No habrá catarsis nacional en juicio político

Washington— Entre los demócratas que han pedido en voz alta la destitución del presidente Donald Trump, ha existido una teoría, podría ser más exacto llamarla una esperanza, de que todo esto se desarrollaría como ocurrió con Watergate hace 45 años.

La reacción violenta contra el presidente Richard Nixon fue lenta en la construcción a medida que se acumulaban pruebas sobre los esfuerzos de su campaña presidencial de 1972 para infiltrarse en la sede del Comité Nacional Demócrata y, lo que resultaron más dañinos, sus esfuerzos posteriores para encubrirlo.

No fue sino hasta que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó tres artículos de juicio político contra Nixon en julio de 1974 cuando una clara mayoría de los estadounidenses apoyaban que lo destituyeron de su cargo. En ese período crítico de dos semanas, la Corte Suprema ordenó a Nixon que entregara sus cintas de la Casa Blanca y los republicanos finalmente se separaron de su presidente. Nixon pronto renunció.

Una vez más, el Comité Judicial está a punto de realizar una votación histórica para recomendar la destitución de un presidente. Pero esta vez, no habrá tal catarsis nacional.

Los dos artículos de juicio político ahora ante el comité seguramente pasarán la Cámara la próxima semana en una votación de línea de partido. A partir de ahí, irán al Senado, donde el resultado es igual de predeterminado. La mayoría republicana allí lo absolverá, y Trump lo reclamará como una exoneración.

“Acusar a un presidente que ha demostrado a través de los resultados, incluida la producción de quizás la economía más fuerte en la historia de nuestro país, tener una de las presidencias más exitosas de la historia, y lo más importante, ¡que no ha hecho NADA mal, es pura locura política!”, así lo cantó Trump en un tuit el martes.

Si acusar al presidente es una locura, dice más sobre el estado de nuestra política que sobre los méritos del caso contra Trump. Los artículos de juicio político que redactaron los miembros demócratas del Comité Judicial son estrechos, precisos y respaldados por la evidencia.

Pero, a nivel nacional, las divisiones son profundas y casi imposibles de romper, y pueden ser aún más cuando todo esto termine. En una reunión con columnistas a fines de octubre, se le preguntó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, si podría llegar un momento en que el público se uniera a la acusación de Trump como lo había hecho con Nixon. No, dijo, “ya no estamos en un país del 70 por ciento”.

La opinión a favor de la destitución saltó bruscamente después de que un denunciante revelara la ahora infame llamada telefónica del 25 de julio, durante la cual Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por dos cosas: obtener una munición política para usarla contra el ex vicepresidente Joe Biden, y ayuda para impulsar una teoría de conspiración descabellada que contradecía la conclusión de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia interfirió con las elecciones presidenciales de 2016.

Trump solicitó esto como “un favor” en un momento en que su administración estaba retrasando la muy necesaria asistencia de seguridad a Ucrania.

Por primera vez, las encuestas mostraron que aproximadamente la mitad del público creía no sólo que Trump debería ser juzgado políticamente, sino también que debería ser destituido de su cargo. Los estadounidenses sintieron un grado de repulsión que nunca habían mostrado sobre los resultados de la investigación de dos años del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia, la cuestión de si Trump está usando su puesto para enriquecerse o las deficiencias de su carácter.

Pero luego, los números se congelaron, para no ser movidos ni siquiera por el dramático testimonio de un desfile de testigos que corroboraron la cuenta del denunciante ante el Comité de Inteligencia de la Cámara. Y, mientras tanto, la perspectiva repentinamente real de destitución ha estado reuniendo a la base del presidente y podría funcionar en su beneficio en estados críticos como Wisconsin.

No fue solo una coincidencia que, en menos de un hora de haber revelado los artículos de juicio político, los demócratas de la Cámara anunciaron que apoyarán una de las principales prioridades del presidente, un nuevo acuerdo comercial de América del Norte, aunque una versión que afirman incluye grandes concesiones, como nuevas protecciones a los derechos de los trabajadores: demandas hechas por los sindicatos.

Busque una acción legislativa más significativa a medida que la Cámara avanza hacia un voto de destitución, incluida la aprobación de un proyecto de ley para reducir el precio de los medicamentos recetados, al permitir que Medicare negocie con las empresas farmacéuticas. Trump haría bien en involucrar seriamente a los demócratas en este tema, que ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades de los votantes.

Los demócratas también otorgarán autorización para las operaciones del Pentágono en 2020, habiendo ganado un permiso familiar remunerado para los trabajadores federales a cambio de consentir la idea fantasiosa de Trump de establecer una fuerza espacial.

Estos otros temas son de lo que los demócratas quieren estar hablando a medida que avanzan en un año electoral. Prometen una forma de unir a las personas. La acusación no lo hace. Hacer que Trump rinda cuentas por cómo ha abusado del poder de su oficina es un paso histórico. Crear un consenso en torno a esto es imposible.