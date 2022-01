Melania Trump abarata la moda

Washington— En una sola subasta en línea, Melania Trump devaluó lo que ostensiblemente representa la totalidad de su legado como primera dama. Se despojó de la moda y se apresuró a hacer la subasta.

Si hubo algo en lo que Melania Trump pareció estar atenta durante el tiempo que pasó en la Casa Blanca fue el papel que la moda jugó para definir su imagen. Su estilo personal –hombreras sólidas, cintura sujeta con cintos, zapatos de tacón– fue más percibida que su característica plataforma “Se la mejor”.

Ella no fue una primera dama que estuviera completamente comprometida en seleccionar su ropa poniendo atención a la gracia y diplomacia. Era probable que usara la marca italiana Dolce & Gabanna en una ceremonia para indultar al pavo en la Casa Blanca o un overol de la diseñadora británica Stella McCartney en una visita oficial a Arabia Saudita.

Y por supuesto, usaba abrigo. A mí realmente no me importaba ¿y a ustedes? La moda no fue una herramienta permanente, aunque de todas maneras era algo que ella reclamaba como propio.

Trump siempre actuó ante las cámaras. Su actitud fue una interpretación de estilo como una sesión fotográfica para la moda, una que usualmente dio lugar a bellas fotografías pero también a una cuestionable comprensión de la historia y la política.

Eso quedó evidenciado cuando optó por un sombrero de la Era Colonial mientras recorría el Parque Nacional de Nairobi en Kenia en el 2018. Vistió un ensamble color arena con un sombrero de fieltro mientras posaba en las pirámides de Giza en Egipto –un look que nos hizo recordar a los colonizadores de “Fuera de África” y varios villanos de “Indiana Jones y los Ladrones del Arca Perdida”–.

Aunque las opciones de ropa de Trump pudieron haber sido simbólicamente incompletos siempre fueron auténticamente lujosos. Ella nunca tuvo dudas acerca de vestir casi exclusivamente de los pisos más altos de las tiendas departamentales. No usaba la moda para ser accesible ni cercana, sino para ser fotogénica.

La narrativa del tiempo que pasó en el Ala Este es comunicada más vívidamente en fotografías que en palabras. La moda fue el pedestal en el que estuvo.

Y luego, vendió ese pedestal justo debajo de ella. Lo hizo en línea en su sitio web en donde prometió que parte de las ganancias –no todas, pero una parte– podrían destinarse a ayudar a los niños que están al cuidado de padres sustitutos a aprender algo vago y no específico acerca de las computadoras y tecnología.

Ella aceptó propuestas en criptomonedas, que sólo agregaron más oscuridad financiera a toda la transacción. La pieza central del lote fue un sombrero blanco diseñado por Hervé Pierre que usó en el Jardín Sur durante la ceremonia de bienvenida al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, cuando las Casa Blanca los recibió para una visita de estado en el 2018.

Fue una de las raras ocasiones en las que Trump pareció vestirse teniendo en mente una visión diplomática. Su traje blanco de Michael Kors que acompañó con unos tacones altos azul oscuro de Christian Louboutin con su distintiva suela roja. El resultado fue una sutil combinación de rojo, blanco y azul que hacía alusión tanto a la bandera estadounidense como a la francesa.

El sombrero fue impactante. Era grande y dramático y francamente su sola existencia fue notable debido a que nadie usa muchos sombreros en estos días a menos que acuda a un servicio religioso o asista al Derby de Kentucky.

Se trató de un bonito sombrero, pero más que eso, fue histórico porque fue usado como parte de su guardarropa para la primera cena de estado de la administración. Así que, de muchas maneras, fue un sombrero que perteneció a los estadounidenses.

Los dólares de los contribuyentes no lo compraron, pero fue parte de una ceremonia formal durante la cual nuestro país le dio la bienvenida a otro y ella fue nuestra representante. Y luego fue puesto en una subasta como una pieza que desecha una celebridad.

Trump firmó el sombrero antes de ponerlo a la venta. Fue acompañado por una acuarela de ella usando el sombrero así como una versión digital de esa pintura –que fue notable por unos cuantos brochados animados–. Al final, la propuesta más alta fue un poco más de 170 mil dólares.

La ex primera dama, por supuesto, tiene todo el derecho de vender el sombrero. Le pertenece a ella y ella ciertamente dejó en claro que le importan poco las tradiciones establecidas por sus predecesoras.

Pero para una primera dama que pareció estar en sintonía con su apariencia, tan sensitiva con las historias que los fotógrafos contaban y el papel que jugó la ropa al contarlas, la subasta denigra la moda. Excluye al sombrero de su invaluable lugar en la historia y lo transforma en un objeto sobrevaluado.

Ella lo colocó en la misma categoría de una cachucha de beisbol firmada o una camiseta de un concierto de rock con el sudor de un importante cantante.

La razón por la que este sombrero tiene resonancia no se debe a que en una ocasión estuvo encima de la cabeza de Trump sino debido a las circunstancias de ese día, de ese tiempo. Ella no hizo nada para hacer que el sombrero fuera significativo.

El sombrero tiene un significado porque fue usado una tarde durante la administración Trump –antes de los juicios políticos, antes de la pandemia, antes de las mentiras acerca de una elección, antes de la insurrección, antes de muchas cosas que se rompieron irreparablemente­–. Fue usado cuando nadie sabía qué tan dividido podría estar este país.

Vender el sombrero como algo único en una subasta de criptomonedas tiene las características de un fraude tecnológico. Sin embargo, los ex ocupantes de la Casa Blanca recaudaron dinero y se enriquecieron de varias maneras.

El trato de pieza única de una mujer es otro contrato de creación de contenido de alguien. La vergüenza no es que Trump haya tomado la decisión de vender el sombrero ni que ella se quede con parte de las ganancias.

El tiempo que pasó Trump en el Ala Este fue poco más de una serie de sesiones fotográficas. Esas imágenes fueron históricas: cada vestido, cada sombrero, cada abrigo es un punto álgido. Ahora, ella está vendiendo la historia. ¿Qué es lo que queda? Nada, sólo la celebridad.