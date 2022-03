Los ucranianos y los irlandeses tienen mucho en común

San Diego— No hay mejor manera de celebrar el mes de la herencia estadounidense de origen irlandés que animar al valiente pueblo de Ucrania.

Al igual que los irlandeses, los ucranianos no se criaron con galletas de azúcar y días soleados. Así que son más duros que cualquier cosa que el mundo les arroje.

Al igual que los irlandeses, los ucranianos han sobrevivido siglos de guerra, hambruna y conflictos civiles. Sin embargo, siguen en pie y siguen luchando.

Y, al igual que los irlandeses, los ucranianos no serán manipulados. Lo que los británicos aprendieron sobre los irlandeses durante la Guerra de Independencia de Irlanda (1919-1921), los rusos ahora lo están aprendiendo sobre los ucranianos: si infringes su patria, es probable que te entierren allí.

Siempre es difícil obtener cifras precisas de bajas a través de la niebla de la guerra. Pero, según CBS News, los funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos estiman que, desde la invasión del 24 de febrero, entre 5 mil y 6 mil soldados rusos han muerto a manos de las fuerzas ucranianas. Esperen que ese número crezca.

El pueblo de Ucrania seguramente tiene valor irlandés en ellos. Están luchando por lo mismo por lo que lucharon los irlandeses, ya sea como inmigrantes en Estados Unidos entre 1820 y 1930 o como combatientes en la guerra anglo-irlandesa: su identidad.

En esta época del año, pase lo que pase en el mundo, pulso “pausa” y presento mis respetos a los estadounidenses de origen irlandés.

Este año, mi comentario verde recibió la ayuda del presidente Joe Biden, quien, según se informa, es cinco octavos de irlandés. Declaró marzo como el Mes de la Herencia Irlandesa Estadounidense e instó a todos a “celebrar los logros y las contribuciones de los Irlandeses Estadounidenses a nuestra Nación”.

Entre 1820 y 1860, los irlandeses constituyeron más de un tercio de todos los inmigrantes en los Estados Unidos. Y los aproximadamente 4.5 millones de inmigrantes irlandeses que llegaron a Estados Unidos entre 1820 y 1930, junto con sus millones de descendientes, han logrado y contribuido tanto que hay mucho que celebrar.

Eso es impresionante dado que los irlandeses tenían cinco strikes en su contra. Eran pobres, inmigrantes, católicos, sin educación y, por supuesto, irlandeses. Fueron molestados, golpeados, les negaron trabajos y fueron excluidos de ciertos vecindarios. Los letreros en las tiendas de Boston dicen: “Se busca ayuda. No es necesario que los irlandeses se presenten”.

Los irlandeses también fueron maltratados por la policía a mediados del siglo XIX, detenidos en los llamados “camiones de arroz”. No hubo “Irish Lives Matter”.

Sin embargo, los irlandeses trabajaron duro y perseveraron. Como dice un amigo, “se pusieron nerviosos”.

Tampoco se molestaron en acomodar los prejuicios de quienes los despreciaban. Hispanos, tomen nota.

Tenían cosas más importantes de las que preocuparse, como una diáspora que esparciera a los niños de Irlanda por todo el mundo.

Mis amigos irlandeses rinden homenaje, en un himno clásico que data de 1913, a un joven que escuchó “las gaitas sonando” y se fue de Irlanda. Se espera que Danny Boy regrese a casa “cuando el verano esté en el prado” o “cuando el valle esté silencioso y blanco por la nieve” y “todas las flores se estén muriendo”, solo para descubrir que sus seres queridos han fallecido. He aquí la eterna tristeza de Irlanda.

Hoy hay más tristeza y otra diáspora: la de los ucranianos. Naciones Unidas estima que, tan solo en las últimas tres semanas, más de 2.8 millones de refugiados ucranianos abandonaron sus hogares y se dirigieron a Polonia y otros países. Muchos llegaron con poco más que la ropa que llevaban puesta, sus hijos y sus mascotas.

Dios bendiga a Polonia. El país de Europa del Este está dando al mundo una clase magistral sobre cómo dar la bienvenida al extranjero. Los polacos no construyeron un muro, no se quejaron de una “invasión”, no devolvieron a los refugiados al otro lado de la frontera ni les obligaron a “permanecer en Eslovaquia”.

En cambio, los voluntarios polacos proporcionaron café, mantas, sopa, artículos de tocador, ropa y más. Algunos polacos incluso dieron la bienvenida a los ucranianos en sus hogares.

Cuando los reporteros estadounidenses les preguntaron por qué eran tan amables con sus visitantes, un buen samaritano polaco recordó los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Estas son personas que conocen de primera mano lo que es ser atacado por un tirano y expulsado de sus hogares.

Tenían que hacer lo correcto con estos refugiados ucranianos, dijeron. ¿De qué otra manera podría honrar a sus padres y abuelos?

Como descendientes de inmigrantes y refugiados, los estadounidenses, incluidos los estadounidenses de origen irlandés, tienen la misma deuda.

Así que este Día de San Patricio, mientras cantamos algunos compases de “Danny Boy” y levantamos un poquito de whisky para honrar a los “hombres malos” originales que enriquecieron a una nación que tuvo la suerte de tenerlos, recordemos la fortuna de tenerlos.

Una vez más, América, las gaitas están sonando. Necesitamos responder y ser mejores humanos. Como la maravillosa gente de Polonia.