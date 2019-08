No hay prisa por salir de El Paso… toma tiempo digerir la locura

San Diego– Lo siento, pero aún no estoy preparado para salir de El Paso.

El resto de los medios de comunicación pueden seguir adelante sin mí. De hecho, muchos ya están comentando sobre otras noticias –incluyendo el estancamiento de los aranceles impuestos a China y si el magnate del hip-hop, Jay-Z, debería asociarse con la NFL.

Yo no, aún estoy procesando la historia del ataque más salvaje contra mexicanos y méxicoamericanos desde que Estados Unidos saqueó a su vecino del sur y le quitó la mitad de su territorio.

Toma tiempo digerir la locura. ¿Cómo se le puede llamar cuando los méxicoamericanos fueron cazados como animales por una supuesta “invasión” a una ciudad que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México que tiene un nombre en español y cuya población está integrada por un 80 por ciento de latinos, principalmente mexicanos y méxicoamericanos, y que anteriormente formaba parte de México?

Es necesario decir más cosas y yo ya he dicho mucho. Para los periódicos, revistas y sitios de noticias, he escrito casi 7 mil palabras sobre esta tragedia. He trabajado a pesar de la tristeza, coraje, confusión, ira y temor. ¿Ya mencioné la ira?

Además, ¿cuál es la prisa por empacar nuestras libretas de apuntes? Sería una falta de respeto.

Acabamos de terminar de enterrar a las últimas de las 22 personas que el 3 de agosto fueron asesinadas por cometer el delito de ir de compras y de ser mexicanos. Otras dos docenas de personas siguen sanando de sus heridas que sufrieron por cometer la misma infracción.

Los muertos incluyeron a Margie Reckard, cuyo esposo de 61 años, Antonio Basco, invitó a “todos” los de El Paso a acompañarlo porque ahora está solo. En lo que ha sido considerado uno de los funerales más grandes que Texas haya atestiguado, más de 3 mil personas –la mayoría de ellos unos completos extraños– asistieron a rendirle homenaje. Si ésa no es una buena historia no sé cómo debe llamarse.

Reckard no se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. También parece que a ella la confundieron de color.

Testigos del Walmart, que se encuentra a un lado de Cielo Vista Mall, en el oeste de El Paso, dijeron que Patrick Crusius de 21 años –cuyo obvio desorden mental no le impidió comprar un rifle de alto poder y decirle a la Policía que quería matar al mayor número de mexicanos– permitió que los clientes anglosajones salieran del edificio antes de disparar indiscriminadamente a los que tenían la piel de color café.

¿Pueden imaginarse algo más espantoso –o racista?

En los círculos de derecha, los cobardes que no tienen vergüenza de colocar la etiqueta de “racista” a las legisladoras de color conocidas como el “Grupo” no harán lo mismo cuando el villano es un hombre caucásico con un manifiesto malévolo.

En su más reciente evasión, los conservadores aseguran que son los medios de comunicación los que están dividiendo a los estadounidenses por la raza.

Eso no tiene sentido. Crusius lo hizo y con letales consecuencias.

Hay que pensar que los que desean alejarse de las historias relacionadas con la raza y el racismo en algunas ocasiones insisten en que los latinos son blancos.

Hay que decirle eso a Crusius. Él es anglosajón y para él nosotros somos los “otros”.

Sin embargo, para los méxicoamericanos –esas 40 millones de personas que se encuentran en el limbo entre lo blanco y lo negro, entre México y Estados Unidos, entre el inglés y el español– esa versión reducida de limpieza étnica nos ha proporcionado lo que mis compañeros de universidad llamaban “la gran pregunta”. Es una epifanía que destroza las suposiciones ingenuas y nos enseña cómo funciona el mundo real.

Antes del tiroteo en El Paso, muchos méxicoamericanos pensaron que podían “hacerse pasar” por blancos. Muchos de nosotros tratamos de separarnos –de los inmigrantes mexicanos, de los familiares que viven en vecindarios más pobres o tienen menos educación, de lo que el presidente Trump llama “hombres malos” y el ex presidente Obama llamaba “pandilleros”, de los miembros de nuestra tribu que tienen la piel más oscura, que han tenido vidas más difíciles y prospectos lúgubres.

¿Qué espera usted de una comunidad que vive huyendo? Mi gente siempre está persiguiendo algo o está siendo perseguida por algo. Si no están persiguiendo el sueño americano, entonces estamos siendo perseguidos por los fantasmas de México.

Aun cuando los medios de comunicación se olviden de El Paso, el folclore méxicoamericano creará un registro para que las personas lo recuerden.

Los corridos son baladas en español que cuentan historias, usualmente son cantados sin instrumentos o simplemente con una guitarra. Es una manera poderosa de poesía musical que data de cientos de años, desde la Revolución Mexicana.

Un nuevo corrido está sonando –“El Llanto de El Paso Texas” – y cuenta la historia de lo que ocurrió en esa ciudad del oeste de Texas.

“El Llanto” es el de una ciudad “en la que muchas personas están sufriendo”. Todo eso, dice la canción, se debe a un “monstruo” que trató de destruir a los mexicanos pero terminó uniéndolos.

Esperemos que en esta ocasión, la vida imite al arte.