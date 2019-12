No asuma que la Corte Suprema le dará a Trump una victoria rotunda

Washington— El presidente Trump, sin duda, acogió con beneplácito la noticia de que la Corte Suprema revisará tres decisiones separadas en las que los tribunales inferiores han fallado en su contra, confirmando las citaciones que solicitan a los bancos y contadores que entreguen los registros financieros que le pertenecen. Hasta la fecha, ha sido objeto de un descuido en los tribunales federales, y es muy consciente de que la mayoría de la Corte Suprema que ayudó a establecer es optimista sobre el poder ejecutivo.

Pero sería un error suponer que la corte le dará a Trump una victoria rotunda, o se acercará a defender las proposiciones extremas de que el presidente ha estado avanzando sin éxito en las cortes inferiores.

Es mucho más probable que el tribunal establezca primero los principios que definan las circunstancias, por ejemplo, algún tipo de demostración probatoria aumentada, bajo la cual los registros personales del presidente deben ser entregados. Probablemente serán principios de la rama pro-ejecutiva que inclinan el equilibrio hacia futuros presidentes, pero Trump necesita más que eso para mantener sus impuestos fuera de la vista del público.

Y el siguiente paso después de tal participación sería la devolución a los tribunales inferiores para aplicar los principios anunciados, probablemente durante el calor de las elecciones, aunque posiblemente después. Ahí es donde es probable que los argumentos extremos de Trump lleguen a su fin.

Considere en primer lugar que los jueces optaron por decidir los tres casos sobre el fondo. Eso incluye los dos casos del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C. y el Segundo Circuito que involucran citaciones de comités de la Cámara a su firma de contabilidad, Mazars USA, y al Deutsche Bank.

Pero también incluye el caso del Segundo Circuito, Trump v. Vance, en el que el tribunal intermedio rechazó la afirmación extravagante de Trump de “inmunidad presidencial absoluta temporal”. El tribunal colocó su decisión sobre bases estrechas y estables: que cualquiera que sea el alcance de la inmunidad presidencial, no prohíbe la aplicación de una citación del gran jurado estatal que ordene a un tercero, aquí Mazars, que produzca material no privilegiado que pueda pertenecer al presidente.

La Corte Suprema no tuvo que aceptar revisar el caso Vance, ya que era claramente correcto y estrictamente decidido. Una alternativa obvia habría sido poner el caso en “espera” en espera de una decisión judicial en los casos del Circuito de D.C., luego remitirlo a la corte inferior para que decida en primera instancia qué impacto tuvo esa decisión en el caso Vance.

En cambio, el tribunal decidirá el caso, revisando el razonamiento del 2º Circuito. Eso importa. Sin duda, el tribunal tiene varios miembros, incluidos los nombrados por Trump Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, que son particularmente solidarios con el poder ejecutivo. Pero es casi inconcebible que cinco jueces respalden la presidencia basados en el razonamiento über alles que los abogados de Trump han instado en ese caso.

Además, en la práctica, no existe una mayoría de cinco jueces en estos casos que no incluya al presidente del tribunal John G. Roberts Jr. Será muy consciente de la necesidad de que el tribunal no parezca estar políticamente comprometido con Trump o El Partido Republicano, y de su propio papel histórico, como el de los jueces principales en casos anteriores relacionados con el presidente, para reunir lo más posible un consenso, una visión concluyente de la corte.

Es posible, por supuesto, que la corte pueda sostener en Trump v. Vance que la Constitución requiere que un fiscal local haga una demostración especial de la necesidad de obtener los registros privados del presidente. Pero eso difícilmente sería una victoria contundente para Trump: las secuelas probables serían una segunda ronda de procedimientos en los tribunales inferiores y un hallazgo renovado de los requisitos que el tribunal había impuesto.

Del mismo modo, en los casos de citaciones del Congreso, que también buscan los registros privados de Trump de terceros. La posición de Trump es que el Congreso no tiene un “propósito legislativo legítimo” al buscarlos. Sería una reprimenda impresionante del Congreso, e inconsistente con la revisión del tribunal de la acción legislativa en una amplia gama de entornos, para que el tribunal simplemente descarte el propósito del Congreso como prueba abrumadora ilegítima ausente. Roberts no permitirá que la corte se involucre en una paliza tan desordenada de una rama coordinada.

Una vez más, el tribunal bien podría imponer algunos obstáculos procesales especiales en los que los expedientes del propio presidente están en cuestión. Pero es poco probable que esas barreras sean tan altas que el Congreso no pueda establecerlas en prisión preventiva antes del Circuito D.C., dada la demostración de que el Congreso probablemente podrá hacerlo.

Un veredicto mixto similar ocurrió en el caso de Richard Nixon, como lo señaló Steve Vladeck. Recordamos a los Estados Unidos contra Nixon principalmente por su reprimenda definitiva de un presidente de muros. Pero la decisión unánime de la corte también reconoció la existencia del privilegio ejecutivo por primera vez y, por lo tanto, históricamente es una decisión importante a favor del poder ejecutivo.

Es difícil esperar un resultado tan decisivo con la corte altamente dividida de hoy, y en particular con las opiniones firmes de al menos tres jueces, Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. y Gorsuch.

Pero parece probable que los contornos generales se mantengan, lo que significa un anuncio de una doctrina básica que es optimista sobre el poder ejecutivo pero que aún deja a Trump con una probable mano perdedora en el futuro; en otras palabras, una opinión taquillera sobre el poder ejecutivo para las edades, pero no rotundamente para el presidente.