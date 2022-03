Méxicoamericano pionero vs Covid-19 sigue en la batalla

San Diego— Es difícil creer que han pasado dos años desde que el Covid-19 explotó en el escenario mundial y puso al mundo al revés. Porque, en algunos aspectos, parecen como dos décadas.

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus una pandemia global (11 de marzo), el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional (13 de marzo) y los estados de Estados Unidos comenzaron a cerrar (15 de marzo).

Max Cuevas recuerda demasiado bien el comienzo de nuestra pesadilla global. Cuevas, obstetra y médico de familia mexicano-estadounidense que ha practicado la medicina en el centro de California durante 40 años, se preocupa por muchos de los trabajadores agrícolas inmigrantes que ponen comida en nuestras mesas.

A principios de la década de 1960, la familia Cuevas eran trabajadores agrícolas migrantes que pasaban la vida en movimiento.

“En aquellos días, trabajábamos en el campo", me dijo una vez Cuevas. "Crecí recogiendo cualquier cosa que creciera en un árbol”.

O en el suelo. Cerezas. Peras. ciruelas pasas. Lo que sea, la familia Cuevas lo eligió.

Cuevas fue a la universidad en la Universidad de California, Santa Cruz. Luego fue a la facultad de medicina de la Universidad de California en San Francisco, donde, recuerda, a fines de la década de 1970 había pocos hispanos.

Hoy, como director ejecutivo de la Clínica de Salud del Valle de Salinas, que fue fundada en 1980 para brindar atención médica de calidad a los desatendidos, supervisa 12 clínicas repartidas por todo el Valle Central. Estas instalaciones programan más de 200 mil visitas de pacientes al año. La mayoría de los pacientes son trabajadores agrícolas indocumentados de habla hispana de México.

Cuevas ha hecho que la misión de su vida sea mantener sana y segura a esta población, que de otro modo sería invisible en gran medida. Pero, en los últimos dos años, el Covid-19 ha hecho que esta tarea sea extremadamente difícil. Ha sido una guerra constante.

A lo largo de la pandemia, los hispanos tenían más probabilidades que los blancos de contraer Covid-19, ser hospitalizados y morir a causa del virus.

Recientemente, contacté a Cuevas. Le pedí que recordara dónde ha estado y que predijera hacia dónde nos dirigiríamos el resto de nosotros. Fui a la persona adecuada.

“En la clínica, entre los médicos y nuestro personal, pensamos en el Covid sin parar”, dijo.

Mientras hablamos, el estado de ánimo nacional es de agotamiento. Los estadounidenses de todos los colores les dicen a los encuestadores que están hartos del virus y que ya no quieren restricciones.

Según la Clínica Mayo, alrededor de dos tercios de la población de Estados Unidos ha sido vacunada contra el Covid-19. El tercio restante probablemente nunca recibirá la oportunidad.

Muchos estadounidenses bajaron la guardia hace mucho tiempo, incluso antes de que las vacunas estuvieran disponibles o aparecieran las variantes Delta u Ómicron. Nuestra rendición no fue guiada por la ciencia. Fue inspirada por la fatiga.

Le pregunté a Cuevas si este cansancio se ha extendido a los pacientes de sus clínicas.

“Es una lucha constante mantenerlos comprometidos”, dijo. “Lo que estamos viendo es que hay una clara diferencia relacionada con la edad, la cultura y el idioma. Si tiene más de 35 años y habla español como su idioma principal, las posibilidades de que esté completamente vacunado son realmente bastante altas –alrededor del 80 por ciento–. Pero si tiene menos de 35 años y habla inglés, es más probable que no esté vacunado. Eso es lo que estamos viendo”.

Lo que está diciendo es esto: cuanto más “americanizados” se vuelven los inmigrantes, más descuidados y arrogantes tienden a ser para contraer Covid-19. En otras palabras, la asimilación puede ser peligrosa para su salud.

También puede hacerlo la desinformación. Cuevas cree que, si bien mucha gente habla de que los medios de comunicación en español están llenos de cuentos fantásticos sobre el Covid-19, en realidad son los medios en inglés los que producen la mayoría de las noticias falsas.

El médico también diagnostica que muchos de sus compatriotas méxicoamericanos están afectados por la arrogancia de John Wayne. La valentía y la imprudencia son el estilo estadounidense. Y demasiadas personas en nuestra comunidad se mueren (literalmente) por ser parte de ese club.

Finalmente, le pregunté a Cuevas si los últimos dos años de lucha contra el Covid-19 habían destrozado su espíritu o lo habían revitalizado. Me contó una historia.

“El otro día, un señor, un anciano y ex trabajador agrícola, me reconoció en la calle”, dijo. “El hombre me dijo: ‘Solo quería reconocer lo que has hecho en esta comunidad. Eres médico. Estás en otro nivel. Sin embargo, te has interesado en aquellos de nosotros que estamos debajo de ti. Y todo lo que has hecho con esas clínicas fue para proteger a la gente de menos recursos, quiero agradecerte’. Significó mucho”.

Tengo mi respuesta: siga luchando, doctor.