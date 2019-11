Mi ciudad solía recibir refugiados

Durante la última década, he acompañado a miles de madres, padres y niños solicitantes de asilo que llegaron aquí llenos de esperanza de que finalmente estarían a salvo de los horrores de los que huyeron en sus países de origen. Observé a mi comunidad gentilmente dar un paso adelante una y otra vez para recibir a estos extraños con los corazones y los brazos abiertos.

La comunidad de El Paso, con el apoyo de todo el mundo, se convirtió en un brillante ejemplo de generosidad y hospitalidad. Monjas católicas y misioneros evangélicos se ofrecieron como voluntarios junto a ateos radicales; ex agentes de la Patrulla Fronteriza sirvieron comidas cocinadas por el centro local LGBT; estudiantes y jubilados unidos por la torpe risa de los niños. Nos unimos para darles la bienvenida a aquellos que vinieron en busca de refugio y les deseamos lo mejor mientras continuaban en el siguiente paso de sus viajes.

Hoy, la mayor parte de esto ha llegado a su fin.

Las familias vulnerables no han dejado de llegar a nuestra puerta y pedir ayuda. Más bien, este cambio es el resultado de los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP) de la administración de Trump. Bajo este programa, los solicitantes de asilo son procesados por agentes fronterizos y luego regresados a México para esperar sus audiencias en los tribunales de asilo.

Entre marzo y septiembre, a más de 14 mil 500 solicitantes de asilo se les ha denegado la cálida bienvenida de la comunidad de El Paso a cambio de ser arrojados a las peligrosas calles de Ciudad Juárez, una ciudad conocida por sus altos índices de homicidios. Esto incluye bebés, niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y condiciones médicas crónicas, y miembros de la comunidad LGBT. La esperanza se ha convertido en desesperación.

Esto no quiere decir que Ciudad Juárez, junto con los vecinos de este lado de la frontera, no haya dado un paso adelante para brindar bienvenida y hospitalidad a los solicitantes de asilo sometidos al MPP. Las organizaciones locales, las comunidades religiosas y los proveedores de servicios legales están trabajando incansablemente para tratar de enfrentar los horrores de esta crisis manufacturada.

Sin embargo, las demandas de lanzar una respuesta humanitaria en México son fundamentalmente diferentes a hacerlo dentro de Estados Unidos. Durante los últimos 10 años en los que he trabajado con solicitantes de asilo en El Paso, nunca temí por mi seguridad. Ahora estoy constantemente aterrorizada.

Los puentes internacionales están repletos de centinelas de los cárteles conocidos como halcones. A veces disfrazados de limpiadores de ventanas, tienen la tarea de controlar lo que sucede en los puentes. Esto incluye monitorear a los solicitantes de asilo que regresan para sus audiencias judiciales. Estos hombres me han contactado y me han interrogado sobre mis actividades, me han amenazado, diciéndome de que si sigo adelante “voy a tener problemas”. Recientemente, una de mis colegas abogados estaba esperando a su cliente en la base del puente internacional cuando vio a un hombre estrellarse a unos metros de distancia mientras intentaba maniobrar su vehículo de manera irregular después de recibir varios disparos a plena luz del día.

Pero mi miedo a meterme en problemas en Ciudad Juárez palidece en comparación con los riesgos que enfrentan mis clientes. En total, el programa MPP ha servido como un plan de estímulo para los cárteles, que secuestran rutinariamente a los solicitantes de asilo pocos minutos después de que son regresados a México. Luego, los secuestradores exigen los números de teléfono de los familiares de las víctimas en Estados Unidos para extorsionarlos por miles de dólares.

Ciudad Juárez tiene mil 500 camas en sus refugios, la mayoría de las cuales están ocupadas. Las condiciones en estos refugios son a menudo desgarradoras: muros derruidos, inundaciones frecuentes, plomería poco confiable, electricidad irregular. La comida es escasa. Los refugios se han convertido en objetivos adicionales para el crimen organizado. Todos susurran sobre los halcones que vigilan los refugios a todas horas, a veces aumentando sus amenazas disparando al aire.

Incluso aquellos solicitantes de asilo que están demasiado asustados para abandonar los refugios no están seguros. Por ejemplo, un refugio fue atacado recientemente por hombres enmascarados que portaban rifles de asalto. Los hombres entraron por la fuerza y robaron todo lo que había de valor, atacando físicamente a cualquiera que mostrara la menor resistencia. Sus víctimas incluyeron a un niño de 16 años cuya cara fue aplastada por un rifle frente a sus aterrorizadas hermanitas y abuelos. Su nariz todavía estaba ensangrentada e hinchada varios días después, cuando llegué al refugio para darle una consulta legal a la familia, sentada en una litera en su habitación llena de gente. Ninguno de los menores me quiso mirar a los ojos. La abuela no podía parar de temblar.

Dada la situación de seguridad en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, no es sorprendente que los datos del gobierno muestren que menos del dos por ciento de todos los encuestados del MPP estén representados por un abogado en sus procesos judiciales de asilo. Los abogados tienen miedo de ir a México y desconfían de tratar de preparar un caso complejo y completo de asilo político utilizando solo un servicio irregular de celular.

Nuestros tribunales de inmigración están tan abrumados por los casos del MPP que las audiencias comienzan rutinariamente varias horas tarde o se cancelan por completo, haciéndonos perder el tiempo a todos. Los abogados confiesan en privado que no van a aceptar más casos de MPP porque no pueden lidiar psicológicamente con las llamadas de pánico de sus clientes que enfrentan peligro en México.

MPP es una desgracia que disminuye nuestra posición en el escenario mundial. Un programa que presume que todos los solicitantes de asilo que hacen el viaje a nuestra frontera simplemente están tratando de estafar a nuestro sistema de inmigración es insensible y cínico.

Los solicitantes de asilo pueden y deben ser liberados mientras esperan sus audiencias judiciales en Estados Unidos. Los datos son claros: los inmigrantes y las familias comparecen ante el tribunal, aunque una de las razones para el programa MPP es evitar que las personas no asistan a sus comparecencias judiciales y se escondan como inmigrantes indocumentados. Las comunidades como El Paso están listas para brindarles el apoyo y los servicios legales necesarios para que puedan obtener un trato justo en la corte.

Este cruel experimento debe terminar de inmediato. Hasta entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene sus manos cubiertas con la sangre de los solicitantes de asilo.