Y a medida que el permafrost se derrite, libera gases de efecto invernadero almacenados durante mucho tiempo, como el metano, lo cual desencadena un ciclo de retroalimentación acelerado de calentamiento”.

Por supuesto que algún día parte de esta tundra puede convertirse en ricas tierras de cultivo. Pero en lo que eso sucede, hay que tener cuidado: “A medida que las zonas climáticas de la Tierra se desplazan del Ecuador a los polos, las tierras antes boscosas se están convirtiendo en desiertos”, añadía The Moscow Times.

La república de Daguestán, a unos mil 496 kilómetros al sur de Moscú, está cerca del corazón agrícola de Rusia “y a los expertos les preocupa que la desertificación pueda extenderse a estas regiones y afectar al suministro de alimentos del país”.

Estas mismas presiones en torno al clima y la sequía ya están impulsando a algunos de la nueva generación de líderes del Medio Oriente a cambiar con sutileza la base de su autoridad, de la resistencia a la resiliencia.

Consideremos otra gran noticia que tampoco recibió la atención que merecía: el acuerdo sobre energía y agua que Israel, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos trataron de firmar en noviembre.

La esencia del acuerdo era la siguiente: los Emiratos Árabes Unidos (cuyo líder, Mohammed bin Zayed, es el gobernante árabe más prominente que trabaja para aumentar su estatura ofreciendo resiliencia) financiarían a una empresa emiratí para que construya una enorme planta de energía solar en Jordania que generaría electricidad barata para Israel, que, a su vez, construiría una planta desalinizadora en el Mediterráneo y enviaría agua a una Jordania cada vez más seca.

Pues bien, en el proceso previo a la firma del tratado ocurrió algo curioso, según informó primero Axios. Arabia Saudita apareció de la nada en el último momento y trató de presionar a los Emiratos Árabes Unidos para que no celebrara el acuerdo. No fue porque los sauditas se opusieran al concepto. Todo lo contrario. Al parecer, se debió a que el príncipe heredero de ese país, Mohamed bin Salmán, el vecino más poderoso de los Emiratos Árabes Unidos, quería ser él mismo el actor dominante de la región en los acuerdos de energía verde y no los Emiratos Árabes Unidos ni Jordania, para que se le viera más como una figura de resiliencia que de resistencia.

Como resultado, el acuerdo se fue debilitando hasta convertirse en un memorando de entendimiento.

MBS, como se conoce al príncipe heredero, ha tratado de diversificar y volver ecológica la economía saudita, para alejarla de su dependencia de la petroquímica. Pero esto se ha visto opacado por la continua participación de Arabia Saudita en la sangrienta guerra civil tribal de Yemen, donde el liderazgo centrado en la resistencia sigue siendo el único que hay.

No obstante, así como la conferencia de prensa de Biden fue tal vez la primera vez que un presidente estadounidense intentó disuadir a un líder ruso invocando a la madre naturaleza en lugar de los misiles, esta puede haber sido la primera disputa diplomática árabe-árabe sobre qué líder se consideraría que genera más resiliencia que resistencia en lo que respecta al clima.

Este es solo el comienzo de un nuevo tipo de lucha de poder dentro de los países y entre ellos, basada en quién lidera con resistencia y quién lidera con resiliencia.

Que empiecen las competencias.