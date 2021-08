México está cansado que las armas de EU estén ensangrentando nuestras calles

Washington— Cada año, aproximadamente medio millón de armas —muchas de ellas rifles de asalto semiautomáticos— son traficados ilegalmente de Estados Unidos a México. En el 2019, esas armas fueron usadas para asesinar a 17 mil personas en este país —eso equivale a 46 funerales diarios durante un año, una tragedia intolerable para muchas familias de dolientes—.

Esa es la razón por la que la semana pasada el gobierno mexicano entabló una demanda en contra de los fabricantes de armas estadounidenses. Tenemos la obligación moral de usar todos los medios legítimos para proteger las vidas de nuestros ciudadanos.

Durante varios años, México ha implementado más de 17 estrategias específicas para solucionar el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país. Esos amplios y ambiciosos programas van desde asignar la administración de las aduanas al Ejército y la Marina, hasta promover importantes iniciativas en foros internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.

Naturalmente, hemos trabajado cercanamente y al más alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, con quien compartimos la prioridad de prevenir el influjo de armas que generan violencia en México y Centroamérica que también provoca oleadas de migración y drogas ilícitas —drogas que destruyen y cobran vidas de incontables ciudadanos estadounidenses—.

Sin embargo, todos los esfuerzos que ha hecho México, y Estados Unidos con sus vastos recursos, no han sido suficientes para detener el flujo de armas de guerra hacia México.

Ese flujo letal debe ser detenido desde su origen. La política de los fabricantes de armas es vender armas a cualquier distribuidor de armas que tenga una licencia federal de Estados Unidos. No importa si el vendedor tiene antecedentes de vender a “testaferros” u otras personas que puedan suministrar las armas a bandas de traficantes, tampoco importa que el cliente esté comprando rifles de asalto AK-47 y AR-15 al mayoreo, no importa que el distribuidor venda en los shows de armas en donde no se requiere hacer una revisión de antecedentes.

Los fabricantes de armas tienen acceso a la información de ventas en tiempo real y otros datos que pueden generar alarma, aunque su estrategia de esconder la cabeza en la arena, los ignora. Eso no es razonable y por decir lo menos, es negligente.

En México seguiremos haciendo todo lo que podamos para frenar ese tráfico letal. Sin embargo, el eslabón que falta en esos esfuerzos son los fabricantes, que son las personas que tienen la mejor y más adecuada información y conocimiento.

El objeto de la demanda de México es hacer que los fabricantes de armas paguen los costos de su falla al distribuir sus productos de manera segura y responsable. Lograr que hagan eso cambiará sus incentivos financieros y los alentará a convertirse en combatientes contra el tráfico de armas en lugar de lucrar con eso.

México tiene un absoluto respeto a la soberanía y leyes de Estados Unidos. Nuestro respeto es tal que decidimos entablar la demanda en las cortes estadounidenses, reconociendo la legitimidad y fortaleza de esas instituciones.

Esta acción es posible debido a que la Suprema Corte de Estados Unidos ha reconocido que los gobiernos extranjeros que resultan afectados en otros países por corporaciones que tienen su sede en Estados Unidos pueden presentar sus demandas civiles en las cortes estadounidenses.

Nosotros respetamos los derechos que confiere la Segunda Enmienda a los norteamericanos. Nuestros esfuerzos no se enfocan en ellos sino en los grupos del crimen organizado en México. Algunos podrían argumentar que las armas en si no son malas, y que el mal proviene de la persona que no las utiliza bien.

Los martillos no son malos en sí. Pero podríamos condenar con toda razón a una ferretería que les vende martillos para tareas pesadas a clientes que tienen un récord conocido de usarlos para matar y crear caos.

El gobierno mexicano está haciendo una petición razonable: cuidar que no sean vendidas a los traficantes de armas. Esa es una clara correlación entre la producción y distribución de armas en Estados Unidos y el índice de homicidios por armas de fuego en México. En el 2004, después que fue levantada la prohibición de armas de asalto que implementó Estados Unidos, México experimentó un incremento de 12.2 por ciento en el número de muertes provocadas por armas de fuego.

Lo que es más, el 2020 fue un año en el que las ventas de armas se incrementaron dramáticamente en Estados Unidos, y la violencia, destrucción y muertes provocadas por las armas en México sigue estando en niveles récord. Esperamos que con nuestra demanda, la corte evaluará esto y la evidencia que apoya nuestros argumentos.

Estamos demandando para que nuestros ciudadanos puedan vivir sin temor y nuestros oficiales que aplican la ley puedan regresar a salvo a casa después del trabajo. Queremos usar los recursos del estado mexicano para el desarrollo de nuestro país y no para funerales o servicios forenses, tampoco para reemplazar vehículos y helicópteros, integrar equipos para buscar a personas “desaparecidas” debido al poder de fuego del crimen organizado.

Esa es la razón por la que estamos tomando esta acción para frenar el tráfico ilegal de armas desde su origen.

Alejandro Celorio es el Consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.