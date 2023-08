México y Estados Unidos están divididos por armas y fentanilo

Washington— El 24 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que funcionarios de Estados Unidos y México reforzaron su compromiso con los “esfuerzos conjuntos” para interrumpir el tráfico de fentanilo y sus precursores a través de la frontera, así como el flujo de armamento.

Sin embargo, la cuidadosa redacción del comunicado, con 38 palabras sobre lo que los estadounidenses necesitan en cuanto al fentanilo y otras 38 sobre lo que los mexicanos quieren en armas a cambio, subraya el precario equilibrio entre los intereses de las dos naciones.

De hecho, es sobre todo una ilusión. Los funcionarios estadounidenses deben reconocer que su objetivo primordial, detener el flujo transfronterizo de narcóticos ilegales, sólo se relaciona circunstancialmente con el objetivo del gobierno mexicano de controlar la violencia que está desestabilizando al estado mexicano. Esos diferentes objetivos conducen a diferentes prioridades.

No hace mucho, hasta la década de 1980, México era un país en el que los cárteles de la droga y un estado corrupto podían llegar a acuerdos que eliminaban gran parte del derramamiento de sangre del negocio. Es un paisaje que muchos mexicanos, dentro y fuera del gobierno, miran ahora con nostalgia apenas disimulada.

“Hubo violencia”, señala un análisis de los politólogos Richard Snyder y Angélica Durán Martínez. “Pero fue principalmente el resultado de represalias de los traficantes contra los competidores, y nunca alcanzó los niveles vistos en otros mercados de drogas ilícitas, como el de Colombia”.

Los tratos eran muchos: los traficantes compraban licencias a políticos y policías locales para operar. Por una parte de las ganancias, la policía federal y estatal protegerían los convoyes de drogas de los cárteles mientras reprimían a los rivales que se entrometían en su territorio (una práctica que podrían vender a Washington como una aplicación antinarcóticos agresiva).

Pero surgieron campañas anticorrupción a partir de la década de 1980, impulsadas por la Guerra contra las Drogas de Washington. Las purgas periódicas y las reubicaciones de fiscales en todos los niveles alentaron a los policías a simplemente extorsionar a los traficantes en lugar de establecer relaciones a largo plazo. A los grupos criminales les resultó más difícil hacer tratos duraderos.

Entonces la democracia acabó con el arreglo. Comenzando con la victoria del opositor PAN en la carrera por la gobernación en Baja California en 1989, cuando el PRI perdió el control hegemónico del poder que había tenido desde el final de la Revolución Mexicana, la capacidad del gobierno para ofrecer garantías creíbles de aplicación selectiva y la protección comenzó a desmoronarse.

La incertidumbre alentó a los cárteles a desarrollar medios alternativos de protección. “La violencia”, escribieron Snyder y Durán Martínez, “suplantó así a la protección estatal como principal estrategia de supervivencia de los narcotraficantes”.

Lo que siguió, una represión militar destinada a decapitar a las grandes organizaciones narcotraficantes, colocó a México en un camino ensangrentado que alcanzó su apogeo violento en la presidencia del panista Felipe Calderón de 2006 a 2012. La nueva estrategia no ha hecho nada para mitigar el tráfico de drogas ilícitas, pero continúa arrojando sangre hasta el día de hoy.

El viejo México probablemente nunca volverá. El poder político está demasiado disperso para que los gobiernos ofrezcan acuerdos creíbles. Es difícil vender protección cuando las fuerzas políticas rivales controlan los gobiernos federal, estatal y municipal y los departamentos de policía. La mayoría de los cárteles centralizados se han desintegrado, sobre todo debido al encarcelamiento y la extradición de los capos a Estados Unidos, lo que dificulta que los grupos criminales cumplan con los acuerdos con el estado.

Y, por supuesto, es poco probable que cualquier coqueteo de México con este viejo orden de cosas consuele a los legisladores y políticos en Washington, algunos de los cuales ya están amenazando con una invasión.

¿Pero entonces, qué? La pregunta intratable permanece en su lugar: ¿Cómo conciliar el objetivo de Estados Unidos de interdicción de narcóticos con la prioridad de México de sofocar la violencia? La preferencia de Washington por la interdicción a través del equipo militar tampoco sirve a los intereses de México.

El comunicado de prensa del DHS tiene una cosa correcta. México tendría más éxito en la desarticulación de los cárteles de la droga si no estuvieran armados con ametralladoras calibre 50 y rifles de francotirador Barrett. Luis Valentín Pereda, criminólogo mexicano de la Universidad de Montreal, sostiene que la tarea más urgente de México es reducir el arsenal de los malos: impedir que entren armas a México, confiscarlas a los pistoleros, destruirlas. Los narcotraficantes que se atacan unos a otros con machetes –o pistolas– son una amenaza menor para la sociedad que los grupos delictivos que se atacan unos a otros con rifles AR-15.

Washington señala que es poco lo que puede hacer sobre la lectura de la Segunda Enmienda sostenida por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, que aparentemente cree que hay muy pocas prohibiciones constitucionales sobre lo que los estadounidenses pueden hacer con cualquier arma de fuego que elijan. Los republicanos han acusado a México de “faltar el respeto a la Constitución de los Estados Unidos”.

Si el sistema político estadounidense puede encogerse de hombros ante masacre tras masacre en escuelas secundarias, escuelas primarias, universidades, centros comerciales, iglesias, festivales de música, clubes nocturnos, oficinas de correos, etc., las probabilidades de que se ponga en marcha para detener las masacres de policías, traficantes y civiles en México deben ser casi nulas.

Esto no lleva a ninguna parte. Dada la indiferencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano no está loco por darse la vuelta y observar que el fentanilo no está matando a decenas de miles de mexicanos; gastar sangre y tesoros para proteger a los gringos de sus tendencias suicidas cae bastante abajo en la lista de prioridades. Y ambos países quedan en un punto muerto en el que lo mejor que pueden hacer es obtener la misma cantidad de palabras en un comunicado de prensa.