Más vale tarde que nunca, Harris lucha por llegar a los hispanos

San Diego— Se suponía que Kamala Harris tenía asegurado el voto hispano. En cambio, ella está buscando a tientas las llaves.

En su último error, la vicepresidenta nombró a Jamal Simmons como su director de comunicaciones. Al analista político demócrata le gusta usar Twitter para hablar sobre inmigración y otras cosas de las que no sabe nada. En el proceso, suena como lo que el ex senador de Wyoming Al Simpson solía llamar el “extremo sur de un caballo que se dirigía al norte”.

En 2010, Simmons publicó tuits en los que abogaba por que Estados Unidos “endureciera” la frontera entre Estados Unidos y México y expresaba su sorpresa porque los jóvenes indocumentados que protestaban contra la política de inmigración de Estados Unidos no fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportados.

Bastante progresista. Claramente, este tipo es un demócrata restrictivo similar a los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama.

En lugar de abordar la controversia públicamente, Simmons trató de suavizarla en llamadas telefónicas privadas con inmigrantes prominentes.

Aún así, según las cuentas de esas llamadas publicadas en Twitter, Simmons no es bueno para comunicarse. En lugar de despejar la niebla, crea más. Afirma que sus palabras fueron mal elegidas, que es justo el conjunto de habilidades que uno quiere en un director de comunicaciones.

El caso de Simmons es terrible. La única razón por la que Harris está pensando más allá del blanco y negro es porque, como se sabe en todos los rincones de Washington, está lista para postularse para presidenta en 2024 si el actual titular no quiere o no puede hacerlo.

Sin embargo, Estados Unidos no parece estar listo para que Harris sea presidenta. Su índice de aprobación está por debajo del nivel del 32 por ciento, según una encuesta reciente de USA Today y Suffolk University.

Mientras tanto, la relación entre Harris y los hispanos, que podrían representar hasta 1 de cada 8 votantes elegibles en 2024, debería haber sido más fluida. Harris no es blanca, es hija de inmigrantes y proviene de California, donde casi el 40 por ciento de la población tiene apellido español. Si alguien debería tener “fluidez” para atraer el apoyo de los hispanos, se pensaba que era Harris.

En agosto de 2020, algunos demócratas creían que la vicepresidenta ayudaría a Joe Biden a ganarse a los votantes hispanos.

Tomemos como ejemplo a Raúl Reyes, un abogado de tendencia izquierdista de la Ivy League que aspira a escribir columnas de opinión, pero que a menudo no da en el blanco porque su visión se ve oscurecida por los pompones que agita para los demócratas.

“Harris se preocupa por la comunidad hispana y ayudará a movilizar a los votantes hispanos. Al elegirla como su compañera de fórmula, Biden tomó la decisión correcta para los hispanos y para el futuro de Estados Unidos”, escribió Reyes en The Hill pocos días después de que Biden pusiera a Harris en la boleta.

Algo incómodo, porque ahora Harris es quien necesita ayuda con los hispanos.

¿Qué salió mal? Primero, el hecho de que Harris sea afroamericana no significa que se preocupe por los hispanos. Además, ser hija de inmigrantes de Jamaica e India, que se conocieron mientras estudiaban un doctorado, no significa que pueda relacionarse con inmigrantes desfavorecidos de México o refugiados desesperados de América Central. Y finalmente, aquellos de nosotros en California, que tuvimos un asiento de primera fila en el mandato de Harris como fiscal general del estado (2011-2017) y senadora de los Estados Unidos (2017-2021), sabemos que su historial de defensa en nombre de los hispanos cabría en una postal de Disneyland.

Después de un año como vicepresidenta, la relación de Harris con los hispanos es tan desastrosa que debería tener pequeños conos naranjas por todas partes.

Se acerca a la comunidad con ignorancia y arrogancia. Ella no sabe nada sobre nosotros, pero no tardará un segundo en aprender lo que no sabe.

Cuando Biden la obligó a solucionar la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México, donde las autoridades reportaron más de 1.8 millones de contactos con migrantes y refugiados en 2021, Harris pasó meses evitando el tema. Finalmente, en junio de 2021, voló a México y Guatemala para enfrentar las “causas de raíz” del problema. Para nuestros vecinos, su visita fue tan placentera como una endodoncia.

“Quiero ser clara con la gente de la región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo en la Ciudad de Guatemala. “No vengan. No vengan”.

Ese fue el despiadado mensaje de esta hija de inmigrantes a personas desesperadas que se han quedado sin opciones.

No es de extrañar que algunos hispanos hayan etiquetado a Harris con el apodo poco halagador “qué mala”.

No sirve de nada negarlo. Harris sabe que tiene un problema con los hispanos. Según el sitio de noticias Axios, ella está buscando un agente demócrata para desempeñar un nuevo papel de alcance hispano.

Vaya. Un año en el trabajo y la posición de divulgación hispana en el personal de Harris acaba de crearse.

Qué mala.