Los republicanos de Trump, de rodillas no representan nada

Frank Bruni / The New York Times

Nueva York— Durante el primero de los tres juicios políticos presidenciales en mi vida, contemplamos la mancha de un vestido azul. Durante el segundo, la difamación de un rival político.

¿Durante este, que terminó con la predecible pero exasperante absolución de Donald Trump? El chillido de un oficial de policía cuando una turba lo aplastó y lo ensangrentó. Era más crudo y feo. América también.

Pero sigo pensando en Bill Clinton a finales de los noventa, en todo ese melodrama y en cómo los republicanos lo usaron al servicio de una identidad particular para su partido. Sigo pensando en la mentira que era esa identidad entonces y en la broma absoluta que es ahora.

Los republicanos buscaban definirse a sí mismos como los guardianes de la tradición, los guardianes del decoro, los campeones orgullosamente anticuados del honor, el orden, el patriotismo y demás. Los antecedentes de Clinton, especialmente las acusaciones de infidelidad, les ayudaron a hacer eso. Lo convirtieron en un símbolo de la bajeza de Estados Unidos. Razonaron que cuanto más lo demonizaban a él (y a Hillary), más persuasivamente se santificaban.

Él era mentira y eran verdad. Él era lujuria y ellos modestia.

Monica Lewinsky se sumergió en esa cruzada como un regalo de los dioses. Lo que vio en los rostros de muchos republicanos cuando discutieron el coqueteo de Clinton con ella no fue indignación. Fue alegría, y alimentó la farsa de que hombres como Newt Gingrich, que entonces era el presidente de la Cámara y estaba engañando a su segunda esposa con la mujer mucho más joven que se convertiría en su tercera, eran los baluartes contra el caos moral.

Caos. Eso es precisamente lo que hizo Donald Trump. No es un caos metafórico, sino un caos real, un caos mortal, en una exhibición agotadora y devastadora en las imágenes del 6 de enero que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron en su juicio en el Senado. Mostraba a los alborotadores viniendo por los legisladores como leones por corderos. (“¡Cuelguen a Mike Pence!” “Naaaaaancy, ¿¡¿dónde estás?!?”) Mostraba a los legisladores huyendo por sus vidas. Mostraba estampidas, aplastamientos, pisotones, chillidos.

Mostró el infierno, o algo lo suficientemente cercano que cuando todos menos siete senadores republicanos se encogieron de hombros para poder votar a favor de absolver a Trump, finalmente perdieron cualquier pretensión de virtud o “valores”, una palabra que había sido durante mucho tiempo su mantra. Perdieron irrevocablemente todos los derechos de sermonear a los votantes sobre tales cosas. Afirmaron que ellos, como Gingrich, estuvieron gaseosos con aire caliente todo el tiempo.

Están bien con el infierno, siempre y cuando sean reelegidos

La era de Trump ha sido la era del desenmascaramiento de los republicanos y, en primer lugar, muchos republicanos no lograron colocar sus máscaras con éxito. Este juicio y ese metraje no les dejaron nada donde esconderse. Lo que Trump incitó (la locura, la blasfemia, el recuento de cadáveres) representa la antítesis de todo lo que el partido pretendía apreciar.

Los abogados de Trump lo excusaron y dieron a los senadores republicanos su justificación para la absolución hablando de libertad de expresión, pero eso puso al presidente de los Estados Unidos, la persona más poderosa del mundo, a quien se le ha confiado la seguridad de su país, como cualquier viejo chiflado, apagado. Minimizó su posición. Trivializó lo que estaba en juego. También pasó por alto que no está bien gritar “fuego” en un teatro abarrotado, aunque el representante Jamie Raskin, un demócrata de Maryland, les recordó eso, describiendo el 6 de enero como “un caso en el que el jefe de bomberos de la ciudad que paga para apagar incendios envía una turba no para gritar ‘¡fuego!’ en un teatro lleno de gente, sino para prender fuego al teatro”.

Los abogados también dieron la vuelta a la historia, esencialmente poniendo fin a la presidencia de Trump al acuñar los tipos precisos de “hechos alternativos” que Kellyanne Conway presumió con aire de suficiencia al principio. “A diferencia de la izquierda, el presidente Trump ha sido totalmente consistente en su oposición a la violencia de la mafia”, dijo uno de sus abogados, Michael van der Veen, escalando nuevas cumbres de ridiculez. Trump bendijo la violencia de la mafia en los mítines de su campaña. Él bendijo la violencia de la mafia en Charlottesville, Virginia. Está en contra de la violencia de la mafia como yo estoy en contra de los espaguetis carbonara. Lo que quiere decir que se emociona y se lo come.

Tanto antes como durante el juicio en el Senado, los defensores de Trump afirmaron que no existe un vínculo causal claro entre su malversación y los gritos de ese oficial de policía. Pero los demócratas de la Cámara efectivamente destruyeron ese argumento al documentar no solo las palabras de Trump en los días, horas y minutos antes del ataque de la mafia, sino también su larga y minuciosa campaña para erosionar la confianza en los procesos democráticos, de modo que si esos procesos no lo favorecieron, sus partidarios estaban preparados para deshacerse de ellos. Es un estudio de la traición a cámara lenta. El 6 de enero fue simplemente cuando pisó el acelerador de golpe.

También fue, en retrospectiva, el clímax hacia el que su presidencia siempre estaba construyendo, el fruto inevitable de su meticuloso adoctrinamiento de su base, su metódica degradación de las instituciones estadounidenses, su romance con los medios de derecha y su reclutamiento de los más ambiciosos y legisladores republicanos sin escrúpulos. A instancias suyas, Josh Hawley, Ted Cruz y varios otros senadores republicanos promovieron la letal falsedad de que la elección fue fraudulenta, pero eso no los descalificó para sentarse como jurados para emitir un veredicto anticipado sobre un hombre cuyos delirios ya habían respaldado. Qué sistema. Qué farsa.

Estaban distraídos, jurados arrogantes en eso. Rick Scott, quien por supuesto votó “no culpable”, fue visto estudiando y luego jugueteando con un mapa o mapas de Asia. ¿Nos atrevemos a soñar que está planeando su propia reubicación allí? Hawley, quien también votó como “no culpable”, en un momento se trasladó a la galería de visitantes sobre el piso del Senado y leyó un poco allí, con los pies apoyados y su cuerpo larguirucho como un gallo de petulancia. ¿Qué pasó con el respeto de los republicanos por la autoridad? ¿Qué pasó con la decencia y el decoro básicos?

Clinton fue una ofensa supuestamente insoportable contra eso, pero luego llegó Trump, y los republicanos decidieron que la decencia y el decoro estaban sobrevalorados. La verdad también. Diablos, todo lo que decían defender en los años de Clinton era ahora negociable, prescindible, vestigial. Nada estaba más allá de la palidez.

Pero ese metraje estaba más allá de la palidez. ¿De verdad lo miraron, Senadores Hawley, Scott y Cruz (otro “no culpable”)? ¿Viste la sangre y el terror en el rostro de ese oficial de policía? ¿Afirma honestamente que no hay conexión entre las mentiras de Trump, refinadas durante años, repetidas incesantemente y expresadas de la manera más incendiaria posible, y el dolor del oficial?

¿Duermes profundamente por la noche?

El viernes, cuando el juicio se acercaba al momento en que los senadores emitirían su veredicto, se le preguntó al presidente Biden qué pensaba sobre el procedimiento. “Estoy ansioso por ver qué hacen mis amigos republicanos, si se ponen de pie”, dijo.

Qué declaración tan generosa. Trump puso de rodillas a estos republicanos hace mucho tiempo. ¿Estar? Apenas pueden gatear en este punto.