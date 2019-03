Mueller ya entregó su reporte; Barr debe compartirlo con nosotros

Washington— Se trató del anuncio que Washington llevaba esperando casi dos años repletos de tuits: el viernes el procurador general William Barr dijo al Congreso que el asesor especial Robert Mueller ha terminado su informe sobre la injerencia de Rusia durante las elecciones presidenciales del 2016. Ahora el reporte se encuentra en el escritorio de Barr. La pregunta es qué tanto pasará de ahí a las manos del Congreso y del público.

Si bien en el anuncio del viernes no se reveló el contenido del informe, el biógrafo de Mueller Garrett Graff señaló la relevancia del hecho de que el asesor especial pudiera terminarlo relativamente sin obstáculos, así como que la Casa Blanca no intentara un despido masivo estilo Nixon en el Departamento de Estado. “No deberíamos tener que celebrar algo tan elemental como esto, pero constituye un indicio de que nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia está sosteniéndose —por ahora”, dijo Graff.

Por ahora, cierto. Mientras Barr decide qué dar a conocer públicamente, debe tener en cuenta que la investigación de Mueller no es ninguna indagatoria común. Por lo general, el Departamento de Justicia muestra cautela al revelar información respecto a investigaciones que no conduzcan a cargos. Se trata de una actitud correcta: previene que las corporaciones policiacas enloden la reputación de personas contra quienes los fiscales no tienen suficiente evidencia para acusarlas formalmente. Pero un ataque contra la democracia del país —y la respuesta de los funcionarios de alto nivel— representa una seria inquietud nacional de importancia poco común para la política y las políticas del país. Parte de su importancia radica en educar al público y reformar las leyes a fin de una mejor preparación para injerencias extranjeras futuras. Las conclusiones de Mueller y la evidencia en la cual se ha apoyado deben darse a conocer.

En el caso específico del presidente Donald Trump, la postura del Departamento de Estado señala asimismo que no se pueden tomar acciones legales contra un presidente titular. Por lo tanto, resulta mucho más importante que cualquier información inquietante en torno a su conducta pueda ser turnada a la instancia capaz de decidir si se castiga a un mandatario caprichoso: el Congreso.

Desafortunadamente, antes de que Mueller entregara a Barr su informe el Congreso no aprobó ninguna iniciativa sobre transparencia. La Cámara Baja aprobó de manera abrumadora una resolución no obligatoria exigiendo “la divulgación pública de cualquier informe proporcionado por el asesor especial Mueller al procurador general, hasta donde las leyes no prohíban expresamente la presentación pública de cualquier porción de la misma”. Pero el Senado no tomó medidas al respecto.

Afortunadamente, durante sus audiencias de confirmación Barr prometió “brindar tanta transparencia como pueda de forma consistente con la ley”. A pesar de la cautela con que se manifestó, con su aseveración Barr señaló su intención de respetar el interés de nivel poco común que el público tiene por conocer el qué y el porqué de los hallazgos en la investigación de Mueller. En la misiva que dirigió al Congreso, el viernes reiteró seguir “comprometido con el mayor grado de transparencia posible”. Ha llegado el momento de cumplir su promesa.