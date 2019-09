Los políticos tienen mucho tiempo libre ¿Deberían juzgar cuántas horas trabajamos?

San Diego— Este Día del Trabajo (Labor Day), estoy buscando trabajo. Para ser honesto, he estado buscando trabajo durante los últimos 20 días laborales.

En 2000, después de graduarme, fui a buscar un trabajo de periódico. Cuando encontré uno, fui a buscar otro trabajo en los medios: noches y fines de semana. Y cuando tenía dos trabajos, quería tres. Estaba haciendo malabares con cinco chambas: sirviendo en un comité editorial, escribiendo columnas, dando discursos, presentando programas de radio, haciendo comentarios de televisión, antes de que mi esposa y yo tuviéramos nuestro primer hijo. Después de eso, la vida tenía otros planes para mi tiempo.

Esto fue mucho antes de que frases como “ajetreo” o “economía de actividades” ingresaran al léxico. Pero esa era mi realidad en aquel entonces. Siempre estaba en movimiento, tratando de hacer negocios. Ahora que mis hijos son mayores y mi horario se ha relajado, estoy en movimiento nuevamente. Ya sea en periodismo o comunicaciones, mi próxima oportunidad está a la vuelta de la esquina.

Hace muchos años, en una conferencia de liderazgo juvenil, escuché a un compañero participante decir que tenía tres trabajos al igual que su padre. Por supuesto, hubo una diferencia. El padre trabajaba días, noches y fines de semana en trabajos de labor manual descomunales. El hijo era abogado, oficial de la Reserva de la Marina de los EU y legislador estatal.

Mirando hacia atrás en una carrera dedicada al ajetreo, me doy cuenta de que no lo hice por el dinero. Era ambicioso y algo adicto al trabajo. Al principio, quería que mi voz saliera, en la mayor cantidad de plataformas posible. También me gustó la independencia que viene de no tener que depender de un solo empleador o una fuente de ingresos.

La cuestión de cuántos empleos tienen los estadounidenses a la vez es una decisión muy personal que todos tomamos para nosotros mismos, al tratar de equilibrar nuestras obligaciones financieras con nuestros compromisos familiares. El Gobierno no tiene nada que ver con eso.

Es por eso que me sorprendió tanto ver que el concepto de tener múltiples trabajos ha llegado a las primarias demócratas de 2020. Los políticos solían prometer un pollo en cada olla. Hoy, prometen que si votamos por ellos, crearán una realidad económica donde solo necesitarás tener un trabajo.

Liderando el coro está la senadora de California Kamala Harris, quien planteó el tema de los trabajos múltiples hace varias semanas durante el primer debate demócrata.

“La gente en Estados Unidos está trabajando, están trabajando en dos y tres empleos”, dijo Harris. “Cuando hablamos de trabajos, seamos realmente claros. En nuestra América, nadie debería tener que trabajar en más de un empleo para tener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa”.

A la multitud le encantó, rugiendo su aprobación con atronadores aplausos.

Pero no me encanta que esto sea repentinamente un problema de campaña. Es de alto riesgo, baja recompensa. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, solo alrededor del 5 por ciento de los trabajadores estadounidenses retienen más de un trabajo, una cifra que se ha mantenido estable durante la última década, bajo presidentes de ambos partidos.

Tampoco es asunto de nadie cuántos trabajos tenemos, o por qué elegimos tenerlos. ¿Qué sucede si queremos comenzar otra carrera, ganar dinero extra, aprender nuevas habilidades o encontrar una forma productiva de pasar nuestro tiempo libre? ¿Por qué el Gobierno tiene que poner sus dos centavos sobre lo que hacemos con nuestro tiempo y dónde lo hacemos?

Ben Shapiro lo dijo hace unas semanas. Insistió en que, para las personas que tienen que trabajar en múltiples trabajos para llegar a fin de mes, esto constituye un “problema de ustedes”, no un problema que los políticos deben resolver. El liberal Twitterati rompió con el conservador presentador de radio, torciendo injustamente sus palabras para sugerir que le estaba diciendo a la gente: “Tú eres el problema”.

Esa es una oportunidad barata. Shapiro luego dejó en claro que admira a las personas que mantienen más de un trabajo. Él tiene media docena de trabajos él mismo. Mientras tanto, otras personalidades de radio y televisión están laborando en siete u ocho.

¿Se supone que debemos sentir lástima por estas personas? Yo no. Los envidio. Se han ganado nuestro respeto. Lo que hacen no es fácil. Tienes que ser un buen malabarista. Afortunadamente, ese conjunto de habilidades es útil en un mercado laboral que puede ser un verdadero circo.