Los planes escolares ‘híbridos’ son la opción más arriesgada

William Hanage / The New York Times

Parece intuitivo que el mejor enfoque para la reapertura es comprometerse: si nos encontramos con el virus a mitad de camino, seguramente podremos tener vidas más normales y evitar la transmisión comunitaria generalizada. Esta intuición es parte del combustible que hay detrás del entusiasmo por los planes “híbridos” de reapertura escolar, en los que grupos de niños alternan períodos de instrucción presencial con aprendizaje a distancia. Pero a menos que se preparen con mucho cuidado, los planes híbridos pueden estar entre los más riesgosos de todos, especialmente si el objetivo principal es evitar que el virus entre en las escuelas. La razón son las redes que utiliza el virus para transmitirse.

Imagine un plan híbrido como el que están considerando las Escuelas Públicas de Boston para todos los grados. Aquí, los estudiantes se dividen en dos grupos que tienen instrucción en persona los lunes y martes o jueves y viernes, y las escuelas se desinfectan completamente los miércoles (un tercer grupo, incluidos los que están aprendiendo inglés o con necesidades educativas especiales, estudian en persona todos cuatro días). Cuando no tengan instrucción en persona, los estudiantes estarán aprendiendo de forma remota. Las alternativas a esto serían tener diferentes grupos de niños alternando la instrucción en persona semanalmente o incluso diariamente.

Todo esto suena superficialmente razonable. ¿Entonces, cuál es el problema?

El problema es qué sucede en los días en que se supone que los estudiantes deben aprender a distancia. La mayoría de los padres tendrán dificultades con los compromisos laborales, y eso será especialmente cierto para la gran cantidad de padres que no pueden trabajar desde casa. Necesitarán cuidado infantil. Eso podría significar un miembro de la familia (tal vez uno en un grupo de mayor edad en riesgo), una niñera a tiempo parcial o una reunión de grupos de familias para que los niños aprendan juntos de forma remota, con los padres turnándose para supervisar. Lo que todos estos tienen en común es que introducen contactos adicionales además de los que ocurren en la escuela o en las familias por su cuenta, que la escuela no puede monitorear para una protección o prueba adecuada (y sí, las escuelas deberían estar evaluando).

Los planes escolares híbridos facilitan la transmisión del virus a las escuelas, simplemente creando más vínculos entre las escuelas y las familias a lo largo de los cuales el virus puede viajar.

Bajo una inspección más cercana, también hay otros problemas prácticos con los planes híbridos. Si bien superficialmente dan a los padres la apariencia de cierta normalidad, pueden imponer una gran carga a los maestros, que necesitan dominar el aprendizaje remoto y la instrucción presencial. ¿Qué pasa con los maestros que son padres, pero viven en un distrito escolar diferente que ha adoptado un plan híbrido diferente?

Podemos dividir los riesgos en las escuelas en tres categorías: riesgo para los niños, riesgo para aquellos a quienes podrían infectar y riesgo para la comunidad en su conjunto. Es cierto que el riesgo de infección por el nuevo coronavirus para los niños es muy bajo. No es nulo, pero los pequeños riesgos son inevitables, o ninguno de nosotros se subiría nunca a un automóvil. Es casi seguro que existe un riesgo general más alto para los niños por los efectos negativos de las escuelas que permanecen cerradas que por el virus directamente.

Sin embargo, los riesgos para los cuidadores, maestros y otro personal son mayores. Estos grupos tienen muchas más probabilidades de sufrir consecuencias graves que los niños al ser mayores. Como resultado, queremos minimizar las posibilidades de que estén expuestos, lo que significa reducir el número de rutas por las que el virus puede ingresar a la escuela, lo que significa limitar los contactos entre redes de posibles anfitriones. Es sencillo: queremos minimizar los brotes escolares tanto como sea posible para proteger a otros, y cuanto menos introduzcamos el virus en las escuelas, menos oportunidades habrá de brotes. En países como Suecia, donde algunas escuelas permanecieron abiertas durante la ola de primavera, los maestros tenían la misma probabilidad de infectarse como “otras profesiones”, pero esto no significa que no se produzcan brotes escolares. De hecho, sugiere que sí, pero no se detectan debido a la falta de pruebas. Eso solo significa que los niños no son una fuente desproporcionadamente grande de infecciones. Lo que nos lleva al riesgo para la comunidad.

Los líderes responsables han dejado claro que las escuelas abiertas dependen de bajos niveles de transmisión comunitaria. Si abrimos escuelas, brindarán algunas oportunidades para que el virus se transmita y, como yo y otros hemos argumentado, debemos eliminar las oportunidades de transmisión en otros lugares, ya sean bares, restaurantes, casinos, gimnasios u otros lugares. Si las comunidades son inteligentes, lo harán antes de abrir las escuelas, por lo que comenzarán la escuela con menos transmisión comunitaria en primer lugar. Qué negocios deben cerrarse será una elección difícil, y a algunas personas no les agradarán los líderes que lo decidan, pero ni de lejos tanto como a los padres no les agradarán si las escuelas cierran.

En lugar de llevar a los estudiantes a las escuelas y de generar soluciones de cuidado infantil acordes, podríamos priorizar la instrucción en persona para aquellos para quienes el aprendizaje remoto no funcionará, ya sea porque los niños son demasiado pequeños, sus padres son trabajadores esenciales o por otras razones. Estas decisiones deben tomarse sobre la base de la necesidad. Como ocurre con otras características de la pandemia, no existen soluciones perfectas. Pero algunas son mejores, más justas y sostenibles que otras.

Decir que la apertura de escuelas debe ser “una prioridad” no significa que realmente se esté priorizando. El problema es espantoso, y estoy sinceramente agradecido con todo el personal de educación que ha trabajado tan increíblemente para que la instrucción en persona produzca el menor brote posible. Pero además de todo el equipo de protección personal, distanciamiento y desinfectante de manos, debemos recordar que la prevención es lo mejor. Cuanto menos ingrese el virus a las escuelas, menos daño puede causar en ellas. Los planes híbridos de reapertura corren el riesgo de abrirle la puerta.