Los votantes de Texas eligen mantener el rumbo

Ross Ramsey / The Texas Tribune

No pasó nada en Texas esta semana, si está buscando una respuesta a la pregunta “¿Cómo cambiaron los votantes de Texas la estructura de poder del estado?” Quizás ésa sea la pregunta equivocada.

En las elecciones generales de 2020, los texanos votaron para mantener el rumbo. Los resultados aún no son oficiales, pero el efecto general es claro: la delegación del Congreso del estado tendrá la misma mezcla de republicanos y demócratas el próximo año que tiene hoy. El Senado de Texas tendrá un demócrata más de los que tiene ahora, pero los republicanos aún tienen la mayoría. La Cámara de Texas, si los números se mantienen, todavía tendrá 83 republicanos y 67 demócratas, junto con un nuevo presidente republicano. Todas las oficinas del poder ejecutivo y judicial a nivel estatal permanecen en manos republicanas, como lo han hecho durante más de 20 años.

Las victorias de los republicanos hicieron estallar un eslogan favorito de los demócratas de Texas: “Texas no es un estado republicano, es un estado con pocas votaciones”. Eso podría ser un giro bastante bueno, pero resultó ser incorrecto. Texas votó con fuerza. Y sigue siendo un estado republicano. La participación no ha sido tan alta, en porcentaje, desde 1992, cuando dos texanos, George H.W. Bush y Ross Perot, encabezaron la votación en la carrera presidencial.

El 2020 no fue el 2018. El espectacular Ted Cruz-Beto O’Rourke, con dos enormes personalidades políticas, millones de dólares en gastos y una cobertura noticiosa sin fondo, llevó la participación a un punto alto para una elección no presidencial y terminó con un porcentaje de 2.6 en victoria para Cruz.

Esa es una victoria por poco, especialmente en una Texas republicana, e hizo mucho para alimentar lo que resultó ser un exceso de exuberancia demócrata sobre ganar una mayoría en la Cámara de Representantes de Texas y cambiar un puñado de escaños republicanos en la delegación del Congreso.

La participación este año fue grande: más texanos votaron que nunca y el porcentaje de votantes registrados que asistieron fue el más alto en casi 30 años. Pero no hubo una campaña en la boleta que hiciera que los votantes de ambos partidos se movilizaran de la misma manera que la carrera por el Senado hace dos años.

El presidente Donald Trump ganó en Texas, pero no lo hizo tan bien como el resto de los republicanos en la boleta electoral estatal. Terminó 5.8 puntos porcentuales por delante de Joe Biden. En la siguiente contienda, el senador estadounidense, John Cornyn, terminó 9.8 puntos porcentuales por delante del demócrata MJ Hegar. La ventaja de Cornyn se mantuvo durante el resto de las contiendas estatales, para la Comisión de Ferrocarriles, cuatro escaños en la Corte Suprema de Texas y tres más en la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, donde el margen más pequeño fue de 7.9 puntos porcentuales y el más grande fue de 10.8 puntos porcentuales.

Muchos texanos no lograron pasar desde la carrera presidencial hasta la última de las carreras estatales, para un puesto en la Corte de Apelaciones Penales de Texas. En la carrera máxima, votaron 11.2 millones de texanos; 425 mil 361 de ellos no llegaron a la última carrera en la Corte, una caída del 3.8 por ciento. Esa disipación comenzó de inmediato: 171 mil 523 texanos que votaron en la carrera por la presidencia no votaron en la siguiente carrera, por el Senado de los Estados Unidos.

El premio más grande del día ni siquiera estaba en la boleta. Con base en sus victorias esta semana, los republicanos comenzarán el 2021 con el control de la Cámara, el Senado, la oficina del gobernador y todos los escaños en la relativamente oscura Junta de Redistribución de Distritos Legislativa. Controlarán cada fase del proceso de elaboración de nuevos mapas políticos para la delegación del Congreso del estado, el Senado y la Cámara estatales y la Junta de Educación del Estado.

Si la Cámara, el Senado y el gobernador no pueden ponerse de acuerdo, los mapas legislativos irán a la LRB, compuesta por cinco funcionarios republicanos, incluidos el vicegobernador, el presidente de la Cámara, el fiscal general, el contralor y el comisionado de tierras.

Los mapas casi siempre terminan en los tribunales, pero los jueces federales tienen un historial de trabajar en la Legislatura siempre que pueden, y los demócratas no tendrán una mano fuerte en la elaboración de esos mapas.

El tiempo lo es todo. Esos mapas, o variaciones de ellos, estarán vigentes durante los próximos 10 años, los próximos cinco ciclos electorales. El partido que controla los mapas logra construir su ventaja partidista en la geografía política del estado, mejorando sus posibilidades de mantenerse en el poder hasta que se dibuje otro conjunto de mapas. Los republicanos dibujaron los mapas actuales; sólo mire quién ha estado a cargo durante 10 años. Los mapas no son la única razón para eso, pero son importantes. En los sueños más locos de los concursantes, solo alrededor del 20 por ciento de los escaños en la Cámara de Representantes de Texas se consideraron competitivos en las elecciones generales de este año; en el Senado, solo uno.

Otro grupo que podría tener dificultades en 2021 es la clase bipartidista de novatos en la delegación del Congreso y la Legislatura estatal. Los titulares tienen una ventaja sobre los novatos cuando llega el momento de dibujar mapas. La redistribución de distritos se caracteriza a menudo como el momento en que los funcionarios electos eligen a sus votantes, y hay mucho de verdad en eso.

Y en esto: los perros grandes, titulares y poderosos, eligen primero. Eso no significa que todos en la clase de primer año van a ser perdedores en los nuevos mapas, solo que están en la posición más débil.

Ese grupo incluye, y esto se basa en recuentos de votos no oficiales, siete miembros de la delegación del Congreso, dos nuevos demócratas y un nuevo republicano (que se elegirá en una elección especial el próximo mes) en el Senado de Texas, y 16 miembros de la Cámara de Representantes de Texas.