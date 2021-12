Newsom va tras lo que los republicanos quieren más: sus armas

San Diego— La política, las políticas públicas y la justicia poética pueden ser una poderosa combinación.

El gobernador de California Gavin Newsom está incursionando actualmente en las tres. Al parecer, impulsado por la política, está sugiriendo una política pública que representa una justicia poética.

Esta Navidad, Newsom les va a dar a los republicanos un golpe en el ojo. Va tras algo que ellos más quieren: sus armas.

Ustedes recuerdan cuando el gobernador de Texas Greg Abbott llevó demasiado lejos los derechos de los estados y se enfocó en el aborto. Abbott impulsó una inaceptable ley estatal que permite que los ciudadanos privados actúen como cazadores de recompensas.

En el estado de la Estrella Solitaria, cualquiera puede entablar una demanda civil hasta por 10 mil dólares en contra de cualquiera que practique un aborto después de las seis semanas de embarazo.

Ese período límite viola descaradamente las protecciones constitucionales de la emblemática decisión que tomó la Suprema Corte en 1973 con el caso Roe contra Wade.

Uno podría pensar que la Suprema Corte, como está configurada actualmente, tomaría como una ofensa tal afrenta tan obvia y sentaría un precedente. Sin embargo, justo recientemente, los jueces de la mayoría conservadora una vez más permitieron la ley de Texas, conocida como SB 8, para que siguiera vigente aún cuando los desafíos legales procedieran.

Lo que es bueno para los elefantes no es bueno para los burros. Así que, ahora Newsom está amenazando con seguir el ejemplo de Abbott y usar su poder ejecutivo para prohibir básicamente la venta de armas de asalto en California.

Newsom ha instruido a su staff para que colabore con el procurador general estatal para diseñar una ley basada en la de Texas. En lugar de enfocarse en las clínicas para abortar, la ley de California iría tras los vendedores y fabricantes de armas.

“¿La Suprema Corte de Estados Unidos está permitiendo que los ciudadanos de Texas demanden para frenar el aborto?”, comentó Newsom en un tweet. “Si eso sentó un precedente, entonces permitiremos que los californianos demanden a aquellos que ponen armas fantasma y de asalto en nuestras calles”.

El gobernador quiere una propuesta de ley que incluya a los ciudadanos privados para que entablen demandas hasta por 10 mil dólares en contra de “cualquiera que elabore, distribuya o venda un arma de asalto o un kit de arma fantasma o partes de las mismas en el estado de California”.

Lo que le falta a la idea en originalidad lo tiene en descaro. Es una medida atrevida. Al igual que algunos columnistas, Newsom es bueno para generar malestar.

El demócrata no ha sido particularmente un buen gobernador. Tomó malas y pésimas decisiones al luchar contra el Covid-19 –la mayoría de ellas parecieron dictadas por la política–. Ha hecho un desastroso trabajo al contar la majestuosa historia de California y vender su estado al resto de Estados Unidos.

No es ni un poco cercano a los californianos ordinarios. Aún cuando el estado está lleno de gente que está teniendo problemas –con personas que no tienen en dónde vivir, la sequía, inflación, delincuencia, etc.– Newsom no conoce el sufrimiento si llegara y desordenara su cabello perfectamente peinado.

Sin embargo, Newsom tiene un truco para acaparar la atención –en algunas ocasiones siendo provocativo y en otras, siendo combativo–. También es muy bueno politizando y promoviéndose a sí mismo, lo cual pronto le sería útil. El ejecutivo estatal, con una apariencia de ídolo de matiné, parece estar preparado para hacer una audición para un papel estelar en la carrera presidencial del 2024.

Es probable que Newsom se postule a la Casa Blanca si el presidente Joe Biden no lo hace nuevamente. Ciertamente, él no se hará un lado a favor de la vicepresidenta Kamala Harris, una californiana con quien se lleva como el agua y el aceite. Si los demócratas buscan una mejor alternativa para Harris, Newsom hará todo lo que pueda para asegurarse que todos volteen a verlo.

Aún si Newsom opta por no postularse, podría seguir jugando al influyente si hay una primaria demócrata. Tendrá mucho qué decir acerca de cuál candidato recibe los 55 votos electorales, que representan a más del 20 por ciento de los 270 que alguien necesita para ser electo presidente.

Sospecho que Abbott –quien desea quedar bien con los republicanos– está jugando el mismo juego en Texas, que tiene 38 votos electorales. El camino a las grandes ligas empieza generando un perfil nacional.

Al parecer, Newsom ya empezó a hacerlo. Qué mejor manera que estar en el lado bueno de los demócratas que estar en el lado malo de los republicanos.

A mí personalmente no me agrada esa tendencia de los gobernadores estatales a usar esa plataforma y poder ejecutivo para allanar el camino para sus ambiciones políticas.

Sin embargo, lo que propone Newsom es inteligente y creativo. Va a tomar la querida doctrina de los derechos de los estados de los republicanos y hacérselas tragar.

El Partido Republicano encontrará esa ironía difícil de tragar. Pero creo que esa idea es muy apetecedora.

Hágase a un lado, gobernador.