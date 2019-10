Mis respetos para la ‘escoria humana’

Nueva York—A menudo no comprendo el servilismo de los republicanos hacia Donald Trump. Me ha costado entender cómo gente que se la ha vivido golpeándose el pecho por el patriotismo puede estar tan dispuesta a reducir a cenizas la democracia liberal, solo para proteger a un hombre en quien no confiaría si le estuviera vendiendo un auto usado. Por lo tanto, he tratado de concebir una situación en la que quizá me sentiría tentada a actuar de la misma manera.

No existe una figura de izquierda análoga a Trump en la vida de Estados Unidos, pero es posible imaginar una. Piensen en una amalgama de Marianne Williamson y Hugo Chávez, una ideóloga carismática capaz de apelar a la sed espiritual de las masas solitarias y atomizadas. La candidata entra a las elecciones primarias demócratas ante las burlas de las élites, pero sus mítines son inmensos y fervientes, y cautiva a las multitudes con la promesa de expiar a Estados Unidos de su legado demoníaco de racismo y sexismo. Sus declaraciones son impactantes y emocionantes a la vez. Promete expropiar los bancos de inversión y convertir Mar-a-Lago en un albergue para indigentes.

Al principio, los demócratas se asustan —su movimiento parece un culto— pero gana las elecciones primarias y, después, la presidencia, quizá con un empujón de China. Entonces se dispone a tratar de hacer realidad sueños progresistas. Stacey Abrams se vuelve fiscal general. Larry Krasner, el fiscal de distrito de Filadelfia e ícono de la reforma de justicia penal, remplaza a Clarence Thomas en la Corte Suprema. Declarando una emergencia nacional de salud, la presidenta toma 3 mil 600 millones de dólares del Ejército y los destina a Planned Parenthood. Le ordena al gobierno que no haga negocios con ninguna empresa que se anuncie en Fox News.

Para todos es evidente, excepto para los verdaderos creyentes, que la presidenta es volátil; los mítines que preside tienen un tono de avivamiento cada vez más mesiánico, al estilo de Jim Jones. Pasa una tercera parte de su tiempo en su red de centros de bienestar y lleva a la mayor parte del gobierno con ella, con lo que genera decenas de millones de dólares en ingresos para la empresa de su familia. Los conservadores gritan que es una demagoga que comete autocontratación. En el fondo, los liberales están de acuerdo, pero les encantan los puestos que les ha asignado y no quieren que los tachen de reaccionarios privilegiados. Cuando la presidenta anuncia un plan para naturalizar de manera unilateral a todos los beneficiarios de la política DACA, ¿qué progresista querría ser el que denuncie al poder ejecutivo por extralimitarse?

Quisiera creer que en este escenario (claramente absurdo), yo aún me manifestaría en contra de la corrupción y a favor del Estado de derecho, pero no creo que sería sencillo. Ese es uno de los motivos por los que he llegado a creer que los republicanos que están en contra de Trump —a los que el presidente llamó “escoria humana” la semana pasada— merecen más mérito del que normalmente reciben por parte de la izquierda.

A últimas fechas, el senador Mitt Romney de Utah ha asumido el papel solitario del detractor republicano más prominente de Trump, y muchos progresistas lo han rechazado. Ha sido blanco de burlas generalizadas debido a la cuenta de Twitter que usaba en secreto bajo el seudónimo Pierre Delecto para darle “me gusta” a tuits anti-Trump, los cuales probablemente jamás apoyaría en público. De acuerdo con un informe reciente de NBC News, los demócratas “tienden a tachar a Romney de ineficaz porque no se ha manifestado a favor del juicio político en contra de Trump ni de su destitución del cargo”.





El exsenador Jeff Flake de Arizona, que abandonó su carrera política para manifestarse en contra de Trump, también ha sido desdeñado. Incluso los exrepublicanos que sí apoyan el juicio político y la destitución de Trump suelen ser ridiculizados por la izquierda.

Estoy de acuerdo con los progresistas que argumentan que Trump es la apoteosis del Partido Republicano moderno, no una desviación del mismo. Todos los que contribuyeron al desarrollo de ese partido son en parte responsables por la existencia de este presidente. Sin embargo, los conservadores apóstatas también merecen admiración por los sacrificios que están haciendo. Debe ser doloroso ver que el movimiento que ha definido tu vida entera se vuelve en tu contra.

“Renuncias a las relaciones personales, que son de los aspectos más importantes para un ser humano a nivel psicológico”, dijo Jerry Taylor, presidente del Centro Niskanen de centro derecha, que organiza reuniones regulares de republicanos anti-Trump. “Si pasas décadas de tu vida en un cierto grupo de amigos, colegas, colaboradores, socios comerciales y aliados políticos”, romper esas alianzas no es poca cosa.

Está el caso de George Conway, el abogado conservador y partidario del juicio político que está casado con la consejera presidencial de Trump, Kellyanne Conway. Obviamente, yo me separaría de inmediato de mi amado esposo si él respaldara a Trump, pero, ¿si trabajara para un lunático cuyas políticas públicas me gustan? Me sería mucho más difícil distanciarme de él públicamente.

“Debes encontrar círculos sociales completamente nuevos en tu vida”, explicó Taylor. “De cierta forma, ese es quizá el obstáculo más grande para mucha gente”.

Aquellos de nosotros que vemos a Trump como una amenaza existencial para la República deberíamos facilitarles ese salto a los conservadores vacilantes. No me refiero a que debamos nominar a un centrista insulso a la presidencia, sino que debemos darle reconocimiento a las personas cuando demuestran valor, aunque quisiéramos que mostraran más.

La semana pasada, entrevisté a la profesora de Harvard Erica Chenoweth, experta en movimientos sociales pacíficos, acerca de si las protestas masivas podrían dar ímpetu al proceso de juicio político. Un factor clave, dijo, es atraer a los desertores.

“En esencia, es un proceso en el que personas que serían aliadas inesperadas de estos llamados a favor de la destitución empiezan a manifestar su apoyo de manera notable”, comentó. “Por lo general, eso indica que los partidarios del ‘statu quo’ están empezando a cambiar la perspectiva de sus propios intereses”.

No deberíamos burlarnos de la gente como Romney por los Pierre Delectos que lleva dentro. Deberíamos instarla a que los liberen.