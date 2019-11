No vale la pena salvar a DACA

San Diego— Incluso como mexicoamericano que ha pasado tres décadas defendiendo a los inmigrantes, he terminado con DACA.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia está de vuelta en las noticias, pero el programa de la era de Obama quizás no sea largo para este mundo. La semana pasada, la Corte Suprema escuchó argumentos sobre si el presidente Trump tenía el poder de terminarlo en septiembre de 2017. No se espera un fallo del tribunal superior durante varios meses, pero la mayoría conservadora parece estar del lado de Trump.

Pronto, podría ser el adiós de DACA. Estoy de acuerdo con eso.

Si los republicanos quieren eliminar este programa, pueden noquearse. De hecho, con suerte, algunos en el Partido Republicano también serán eliminados. La desaparición de DACA podría inflamar a los votantes latinos hasta el punto en que resulten serios en las elecciones del próximo año, y dejar la cabina de votación con una libra de carne de elefante. La reacción violenta podría obligar a los republicanos en el Congreso cuyos distritos tienen poblaciones latinas importantes a la jubilación anticipada. Dada la insufrible conducta de los republicanos cuando surge el problema de la inmigración, este sería un servicio público. Buen viaje.

Eso va doble para DACA. El programa es un dolor de cabeza, una distracción y una farsa. También es un sustituto de los pobres para lo que este país realmente necesita y los indocumentados realmente merecen: una reforma migratoria integral.

Además, en la medida en que el programa fue la respuesta de la rama ejecutiva a la Dream Act, un proyecto de ley elitista que ofrecía estatus legal a los jóvenes pero solo enviaba botes salvavidas a aquellos que asistieran a la universidad o se unieran al ejército, DACA es igual de excluyente. Los requisitos del programa incluyen que los solicitantes “estén actualmente en la escuela, se hayan graduado de la escuela secundaria, hayan obtenido un GED o hayan sido dados de baja honorablemente de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas”.

No hay nada para los padres de estos jóvenes, que pueden no tener mucha educación pero representan la columna vertebral, el corazón y el alma de las familias inmigrantes.

Nacido del giro original, el programa nunca tuvo la intención de ser más que un dulce lanzado a “dreamers” por una de las administraciones más antiinmigrantes y pro-deportaciones en la historia de Estados Unidos, al menos hasta que apareció el Equipo Trump.

En el verano de 2012, el presidente Obama estaba mirando los números de las encuestas que no le mostraban mucho amor por parte de los votantes latinos. Después de que Obama rompió su promesa electoral de 2008 de hacer de la reforma migratoria una prioridad y deportó a un número récord de personas, muchos latinos no estaban seguros de querer reelegirlo. Además, hubo rumores de que el senador Marco Rubio de Florida, un republicano, estaba discutiendo la idea d patrocinada por el Partido Republicano para legalizar a los jóvenes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Para interrumpir a Rubio en el pase, Obama anunció una acción ejecutiva para detener las deportaciones de un grupo específico de personas, lo mismo que había pasado los dos años anteriores diciéndole a los partidarios liberales que no tenía el poder para hacer porque no era “un rey”.

Tenga en cuenta que esta no fue una orden ejecutiva –decreto–, que es cómo los presidentes muestran que se toman en serio un problema. Todo lo que Obama hizo fue anunciar que el Departamento de Seguridad Nacional estaba dispuesto a barajar la baraja y diferir las deportaciones de los que resultaron ser más de 600 mil jóvenes indocumentados que cumplieron ciertas condiciones.

Ah sí, las condiciones. Eso es parte de lo que hace que DACA sea tan malvado. Verás, es inmoral negociar con los desesperados, porque dirán “sí” a cualquier término que establezcas. Los tienes sobre un salvavidas.

Y todo el DHS quería –a cambio de una dispensa renovable de dos años de deportación y un permiso de trabajo temporal– era, bueno, todo. Los soñadores tuvieron que proporcionar sus huellas dactilares, fotografías, domicilios, nombres de padres y hermanos que también podrían estar indocumentados, toda su información personal. Los solicitantes tenían que convertirse básicamente en agentes de la ley y ser arrestados, y luego se les dejaría ir a un breve contrato de arrendamiento durante dos años como si estuvieran en libertad condicional.

Esto habla sobre un trato podrido. A los derechistas tontos les gusta decir que a Obama se le ocurrió una amnistía ejecutiva ilegal.

La Corte Suprema decidirá si era legal. Pero, en el tribunal de la opinión pública, cualquiera con medio cerebro puede ver que nunca fue una amnistía. Eso es algo por nada. Los soñadores renunciaron a todo, y ahora Trump sabe exactamente dónde encontrarlos, a ellos y a sus seres queridos.

No vale la pena defender a DACA. Y cuán terrible es que el debate sobre la inmigración obligue a las personas indocumentadas, y a aquellos de nosotros que queremos lo mejor para ellos, a mirar esas sobras débiles y declarar que son un banquete con cinco platillos.