No, inmigrantes no ‘envenenan la sangre de nuestro país’

¿Donald Trump visita alguna vez Queens, la tierra de su juventud? Si lo hiciera, probablemente se horrorizaría. Según el censo, Queens es el condado con mayor diversidad racial y étnica de los Estados Unidos continentales; es difícil pensar en una nacionalidad o cultura que no esté representada allí. Los inmigrantes son casi la mitad de la población del municipio y más de la mitad de su fuerza laboral.

Y creo que eso es genial. Cuando, digamos, doy un paseo por Jackson Heights veo la esencia de Estados Unidos tal como se suponía que debía ser, un imán para personas de todo el mundo que buscan libertad y oportunidades: personas como mis propios abuelos.

Y no, Queens no es un infierno urbano. Puede que no sea frondosa ni verde, pero tiene una delincuencia per cápita menos grave que el resto de la ciudad de Nueva York, y Nueva York, aunque nadie lo crea, es uno de los lugares más seguros de Estados Unidos. También es relativamente saludable, con una esperanza de vida alrededor de tres años mayor que la de Estados Unidos en su conjunto.

Pero Trump ha declarado que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”, una frase que, para robarle a la fallecida gran Molly Ivins, podría sonar mejor en el alemán original. Mire, sé que hay un debate sobre si el movimiento MAGA cumple plenamente con los criterios clásicos del fascismo, pero ¿podemos al menos estar de acuerdo en que su lenguaje es cada vez más adyacente al fascismo?

Y también lo son sus políticas.

El sábado, el New York Times informó que Trump, si regresa a su cargo, tiene la intención de aplicar políticas antiinmigración drásticas: rastrear el país en busca de inmigrantes que vivan en el país ilegalmente y construir enormes campamentos para, um, concentrarlos antes de deportarlos por millones. Los presuntos miembros de cárteles y pandillas de la droga serían expulsados sin el debido proceso. ¿Sospechoso por quién y por qué motivos? Buena pregunta.

Si cree que nada de esto debería preocuparle, porque es ciudadano estadounidense, debe saber que el Día de los Veteranos, Trump pronunció un discurso en el que prometió “extirpar de raíz” a los “matones de la izquierda radical” que, dice, haciéndose eco de gente como Adolf Hitler y Benito Mussolini –infestan a Estados Unidos “como alimañas”. ¿Quién se considera “izquierda radical”? Bueno, los republicanos de hoy –no sólo Trump– tienen una definición muy amplia. Después de todo, habitualmente acusan a Joe Biden de ser marxista.

Dada toda esta retórica antidemocrática, parece casi descabellado señalar que una guerra trumpiana contra los inmigrantes también sería un desastre económico. Pero lo sería.

Aparentemente eso no es lo que creen los trumpistas. Ese artículo del Times cita a Stephen Miller, quien encabezó las operaciones antiinmigrantes cuando Trump estaba en la Casa Blanca, afirmando que las deportaciones masivas serán “celebradas por los trabajadores estadounidenses, a quienes ahora se les ofrecerán salarios más altos con mejores beneficios para cubrir estos puestos”.

Muy pocos economistas estarían de acuerdo.

En la medida en que detrás de la hostilidad trumpista hacia los trabajadores extranjeros hay algo más que pura xenofobia, parece ser la opinión de que Estados Unidos tiene un número limitado de empleos que ofrecer y que los inmigrantes les quitan esos empleos a los nativos. Sin embargo, en realidad, excepto durante las recesiones, el número de empleos y, por ende, el crecimiento de la economía, está limitado por la fuerza laboral disponible y no al revés.

Y la contribución de los inmigrantes al crecimiento a largo plazo de Estados Unidos es sorprendentemente grande. Desde 2007, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la fuerza laboral estadounidense ha aumentado en 14.6 millones. De estos trabajadores adicionales, 7.8 millones (más de la mitad) nacieron en el extranjero.

Ah, y si estos inmigrantes están quitando empleos estadounidenses, ¿cómo puede la tasa de desempleo estar cerca del nivel más bajo en 50 años? De hecho, necesitamos desesperadamente a estos trabajadores, entre otras cosas porque nos ayudarán a hacer frente a las necesidades de una población que envejece.

Ahora bien, podría preocuparle que los inmigrantes con menor nivel educativo hagan bajar los salarios en la parte inferior, aumentando la desigualdad de ingresos. Pero la conclusión tras décadas de investigación sobre este tema es que esto no parece suceder. Incluso los inmigrantes con menos educación aportan habilidades diferentes y toman decisiones laborales diferentes a las de sus homólogos nativos, por lo que terminan siendo complementos, no sustitutos, de los trabajadores locales.

Y no olvidemos que los funcionarios de Trump intentaron cortar el suministro de trabajadores extranjeros calificados al sector tecnológico estadounidense, aparentemente creyendo que esto reservaría buenos empleos para los estadounidenses, cuando en realidad simplemente socavaría nuestra ventaja tecnológica.

Nada de esto pretende negar que las oleadas repentinas de migrantes pueden suponer una carga para las comunidades locales y que necesitamos políticas para mitigar estos impactos. Pero eso es muy diferente de un rechazo radical a la inmigración, que es tan estadounidense como el pastel de manzana, sin mencionar la pizza y los bagels, alimentos traídos por inmigrantes anteriores que fueron, en su día, blanco de tantos prejuicios y odio como los inmigrantes de hoy.

Estados Unidos no necesita volver a ser grande, porque ya es grande. Pero si quisieras destruir esa grandeza, las dos cosas más importantes que haría serían rechazar su compromiso con la libertad y cerrar sus puertas a las personas que buscan una vida mejor. Desafortunadamente, si Trump regresa al poder, parece decidido a hacer ambas cosas.