Necesita EU detener la confusión sobre la vacuna de refuerzo

El año pasado, muchos estadounidenses (incluyéndome a mí) se desesperó cuando la política de la administración Trump sobre las vacunas Covid se desvió de la ciencia y los consejos de los expertos en salud pública. Ahora, la administración de Biden corre el riesgo de socavar la ya frágil confianza de Estados Unidos en las instituciones de salud pública.

La administración anunció recientemente que recomendaba que la mayoría de los estadounidenses que recibieron la vacuna Pfizer o Moderna Covid-19 reciban un refuerzo ocho meses después de recibir su segunda inyección. Emitió una declaración de expertos médicos y de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos que acordaron que a partir de la semana del 20 de septiembre, muchos estadounidenses deberían comenzar a recibir terceras vacunas.

No es así como suelen funcionar estas cosas. Por lo general, los datos para tomar tales decisiones se harían públicos primero. Luego, los organismos independientes que asesoran a la Administración de Drogas y Alimentos revisarían los datos y harían recomendaciones. Entonces, la F.D.A. revisaría los datos y los consejos de su panel asesor, y emitiría una autorización de uso de emergencia para los refuerzos como lo ha hecho para las vacunas Covid-19 en general.

Sí, la F.D.A. podría moverse más rápido. La agencia tardó demasiado en dar la aprobación completa para una vacuna Covid-19, y todavía lo ha hecho solo para una de las inyecciones.

También se ha tardado demasiado en autorizar el uso de vacunas en niños pequeños, lo que ha complicado la apertura de escuelas.

Sin embargo, la solución es cambiar la forma en que la F.D.A. hace su trabajo, no para dar un vuelco.

Independientemente, el panel asesor se reunirá el viernes y la decisión de la F.D.A. sobre si autorizar los refuerzos y para quién los seguirá poco después. (Es por eso que el anuncio anterior de la Casa Blanca sobre los impulsores apuntaba al 20 de septiembre).

Pero anunciar la dirección de la política antes de que cualquiera de las organizaciones hubiera intervenido fue frustrante. Dos de los principales reguladores de vacunas de la F.D.A. dimitieron, aparentemente en parte porque no creían que los refuerzos estuvieran justificados todavía y no apreciaban que se debilitara su autoridad habitual, como informó The Times.

Es imposible predecir cómo se desarrollarán la discusión y las votaciones del panel el viernes, pero apuesto a que será polémico.

Mientras que la F.D.A. no está sujeto a la orientación del panel asesor, la agencia generalmente la sigue. Incluso si la F.D.A. autoriza los refuerzos, las decisiones finales sobre su uso generalizado y la forma de utilizarlos vendrán del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que depende de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ese comité ya ha recomendado refuerzos para personas inmunodeprimidas.

Desafortunadamente, muchos estadounidenses ya han escuchado que se avecinan refuerzos. Conozco a un buen número de personas que ya las han obtenido con anticipación. Si de la reunión del viernes sale algo menos que una autorización generalizada, los estadounidenses estarán confundidos. Muchos de ellos se enojarán.

Para hacerlo mejor, la F.D.A. y la administración Biden debe ser más clara en su comunicación. Lo más importante sería aclarar los objetivos de un plan de refuerzo, en caso de que se establezca uno. Si la razón principal para vacunar es reducir el Covid-19 a un virus respiratorio más manejable, uno que cause muchas menos hospitalizaciones y muertes, los refuerzos podrían continuarse para los inmunodeprimidos y considerarse para los ancianos, pero es posible que aún no sean necesarios para la mayoría de las personas.

Si el objetivo es prevenir todas las infecciones irruptivas, es posible que todos necesiten refuerzos. Pero alcanzar el "Covid-cero" es probablemente un objetivo inalcanzable, con o sin impulsores, incluso si fuera defendible.

Si se recomiendan refuerzos, la comunidad médica y el público estadounidense necesitarán saber para quién. Necesitaremos saber para qué vacunas. Necesitaremos saber cuáles son los criterios para determinar más refuerzos en el futuro. Necesitaremos saber cuándo los rendimientos decrecientes se considerarán demasiado pequeños para los riesgos que puedan surgir. También necesitaremos saber cómo encajan los refuerzos en los mandatos de las vacunas. ¿Serán necesarios y durante cuánto tiempo?

Si la administración de Biden quiere evitar socavar el proceso mismo que busca fortalecer, debe seguir el ritmo de la ciencia, no adelantarse.